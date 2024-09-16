Рада найближчим часом перезапустить роботу митниці, - Стефанчук

Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що найближчим часом Рада перезапустить роботу митниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз у нас актуальний перезапуск митниці. Ви знаєте, що відповідний законопроєкт уже перебуває в залі. Думаю, що найближчим часом його також розгляне український парламент", - зазначив спікер ВР.

Стефанчук заявив, що щодо цього законопроєкту були серйозні дискусії.

"Думаю, ми знайшли ту важливу формулу, яка дасть можливість забезпечити прозорість діяльності української митниці", - додав він.

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