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Новости Война
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выплаты (622) военнослужащие (5998) Фитьо Владимир (61)

Мобилизированным, которые проходят подготовку, платят по 20 тыс. грн ежемесячно, - Сухопутные войска

Скільки платять мобілізованим під час підготовки

Мобилизованным гражданам, которые проходят базовую военную подготовку в 2024 году начисляют по 20 тыс. грн ежемесячно.

Об этом заявил спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф".

По его словам, государство предоставляет денежное обеспечение мобилизованным во время подготовки. Однако размер выплат значительно ниже, чем у военных на фронте.

Фитьо объяснил, что период боевой подготовки составляет от одного до трех месяцев. Продолжительность зависит от уровня начальной подготовки будущих бойцов. За все это время мобилизованным начисляют по 20 тыс. гривен ежемесячно.

После завершения военного обучения мобилизованные на передовой будут получать зарплату, которая будет достигать 120 тыс. гривен в месяц. Размер выплат будет зависеть от места несения службы и объемов задач.

В этом году ежемесячные денежные вознаграждения для бойцов составляют 30, 50, 70 и 100 тыс. гривен в зависимости от задач и условий военной службы.

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Топ комментарии
+12
так платять чи нараховують?
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16.09.2024 12:29
+11
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16.09.2024 12:43
+9
*******!!!!
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16.09.2024 12:32
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так платять чи нараховують?
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16.09.2024 12:29 Ответить
А два останні абзаці взагалі триндець..
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16.09.2024 12:40 Ответить
вірно зауважили- це саме абзаці...
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16.09.2024 13:03 Ответить
*******!!!!
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16.09.2024 12:32 Ответить
а помічники депутатів все одно отримують більшу ЗП
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16.09.2024 12:33 Ответить
Виходить, що помічники депутатів працюють ближче до ворога.
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16.09.2024 13:12 Ответить
Брехня!
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16.09.2024 12:34 Ответить
7-8тис,те що говорив знайомий при жахливих умовах в стилі совка!!!
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16.09.2024 12:35 Ответить
Зе-мотивація.

https://x.com/Serhii_Sokolov

Serhii Sokolov



https://x.com/Serhii_Sokolov

Офіційна зарплата у воїна ЗСУ, який отримав поранення та виведений поза штат 652 грн/міс.

652 грн, отримує той українець, який віддав майже все своїй батьківщині включно зі здоров'ям, а натомість усякі лещенки з наємами отримують по 200-300 тис.грн/міс.
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16.09.2024 12:41 Ответить
З вилупленням!
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16.09.2024 13:05 Ответить
немного....
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16.09.2024 12:41 Ответить
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16.09.2024 12:43 Ответить
якось мало . партнетнери виділять на оборону Укаїни сотні мільярдів доларів а воєний заробляє - 500 баксів.
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16.09.2024 12:44 Ответить
Да-да,это очень много,если поделить 20 000 на месяц,то получится в сутки 666...грв.,в день 8-часовой получается 222 грв.,на гражданке получается около 5 000 грв. П.С. Сторож на автостоянке получает больше,который приходит поспать и бухануть,а уж о рисках говорить не приходиться.
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16.09.2024 12:46 Ответить
Ифан, какие это долги отдаёт добровольно-принудительно мобилизовавшийся?
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16.09.2024 12:52 Ответить
Кацап плотить 1 млн. грн стартових при контракті від 1 року і від 80 тис. грн. щомісячно.
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16.09.2024 12:53 Ответить
Кацап тільки на нафті заробляє 500 мільярдів а в нас весь бюджет до розкрадання 50
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16.09.2024 12:56 Ответить
Але мільярди собі, на помічників, всілякі наглядови ради і проче знаходяться легко.
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16.09.2024 13:03 Ответить
А скільки отримують виведені поза штат після поранення, речник Фітьо?
То я тобі скажу - 652 грн.
https://www.youtube.com/watch?v=UEl5Z22_Sd4 Ось тут тобі колишній доброволець розповість, як йому віддячила "батьківщина".
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16.09.2024 12:56 Ответить
Не щомісяця,а місяць,бо далі вже передова!
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16.09.2024 12:58 Ответить
1. Це не бойові і навіть не служба в тилових. Це учебка для новоприбулих без досвіду.
Абсолютно нормальна зарплата. Більшої ще не заслуговуєте.

2. Кому мало - після базової підготовки їдете на нуль, там 122 000 на місяць (якщо командування не стане понтуватися, що бойові лише на бойових).

3. Бісить це скуління в коментарях від ухилянтів (щодо брехні чи того, що мало)
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16.09.2024 13:01 Ответить
Бісять ці нафронтники та опешні боти.
Іди сам воюй, а не інших заганяй.
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16.09.2024 13:11 Ответить
Де я був два роки - ти, чмо, не будеш ніколи.
Тебе ветерани бісять, ушльопок?
Ти вже ніхто і звати тебе ніяк.
А ми постараємося зробити так, щоб ви, ухилянти, після війни мали офіційний статус "НЕГРОМАДЯНИ".
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16.09.2024 13:15 Ответить
Юридично це дає право просити громадянство будь якої країни і , якщо ти не злочинець в розшуку, його(громадянство) отримати. Юриспруденція це не ваше
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16.09.2024 13:36 Ответить
таким як той ******** - ъм все одно. Що при рашистах, що десь в ЄС. Його бісять військові.
Якби ми в 22-му не пішли - усі б ви зараз були б або дохлі, або під окупацією.
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16.09.2024 14:00 Ответить
а ти, не перефразовуй написане та осягни суть висловленого... Щодо твого допису від , тішся, що не я тебе мордою в це багно ткнув.
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16.09.2024 14:08 Ответить
Спочатку дуже аргументовано та конструктивно пояснюєш, чому з лютого 2022 року не в ЗСУ.
Хворий, кволий, інфраструктурний професіонал, тощо.
А вже потім починаєш, як і той підор, скиглити, як тебе бісять люди в формі.
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16.09.2024 14:59 Ответить
Не звертайте уваги - це тутешні боти-ухилянти ... спілкуватися з такими - себе не поважати
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16.09.2024 15:06 Ответить
до тебе так і нічого не дійшло, але вітаю, що трипліхто (патужний виріб №2) звернув на твою пісянину увагу. А хто ти таке, щоб щось тобі пояснювати, ще одне тріпло чи саморекламщик, час покаже:

Реєстрація: 19.07.2024
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16.09.2024 15:24 Ответить
О ля, очередной решала в военной форме. Урок в Смеле ничему не научил?
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16.09.2024 18:09 Ответить
При середній в 21тис по країні, недарма з армії біжуть вагонами
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16.09.2024 13:17 Ответить
 
 