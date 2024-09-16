Мобілізованим, які проходять підготовку, платять по 20 тис. грн щомісяця, - Сухопутні війська
Мобілізованим громадянам, які проходять базову військову підготовку у 2024 році нараховують по 20 тис. грн щомісяця.
Про це заявив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".
За його словами, держава надає грошове забезпечення мобілізованим під час підготовки. Проте розмір виплат значно нижчий, ніж у військових на фронті.
Фітьо пояснив, що період бойового вишколу становить від одного до трьох місяців. Тривалість залежить від рівня початкової підготовки майбутніх бійців. За весь цей час мобілізованим нараховують по 20 тис. гривень щомісяця.
Після завершення військового навчання мобілізовані на передовій отримуватимуть зарплату, яка сягатиме 120 тис. гривень на місяць. Розмір виплат буде залежати від місця несення служби та обсягів завдань.
Цьогоріч щомісячні грошові винагороди для бійців становлять 30, 50, 70 і 100 тис. гривень залежно від завдань та умов військової служби.
Будь ласка, зачекайте...
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Serhii Sokolov
https://x.com/Serhii_Sokolov
Офіційна зарплата у воїна ЗСУ, який отримав поранення та виведений поза штат 652 грн/міс.
652 грн, отримує той українець, який віддав майже все своїй батьківщині включно зі здоров'ям, а натомість усякі лещенки з наємами отримують по 200-300 тис.грн/міс.
То я тобі скажу - 652 грн.
https://www.youtube.com/watch?v=UEl5Z22_Sd4 Ось тут тобі колишній доброволець розповість, як йому віддячила "батьківщина".
Абсолютно нормальна зарплата. Більшої ще не заслуговуєте.
2. Кому мало - після базової підготовки їдете на нуль, там 122 000 на місяць (якщо командування не стане понтуватися, що бойові лише на бойових).
3. Бісить це скуління в коментарях від ухилянтів (щодо брехні чи того, що мало)
Іди сам воюй, а не інших заганяй.
Тебе ветерани бісять, ушльопок?
Ти вже ніхто і звати тебе ніяк.
А ми постараємося зробити так, щоб ви, ухилянти, після війни мали офіційний статус "НЕГРОМАДЯНИ".
Якби ми в 22-му не пішли - усі б ви зараз були б або дохлі, або під окупацією.
Хворий, кволий, інфраструктурний професіонал, тощо.
А вже потім починаєш, як і той підор, скиглити, як тебе бісять люди в формі.
Реєстрація: 19.07.2024