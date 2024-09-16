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В российском Красноярске провели рейды на рынках: 92 иностранцам с паспортами РФ вручили повестки

На ринках у російському Красноярську силовики вручили повістки понад 90 іноземцям з паспортами РФ

В Красноярске российские силовики провели рейды на местных рынках. Задержаны 520 человек, в том числе 417 иностранцев, части из которых вручили повестки в военкоматы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Настоящее время" со ссылкой на управление следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как отмечается, среди задержанных оказались граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана.

Утверждается, что они находились в РФ "с нарушениями миграционного законодательства".

Кроме того, 92 задержанных во время рейда имели приобретенное гражданство России. Им силовики вручили повестки в военкоматы.

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Издание напоминает, что в августе 2024 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон об обязательной постановке на воинский учет после получения российского гражданства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее заявлял, что те, кто получает российское гражданство, получают не только права, "но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны".
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Топ комментарии
+6
Пропоную те саме зробити в ОПі і в ВР. Там теж знайдеться купа персонажів з іноземними паспортами.
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16.09.2024 16:01
+5
Багато вже бусифікованих іноземців в лавах ЗСУ?
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16.09.2024 16:00
+4
З торгівців в солдати -- життя б"є ключом
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16.09.2024 15:46
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Узкій мір у всій красі
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16.09.2024 15:46 Ответить
З торгівців в солдати -- життя б"є ключом
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16.09.2024 15:46 Ответить
Руський мір у всій красі. Облави вже проводять на ухилянтів.
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16.09.2024 15:49 Ответить
Рускій мір , не "руський" ! Слово руський не слід плутати з словом русский, тобто росіянин. Руський - в українській мові такий, що відноситься до часів Русі або до її населення - русів , чи їхніх нащадків - українців. Для позначення жителів саме давньої Русі, середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: Королівства Русь (Галицько-Волинського князівства), Великого князівства Литовського та Руського та Великого князівства Руського XV ст., та Великого князівства Руського що мало постати на теренах Українського гетьманату, часто також вживається термін давньоруський / давньоукраїнський. Не випадково саме так іменувалася адміністративна одиниця Руське воєводство.

Підміну русский на руський вигадали у москві і поширили через промосковськи ЗМІ в Україні (Інтер , 1+1 та інші)...
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16.09.2024 17:56 Ответить
В нас навчилися
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16.09.2024 15:50 Ответить
не будь кізлом.
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16.09.2024 15:53 Ответить
Багато вже бусифікованих іноземців в лавах ЗСУ?
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16.09.2024 16:00 Ответить
так пишуть же з паспортами рефе, то мабуть не зовсім іноземці.
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16.09.2024 16:28 Ответить
Таджик з паспортом рефе не стає етнічним кацапом.
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16.09.2024 16:29 Ответить
ще й як стає, вони ж всі рабсєянє, а це одне й теж саме, глаз узкій значіт рузкій.
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16.09.2024 17:27 Ответить
Ні, як в анекдоті: как план сдавать, так "трудітєсь, товаріщ нацмєн", а как зарплату получать - так "куда лєзєшь, ****** татарін!"
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16.09.2024 17:30 Ответить
у нас якраз всі базари забиті азійцями з українськими паспортами, але ніхто їхне мобілізує чомусь
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16.09.2024 17:26 Ответить
Видно шо патєрь нєт ніразу...
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16.09.2024 15:51 Ответить
серед затриманих виявилися громадяни Узбекистану, Азербайджану, Таджикистану і Киргизстану. Джерело:
Яка ж дупа має бути в даних країнах та макітрах цих батраків, щоб вони перлись в цю *********?
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16.09.2024 15:52 Ответить
Ну, чому ж -- Азербайджан то шикарна багата країна, он вчора цілий Гран-прі "Формули-1" приймав
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16.09.2024 15:55 Ответить
дякую, саме схожу репліку хотів дописати та зауважити на "Land of Fire".
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16.09.2024 16:06 Ответить
а у нас на базарах торгують і шавуху крутять. на будівництві жодного не бачив
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16.09.2024 16:30 Ответить
Пропоную те саме зробити в ОПі і в ВР. Там теж знайдеться купа персонажів з іноземними паспортами.
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16.09.2024 16:01 Ответить
 
 