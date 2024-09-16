Рада в ближайшее время перезапустит работу таможни, - Стефанчук
Председатель парламента Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время Рада перезапустит работу таможни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас у нас актуален перезапуск таможни. Вы знаете, что соответствующий законопроект уже находится в зале. Думаю, что в ближайшее время его также рассмотрит украинский парламент", - отметил спикер ВР.
Стефанчук заявил, что по этому законопроекту были серьезные дискуссии.
"Думаю, мы нашли ту важную формулу, которая даст возможность обеспечить прозрачность деятельности украинской таможни", - добавил он.
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23 Березня, 2011 - Глава государства Виктор Янукович поручил правительству на протяжении месяца разработать программу реформирования таможенной службы.
06.01.2016 - Блок Петра Порошенко готовит законопроект, кардинально реформирующий таможенную службу.
5 июля 2021 года - Зеленский:«Что касается таможенной реформы, то я не теряю надежды реформировать украинскую таможню, и это - один из моих приоритетов.
Якось так....
"Думаю, ми знайшли ту важливу формулу, яка дасть можливість забезпечити прозорість діяльності української митниці", - додав він. "зелена прозорість,це корупційна темнота,яка має на меті ще більше пограбування України і українського народу"