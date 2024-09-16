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іноземець (381) росія (63614) повістка (178)

У російському Красноярську провели рейди на ринках: 92 іноземцям з паспортами РФ вручили повістки

На ринках у російському Красноярську силовики вручили повістки понад 90 іноземцям з паспортами РФ

У Красноярську російські силовики провели рейди на місцевих ринках. Затримано 520 людей, зокрема 417 іноземців, частині з яких вручили повістки до військкоматів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Настоящее время" з посиланням на управління слідчого комітету по Красноярському краю і Республіці Хакасія.

Як зазначається, серед затриманих виявилися громадяни Узбекистану, Азербайджану, Таджикистану і Киргизстану.

Стверджується, що вони перебували у РФ "з порушеннями міграційного законодавства".

Крім того, 92 затриманих під час рейду мали набуте громадянство Росії. Їм силовики вручили повістки до військкоматів.

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Видання нагадує, що у серпні 2024 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон про обовʼязкову постановку на військовий облік після набуття російського громадянства.

Голова СК Росії Олександр Бастрикін раніше заявляв, що ті, хто отримує російське громадянство, отримують не тільки права, "але й конституційний обов’язок із захисту країни, що їх прийняла".

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Топ коментарі
+6
Пропоную те саме зробити в ОПі і в ВР. Там теж знайдеться купа персонажів з іноземними паспортами.
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16.09.2024 16:01
+5
Багато вже бусифікованих іноземців в лавах ЗСУ?
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16.09.2024 16:00
+4
З торгівців в солдати -- життя б"є ключом
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16.09.2024 15:46
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Узкій мір у всій красі
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16.09.2024 15:46 Відповісти
З торгівців в солдати -- життя б"є ключом
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16.09.2024 15:46 Відповісти
Руський мір у всій красі. Облави вже проводять на ухилянтів.
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16.09.2024 15:49 Відповісти
Рускій мір , не "руський" ! Слово руський не слід плутати з словом русский, тобто росіянин. Руський - в українській мові такий, що відноситься до часів Русі або до її населення - русів , чи їхніх нащадків - українців. Для позначення жителів саме давньої Русі, середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: Королівства Русь (Галицько-Волинського князівства), Великого князівства Литовського та Руського та Великого князівства Руського XV ст., та Великого князівства Руського що мало постати на теренах Українського гетьманату, часто також вживається термін давньоруський / давньоукраїнський. Не випадково саме так іменувалася адміністративна одиниця Руське воєводство.

Підміну русский на руський вигадали у москві і поширили через промосковськи ЗМІ в Україні (Інтер , 1+1 та інші)...
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16.09.2024 17:56 Відповісти
В нас навчилися
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16.09.2024 15:50 Відповісти
не будь кізлом.
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16.09.2024 15:53 Відповісти
Багато вже бусифікованих іноземців в лавах ЗСУ?
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16.09.2024 16:00 Відповісти
так пишуть же з паспортами рефе, то мабуть не зовсім іноземці.
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16.09.2024 16:28 Відповісти
Таджик з паспортом рефе не стає етнічним кацапом.
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16.09.2024 16:29 Відповісти
ще й як стає, вони ж всі рабсєянє, а це одне й теж саме, глаз узкій значіт рузкій.
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16.09.2024 17:27 Відповісти
Ні, як в анекдоті: как план сдавать, так "трудітєсь, товаріщ нацмєн", а как зарплату получать - так "куда лєзєшь, ****** татарін!"
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16.09.2024 17:30 Відповісти
у нас якраз всі базари забиті азійцями з українськими паспортами, але ніхто їхне мобілізує чомусь
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16.09.2024 17:26 Відповісти
Видно шо патєрь нєт ніразу...
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16.09.2024 15:51 Відповісти
серед затриманих виявилися громадяни Узбекистану, Азербайджану, Таджикистану і Киргизстану. Джерело:
Яка ж дупа має бути в даних країнах та макітрах цих батраків, щоб вони перлись в цю *********?
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16.09.2024 15:52 Відповісти
Ну, чому ж -- Азербайджан то шикарна багата країна, он вчора цілий Гран-прі "Формули-1" приймав
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16.09.2024 15:55 Відповісти
дякую, саме схожу репліку хотів дописати та зауважити на "Land of Fire".
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16.09.2024 16:06 Відповісти
а у нас на базарах торгують і шавуху крутять. на будівництві жодного не бачив
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16.09.2024 16:30 Відповісти
Пропоную те саме зробити в ОПі і в ВР. Там теж знайдеться купа персонажів з іноземними паспортами.
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16.09.2024 16:01 Відповісти
 
 