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Рада в ближайшее время перезапустит работу таможни, - Стефанчук

Стефанчук анонсував перезапуск митниці

Председатель парламента Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время Рада перезапустит работу таможни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас у нас актуален перезапуск таможни. Вы знаете, что соответствующий законопроект уже находится в зале. Думаю, что в ближайшее время его также рассмотрит украинский парламент", - отметил спикер ВР.

Стефанчук заявил, что по этому законопроекту были серьезные дискуссии.

"Думаю, мы нашли ту важную формулу, которая даст возможность обеспечить прозрачность деятельности украинской таможни", - добавил он.

Также читайте: В течение 8 месяцев 2024 года в госбюджет перечислено 22 млрд грн таможенных платежей, администрируемых Одесской таможней, - руководитель Чердынцев
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Топ комментарии
+8
Фтарая смєна?
Ті, що ще не нажерлися?
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16.09.2024 13:29
+8
Потужні рехворми?
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16.09.2024 13:29
+7
Скрізь поставили підконтрольних д'єрмаку істот.
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16.09.2024 13:30
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Замахнулись на св"яте
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16.09.2024 13:28 Ответить
Фтарая смєна?
Ті, що ще не нажерлися?
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16.09.2024 13:29 Ответить
Потужні рехворми?
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16.09.2024 13:29 Ответить
Скрізь поставили підконтрольних д'єрмаку істот.
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16.09.2024 13:30 Ответить
Так, жодної копійчини "міма касси" не повинно проскочити.
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16.09.2024 13:37 Ответить
куди вони бабло дівають?
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16.09.2024 13:48 Ответить
Обирайте мене президентом, я покажу 😂
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16.09.2024 13:52 Ответить
Жеруть, ніяк не вдавляться
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16.09.2024 13:54 Ответить
працюють як скаженні
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16.09.2024 13:30 Ответить
знайшли ще одну потужну формулу
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16.09.2024 13:34 Ответить
В міністерствах ліжка вже переставили, тепер взялися за митницю...
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16.09.2024 13:36 Ответить
Ржунімагу!!
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16.09.2024 13:41 Ответить
15 лют. 2008 р. - Президент Виктор Ющенко настаивает на необходимости реформирования таможенных органов.

23 Березня, 2011 - Глава государства Виктор Янукович поручил правительству на протяжении месяца разработать программу реформирования таможенной службы.

06.01.2016 - Блок Петра Порошенко готовит законопроект, кардинально реформирующий таможенную службу.

5 июля 2021 года - Зеленский:«Что касается таможенной реформы, то я не теряю надежды реформировать украинскую таможню, и это - один из моих приоритетов.

Якось так....
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16.09.2024 13:43 Ответить
Українську корупцію не подолав ні один реформатор і не реформатор .
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16.09.2024 16:23 Ответить
Так ніхто її і не збирався подолати.....
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16.09.2024 16:53 Ответить
Бачив брехунів, сам брехун, але таких пи....нів - у перше в житті. От є хоть хтось хто вірить хоть одному слузі хрін йього знає котрого наріду.
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16.09.2024 13:49 Ответить
перезапустить?
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16.09.2024 14:06 Ответить
«Перезавантаження» уряду Єрмаком вже побачили
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16.09.2024 14:07 Ответить
Значить Зельониє будуть ще більше красти. І так на наші митниці мало хто сується.
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16.09.2024 14:11 Ответить
То митникина ній наживалися, а тепер знайшли формулу, як сами наживатися?
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16.09.2024 14:56 Ответить
Перетасовування чиновників біля годівниці, це така сама імітація реформ, як недавнє перезавантаження шмигалівського кабміну. Справжнє перезавантаження, це коли зелена пліснява зникне, разом з "новими обличчями", як роса на сонці.
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16.09.2024 15:02 Ответить
Стефанчук заявив, що щодо цього законопроєкту були серйозні дискусії.

"Думаю, ми знайшли ту важливу формулу, яка дасть можливість забезпечити прозорість діяльності української митниці", - додав він. "зелена прозорість,це корупційна темнота,яка має на меті ще більше пограбування України і українського народу"
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16.09.2024 16:04 Ответить
... вже кишені повні,,тепер треба поміняти одяг на патужний, це і є рефвома.
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16.09.2024 16:37 Ответить
Треба звільнити всіх на йух "під корінь", а митницю віддати в оренду приватній організації, такі прецеденти були, і вони давали добрий результат.
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16.09.2024 17:25 Ответить
де такі преценденти давали корисний результат??? Он у нас Татарову митницю віддадуть - а що?? Слуга наріду, чесний відданий , приватна особа, опять же : чеченців вбивав. Ви взагалі ні на яких прикладах не вчитеся??? Он уже у 2019 році звільнили всіх під корінь з минулої влади, і що , як воно??? Краще стало??
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16.09.2024 22:46 Ответить
 
 