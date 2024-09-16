Ворог вкотре атакував Україну "шахедами". Безпілотники долетіти до Волинської області, сили ППО працювали у Києві

З вечора 15 вересня росіяни запустили ударні безпілотники по території України відразу з кількох напрямків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.

Близько 23:25 Повітряні сили попередили про безпілотники, що рухалися у бік Кривого Рогу зі східного напрямку.

"Кривий Ріг - в укриття!" - написали військові.

О 23:42 Суспільне повідомило про звуки вибухів у місті.

О 23.56 повітряна тривога оголошена у Волинській області.

О 2 ночі КМВА повідомила про роботу ППО в Києві. За пів години - на підступах до столиці.

О 3:23 на Київщині повідомили про роботу ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив ударні БпЛА з півночі та півдня, - Повітряні сили (доповнено)