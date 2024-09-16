Мобілізованим, які проходять підготовку, платять по 20 тис. грн щомісяця, - Сухопутні війська

Мобілізованим громадянам, які проходять базову військову підготовку у 2024 році нараховують по 20 тис. грн щомісяця.

Про це заявив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".

За його словами, держава надає грошове забезпечення мобілізованим під час підготовки. Проте розмір виплат значно нижчий, ніж у військових на фронті.

Фітьо пояснив, що період бойового вишколу становить від одного до трьох місяців. Тривалість залежить від рівня початкової підготовки майбутніх бійців. За весь цей час мобілізованим нараховують по 20 тис. гривень щомісяця.

Після завершення військового навчання мобілізовані на передовій отримуватимуть зарплату, яка сягатиме 120 тис. гривень на місяць. Розмір виплат буде залежати від місця несення служби та обсягів завдань.

Цьогоріч щомісячні грошові винагороди для бійців становлять 30, 50, 70 і 100 тис. гривень залежно від завдань та умов військової служби.

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