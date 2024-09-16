УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9155 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 064 35
виплати (996) військовослужбовці (4600) Фітьо Володимир (81)

Мобілізованим, які проходять підготовку, платять по 20 тис. грн щомісяця, - Сухопутні війська

Скільки платять мобілізованим під час підготовки

Мобілізованим громадянам, які проходять базову військову підготовку у 2024 році нараховують по 20 тис. грн щомісяця.

Про це заявив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".

За його словами, держава надає грошове забезпечення мобілізованим під час підготовки. Проте розмір виплат значно нижчий, ніж у військових на фронті.

Фітьо пояснив, що період бойового вишколу становить від одного до трьох місяців. Тривалість залежить від рівня початкової підготовки майбутніх бійців. За весь цей час мобілізованим нараховують по 20 тис. гривень щомісяця.

Після завершення військового навчання мобілізовані на передовій отримуватимуть зарплату, яка сягатиме 120 тис. гривень на місяць. Розмір виплат буде залежати від місця несення служби та обсягів завдань.

Цьогоріч щомісячні грошові винагороди для бійців становлять 30, 50, 70 і 100 тис. гривень залежно від завдань та умов військової служби.

Також читайте: Держава цьогоріч витратить 1 мільярд на закупівлю соціальних послуг, – Жолнович

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
так платять чи нараховують?
показати весь коментар
16.09.2024 12:29
+11
показати весь коментар
16.09.2024 12:43
+9
*******!!!!
показати весь коментар
16.09.2024 12:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так платять чи нараховують?
показати весь коментар
16.09.2024 12:29 Відповісти
А два останні абзаці взагалі триндець..
показати весь коментар
16.09.2024 12:40 Відповісти
вірно зауважили- це саме абзаці...
показати весь коментар
16.09.2024 13:03 Відповісти
*******!!!!
показати весь коментар
16.09.2024 12:32 Відповісти
а помічники депутатів все одно отримують більшу ЗП
показати весь коментар
16.09.2024 12:33 Відповісти
Виходить, що помічники депутатів працюють ближче до ворога.
показати весь коментар
16.09.2024 13:12 Відповісти
Брехня!
показати весь коментар
16.09.2024 12:34 Відповісти
7-8тис,те що говорив знайомий при жахливих умовах в стилі совка!!!
показати весь коментар
16.09.2024 12:35 Відповісти
Зе-мотивація.

https://x.com/Serhii_Sokolov

Serhii Sokolov



https://x.com/Serhii_Sokolov

Офіційна зарплата у воїна ЗСУ, який отримав поранення та виведений поза штат 652 грн/міс.

652 грн, отримує той українець, який віддав майже все своїй батьківщині включно зі здоров'ям, а натомість усякі лещенки з наємами отримують по 200-300 тис.грн/міс.
показати весь коментар
16.09.2024 12:41 Відповісти
З вилупленням!
показати весь коментар
16.09.2024 13:05 Відповісти
немного....
показати весь коментар
16.09.2024 12:41 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2024 12:43 Відповісти
якось мало . партнетнери виділять на оборону Укаїни сотні мільярдів доларів а воєний заробляє - 500 баксів.
показати весь коментар
16.09.2024 12:44 Відповісти
Да-да,это очень много,если поделить 20 000 на месяц,то получится в сутки 666...грв.,в день 8-часовой получается 222 грв.,на гражданке получается около 5 000 грв. П.С. Сторож на автостоянке получает больше,который приходит поспать и бухануть,а уж о рисках говорить не приходиться.
показати весь коментар
16.09.2024 12:46 Відповісти
Ифан, какие это долги отдаёт добровольно-принудительно мобилизовавшийся?
показати весь коментар
16.09.2024 12:52 Відповісти
Кацап плотить 1 млн. грн стартових при контракті від 1 року і від 80 тис. грн. щомісячно.
показати весь коментар
16.09.2024 12:53 Відповісти
Кацап тільки на нафті заробляє 500 мільярдів а в нас весь бюджет до розкрадання 50
показати весь коментар
16.09.2024 12:56 Відповісти
Але мільярди собі, на помічників, всілякі наглядови ради і проче знаходяться легко.
показати весь коментар
16.09.2024 13:03 Відповісти
А скільки отримують виведені поза штат після поранення, речник Фітьо?
То я тобі скажу - 652 грн.
https://www.youtube.com/watch?v=UEl5Z22_Sd4 Ось тут тобі колишній доброволець розповість, як йому віддячила "батьківщина".
показати весь коментар
16.09.2024 12:56 Відповісти
Не щомісяця,а місяць,бо далі вже передова!
показати весь коментар
16.09.2024 12:58 Відповісти
1. Це не бойові і навіть не служба в тилових. Це учебка для новоприбулих без досвіду.
Абсолютно нормальна зарплата. Більшої ще не заслуговуєте.

2. Кому мало - після базової підготовки їдете на нуль, там 122 000 на місяць (якщо командування не стане понтуватися, що бойові лише на бойових).

3. Бісить це скуління в коментарях від ухилянтів (щодо брехні чи того, що мало)
показати весь коментар
16.09.2024 13:01 Відповісти
Бісять ці нафронтники та опешні боти.
Іди сам воюй, а не інших заганяй.
показати весь коментар
16.09.2024 13:11 Відповісти
Де я був два роки - ти, чмо, не будеш ніколи.
Тебе ветерани бісять, ушльопок?
Ти вже ніхто і звати тебе ніяк.
А ми постараємося зробити так, щоб ви, ухилянти, після війни мали офіційний статус "НЕГРОМАДЯНИ".
показати весь коментар
16.09.2024 13:15 Відповісти
Юридично це дає право просити громадянство будь якої країни і , якщо ти не злочинець в розшуку, його(громадянство) отримати. Юриспруденція це не ваше
показати весь коментар
16.09.2024 13:36 Відповісти
таким як той ******** - ъм все одно. Що при рашистах, що десь в ЄС. Його бісять військові.
Якби ми в 22-му не пішли - усі б ви зараз були б або дохлі, або під окупацією.
показати весь коментар
16.09.2024 14:00 Відповісти
а ти, не перефразовуй написане та осягни суть висловленого... Щодо твого допису від , тішся, що не я тебе мордою в це багно ткнув.
показати весь коментар
16.09.2024 14:08 Відповісти
Спочатку дуже аргументовано та конструктивно пояснюєш, чому з лютого 2022 року не в ЗСУ.
Хворий, кволий, інфраструктурний професіонал, тощо.
А вже потім починаєш, як і той підор, скиглити, як тебе бісять люди в формі.
показати весь коментар
16.09.2024 14:59 Відповісти
Не звертайте уваги - це тутешні боти-ухилянти ... спілкуватися з такими - себе не поважати
показати весь коментар
16.09.2024 15:06 Відповісти
до тебе так і нічого не дійшло, але вітаю, що трипліхто (патужний виріб №2) звернув на твою пісянину увагу. А хто ти таке, щоб щось тобі пояснювати, ще одне тріпло чи саморекламщик, час покаже:

Реєстрація: 19.07.2024
показати весь коментар
16.09.2024 15:24 Відповісти
О ля, очередной решала в военной форме. Урок в Смеле ничему не научил?
показати весь коментар
16.09.2024 18:09 Відповісти
При середній в 21тис по країні, недарма з армії біжуть вагонами
показати весь коментар
16.09.2024 13:17 Відповісти
 
 