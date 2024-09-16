УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8964 відвідувача онлайн
Новини
2 041 0
армія рф (16209) безпілотник (3681)

Ворог вкотре атакував Україну "шахедами". Безпілотники долетіти до Волинської області, сили ППО працювали у Києві

шахеди

З вечора 15 вересня росіяни запустили ударні безпілотники по території України відразу з кількох напрямків

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.

Близько 23:25 Повітряні сили попередили про безпілотники, що рухалися у бік Кривого Рогу зі східного напрямку.

"Кривий Ріг - в укриття!" - написали військові.

О 23:42 Суспільне повідомило про звуки вибухів у місті. 

О 23.56 повітряна тривога оголошена у Волинській області.

О 2 ночі КМВА повідомила про роботу ППО в Києві. За пів години - на підступах до столиці.

О 3:23 на Київщині повідомили про роботу ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив ударні БпЛА з півночі та півдня, - Повітряні сили (доповнено)

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 