На зерні, яке було вкрадене на окупованих територіях, Росія заробила не менше $1 млрд, - WSJ

Майже на один мільярд доларів РФ та її посібники продали краденого на окупованих територіях України зерна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це пише Wall Street Journal.

Видання зазначає, що з 2022 року росіяни окупували частину найбільш родючих земель Європи.

Там окупанти або відбирали врожаї, або скуповували їх за безцінь, часто – примусово, йдеться у матеріалі

Цей "бізнес" має широку мережу клієнтів, до якої входять відповідальні за російське вторгнення фірми, а також компанія, що пов'язана з Революційною гвардією Ірану, кримський бізнесмен Ганага, що через свою компанію Agro-Fregat LLC співпрацює з Сирією та Ізраїлем, а також фірма, яка торгує з ОАЕ.

Росія та її пособники продали на майже один мільярд доларів. З 2022 року росіянам вдалося окупувати частину найбільш родючих земель Європи.

Продаж награбованого допомагає Росії справлятися з економічним тиском країн, які впровадили санкції. Таким чином викрадене унаслідок війни допомагає фінансувати цю саму війну.

Точну комерційну вартість викраденої агропродукції визначити складно. Але, за словами заступника міністра сільського господарства Дмитрасевича, з 2022 щонайменше 4 млн тонн зерна з окупованої частини України продали на міжнародних ринках, а сума цього становить близько $800 млн.

За даними "Текстів", більшість викраденого експортували маленькими кораблями або по землі. За їхніми даними, загальна вартість вкраденого росіянами зерна може сягати 6,4 млрд доларів.

Співучасть у цьому має різні форми. За даними уряду США, трьома суднами, які експортують великі обсяги нелегального зерна, через мережу корпоративних організацій володіє російська державна Об'єднана суднобудівна корпорація, яка також виробляла військові кораблі, з яких обстрілювали Україну.

А російська фірма, що продає зерно з окупованої частини Запорізької області, пожертвувала батальйону окупантів 10 млн рублів ($111 000).

Іноді замішаними в схемах продажу виявляються іноземні судна. Туреччина заборонила судам проходити з окупованих українських терміналів і співпрацює з Києвом для блокування незаконної торгівлі, заявили представники зовнішньополітичного відомства країни. Однак український прокурор Ігор Поночовний у червні почав стежити за турецьким судном Usko MFU, яке, за його підозрою, перевозило вкрадене зерно минулого року з севастопольського порту. Це судно в листопаді вивезло до Туреччини 2100 тонн подрібненого насіння соняшнику та бурої пшениці потенційною вартістю півмільйона доларів. Розслідувачі повідомили, що знайшли на борту повідомлення від керівників судна капітану з вказівкою приховати кримське походження вантажу. У липні українські прикордонники затримали Usko. Власник судна, USKO Shipping Management, не відповів на запит про коментар. Адвокат, який представляє інтереси капітана судна, відмовився від коментарів.

Ринком збуту кримського зерна є Ємен та Іран. А також харківська прокуратура перевіряє трейдера, якого підозрюють у крадіжці зерна та перепродажі вантажів еміратській компанії. "Геліос Плюс" привернув увагу прокуратури після того, як вивіз усі 700 тонн зерна, що залишилися на хлібокомбінаті в місті Куп'янськ, коли Росія захопила його в серпні 2022.

За повідомленнями української влади, Єгипет, Ізраїль та Ліван припинили купувати зерно після того, як їм вказали на те, що воно викрадене.

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