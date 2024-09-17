Розпочато розслідування за фактом страти окупантами мечем беззбройного українського воїна, - Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця представниками ЗС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що відомо про страту нашого воїна?

Як зазначається, 17 вересня 2024 року в одному з Telegram-каналів було опубліковано допис щодо ймовірної страти українського захисника представниками ЗС РФ у м. Новогродівка на Донеччині.

"На оприлюднених фото видно, що окупанти встромили меч у тіло військовослужбовця Сил оборони України. На зображенні у вбитого військовослужбовця відсутнє екіпірування та липка стрічка на одній з рук", - нагадують в Офісі генпрокурора.

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Реакція Костіна

Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу. Наша мета - знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадок. Лише спільними зусиллями ми можемо покарати це зло, - наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії

За даними Офісу генпрокурора, наразі проводиться низка невідкладних слідчих та розшукових дій. Досліджуються обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб. У рамках кримінального провадження спрямовано доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ.

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Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, рашисти стратили мечем беззбройного полоненого воїна ЗСУ у Новогродівці на Донеччині.

Інші випадки страт окупантами українських військовополонених

Нагадаємо, що раніше російські військові, воєнні злочинці записали відео із відрізаною головою українського військового на КПП Колотилівка в Бєлгородській області Росії.

За даними правозахисної організації Human Rights Watch, росіяни від грудня стратили щонайменше 15 українських військових під час спроби здатися в полон.

Також повідомлялося, що у мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що це - воєнний злочин, за який РФ має понести покарання.