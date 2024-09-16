Рада найближчим часом перезапустить роботу митниці, - Стефанчук
Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що найближчим часом Рада перезапустить роботу митниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз у нас актуальний перезапуск митниці. Ви знаєте, що відповідний законопроєкт уже перебуває в залі. Думаю, що найближчим часом його також розгляне український парламент", - зазначив спікер ВР.
Стефанчук заявив, що щодо цього законопроєкту були серйозні дискусії.
"Думаю, ми знайшли ту важливу формулу, яка дасть можливість забезпечити прозорість діяльності української митниці", - додав він.
Топ коментарі
+8 Алекс Скела
показати весь коментар16.09.2024 13:29
+8 Олексій Капуттскій
показати весь коментар16.09.2024 13:29
+7 Валерій Кваша
показати весь коментар16.09.2024 13:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ті, що ще не нажерлися?
23 Березня, 2011 - Глава государства Виктор Янукович поручил правительству на протяжении месяца разработать программу реформирования таможенной службы.
06.01.2016 - Блок Петра Порошенко готовит законопроект, кардинально реформирующий таможенную службу.
5 июля 2021 года - Зеленский:«Что касается таможенной реформы, то я не теряю надежды реформировать украинскую таможню, и это - один из моих приоритетов.
Якось так....
"Думаю, ми знайшли ту важливу формулу, яка дасть можливість забезпечити прозорість діяльності української митниці", - додав він. "зелена прозорість,це корупційна темнота,яка має на меті ще більше пограбування України і українського народу"