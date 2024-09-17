Начато расследование по факту казни оккупантами мечом безоружного украинского воина, - Офис генпрокурора

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато расследование по факту вероятной казни украинского военнослужащего представителями ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что известно о казни нашего воина?

Как отмечается, 17 сентября 2024 года в одном из Telegram-каналов было опубликовано сообщение о вероятной казни украинского защитника представителями ВС РФ в г. Новогродовка Донецкой области.

"На обнародованных фото видно, что оккупанты вонзили меч в тело военнослужащего Сил обороны Украины. На изображении у убитого военнослужащего отсутствует экипировка и липкая лента на одной из рук", - напоминают в Офисе генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора начал расследование по факту распространения видео с обезглавливанием, вероятно, украинского воина

Реакция Костина

Преступный режим продолжает целенаправленную политику по уничтожению всего украинского, демонстрируя на весь мир свою сверхзвериную жестокость и цинично презирая любые ценности и нормы цивилизованного мира. Наша цель - найти и наказать каждого, кто причастен к этим преступлениям. Мир должен видеть зверства оккупантов и решительно реагировать на каждый такой случай. Только совместными усилиями мы можем наказать это зло, - подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

Проводятся неотложные следственные и розыскные действия

По данным Офиса генпрокурора, сейчас проводится ряд неотложных следственных и розыскных действий. Исследуются обстоятельства совершенного правонарушения для установления причастных и виновных лиц. В рамках уголовного производства направлены поручения и запросы в соответствующие компетентные службы и учреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лубинец обратился к ООН и МККК после видео с отрезанной головой украинского военного

Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал Цензор.НЕТ, рашисты казнили мечом безоружного пленного воина ВСУ в Новогродовке Донецкой области.

Другие случаи казней оккупантами украинских военнопленных

Напомним, что ранее российские военные, военные преступники записали видео с отрезанной головой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области России.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, россияне с декабря казнили по меньшей мере 15 украинских военных при попытке сдаться в плен.

Также сообщалось, что в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как оккупанты расстреляли двух пленных украинских бойцов. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это - военное преступление, за которое РФ должна понести наказание.