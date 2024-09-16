Мобилизированным, которые проходят подготовку, платят по 20 тыс. грн ежемесячно, - Сухопутные войска
Мобилизованным гражданам, которые проходят базовую военную подготовку в 2024 году начисляют по 20 тыс. грн ежемесячно.
Об этом заявил спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".
По его словам, государство предоставляет денежное обеспечение мобилизованным во время подготовки. Однако размер выплат значительно ниже, чем у военных на фронте.
Фитьо объяснил, что период боевой подготовки составляет от одного до трех месяцев. Продолжительность зависит от уровня начальной подготовки будущих бойцов. За все это время мобилизованным начисляют по 20 тыс. гривен ежемесячно.
После завершения военного обучения мобилизованные на передовой будут получать зарплату, которая будет достигать 120 тыс. гривен в месяц. Размер выплат будет зависеть от места несения службы и объемов задач.
В этом году ежемесячные денежные вознаграждения для бойцов составляют 30, 50, 70 и 100 тыс. гривен в зависимости от задач и условий военной службы.
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Serhii Sokolov
https://x.com/Serhii_Sokolov
Офіційна зарплата у воїна ЗСУ, який отримав поранення та виведений поза штат 652 грн/міс.
652 грн, отримує той українець, який віддав майже все своїй батьківщині включно зі здоров'ям, а натомість усякі лещенки з наємами отримують по 200-300 тис.грн/міс.
То я тобі скажу - 652 грн.
https://www.youtube.com/watch?v=UEl5Z22_Sd4 Ось тут тобі колишній доброволець розповість, як йому віддячила "батьківщина".
Абсолютно нормальна зарплата. Більшої ще не заслуговуєте.
2. Кому мало - після базової підготовки їдете на нуль, там 122 000 на місяць (якщо командування не стане понтуватися, що бойові лише на бойових).
3. Бісить це скуління в коментарях від ухилянтів (щодо брехні чи того, що мало)
Іди сам воюй, а не інших заганяй.
Тебе ветерани бісять, ушльопок?
Ти вже ніхто і звати тебе ніяк.
А ми постараємося зробити так, щоб ви, ухилянти, після війни мали офіційний статус "НЕГРОМАДЯНИ".
Якби ми в 22-му не пішли - усі б ви зараз були б або дохлі, або під окупацією.
Хворий, кволий, інфраструктурний професіонал, тощо.
А вже потім починаєш, як і той підор, скиглити, як тебе бісять люди в формі.
Реєстрація: 19.07.2024