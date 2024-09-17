Начато расследование по факту казни оккупантами мечом безоружного украинского воина, - Офис генпрокурора
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато расследование по факту вероятной казни украинского военнослужащего представителями ВС РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что известно о казни нашего воина?
Как отмечается, 17 сентября 2024 года в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о вероятной казни украинского защитника представителями ВС РФ в г. Новогродовка Донецкой области.
"На обнародованных фото видно, что оккупанты вонзили меч в тело военнослужащего Сил обороны Украины. На изображении у убитого военнослужащего отсутствует экипировка и липкая лента на одной из рук", - напоминают в Офисе генпрокурора.
Реакция Костина
Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхзвериную жестокость и цинично презирая любые ценности и нормы цивилизованного мира. Наша цель - найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Мир должен видеть зверства оккупантов и решительно реагировать на каждый такой случай. Только совместными усилиями мы можем наказать это зло, - подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.
Проводятся неотложные следственные и розыскные действия
По данным Офиса генпрокурора, сейчас проводится ряд неотложных следственных и розыскных действий. Исследуются обстоятельства совершенного правонарушения для установления причастных и виновных лиц. В рамках уголовного производства направлены поручения и запросы в соответствующие компетентные службы и учреждения.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал Цензор.НЕТ, рашисты казнили мечом безоружного пленного воина ВСУ в Новогродовке Донецкой области.
Другие случаи казней оккупантами украинских военнопленных
Напомним, что ранее российские военные, военные преступники записали видео с отрезанной головой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области России.
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, россияне с декабря казнили по меньшей мере 15 украинских военных при попытке сдаться в плен.
Также сообщалось, что в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как оккупанты расстреляли двух пленных украинских бойцов. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это - военное преступление, за которое РФ должна понести наказание.
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В той день окрема механізована Степова бригада Сухопутних військ взяла у полон 13 росіян, 4 з них мали серйозні поранення.".