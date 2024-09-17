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Новости Война
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Рашисты казнили мечом безоружного пленного воина ВСУ в Новогродовке на Донетчине. ФОТО 18+

В Новогродовке Донецкой области российские военные казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Омбудсмен не уточнил, где именно и когда произошла казнь украинского военного.

Как сообщил волонтер Сергей Стерненко, в Новогродовке Донецкой области россияне пытали и зарезали украинского военнопленного.

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора начал расследование по факту распространения видео с обезглавливанием, вероятно, украинского воина

Лубинец отметил, что такие действия российской армии являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и нарушением международного права.

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого

Омбудсмен уже направил письма в международные организации

"Сколько еще мир будет смотреть, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение к любым нормам и законам? Направил письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России", - отметил он.

"Отдельно подчеркну, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора", - добавил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН щодо страти військовополоненого

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Следователи Нацполиции объявили о подозрении военному РФ, расстрелявшему двух жителей Бучи за отказ выпить с ним. ФОТО

Автор: 

военнопленные (1070) казнь (116) Лубинец Дмитрий (459) военные преступления (1436)


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Топ комментарии
+70
Граємося в гуманізм з істотами, які не заслуговують на життя.
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17.09.2024 09:40
+54
Хтось ще хоче брати у полон невинних мальчіков в трусіках?!
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17.09.2024 09:39
+50
Translator

Головне щоб не було ескалацій і війна не вийшла за рамки України. Захід *******. рішуче налаштований, обмежувати удари по РФ і Україна не отримає дозволи, взагалі. Та срати ми хотіли на те що вас мечем ріжуть, ми мудрий захід.

****** піздота!
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17.09.2024 09:41
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Тому ми отримуємо допомогу так само як отримували її ті хто знищував німецьких нацистів у 2-й світовій. Дійсно, є бажання щоб побільше та швидше, але краще так ніж ніяк!!!
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17.09.2024 10:45 Ответить
Ще якби тої допомоги нам було, як при ленд-лізі в 1943-45 рр... Але чомусь нинішній світ не сприймає путлєра як гітлера, мабуть тому, що з путлєром вигідно торгувати і купувати в нього енергоресурси... Такий цинічний цей нинішній світ.
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17.09.2024 11:15 Ответить
Якщо перерахувати навіть за курсом то вже отримали чи не більшу, але дійсно треба враховувати як той самий Захід наповнював казну Московії (т.з. "роССии") своїми інвестиціями та спільними підприємствами, як усі 100% резервів СРСР залишились саме у Москві, як і 70%, а у деяких отраслях і 80% економічних ресурсів, бо московити (т.з. "роССияне") так усім "понастроели" що чомусь більшість залишилась у половини населення того ж Союзу! Тож суперник в нас міцніший ніж була та ж Німеччина із її союзниками, і допомоги треба більше, але західні країни точно не сподівались що їм знов доведеться нарощувати виготовлення зброї та ***********, а це займає час, у той же час союзники Кремля якраз нарощуванням виробництва зброї займались чи не в першу чергу. Тож і причини є, і наслідки котрі нам не подобаються, але врешті решт економічний потенціал партнерів України більший і програш рашистів навіть із допомогою Ірану, КНДР, КНР неминучий!!!
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17.09.2024 11:31 Ответить
Але такими темпами... той програш Москвабаду обійдеться Україні дуже дорогою ціною. Вже обходиться. А Захід на це не зважає... обрав тактику повільного варіння жабки у кип'ятку. А те що українців все менше та менше, їх то не хвилює. Ну от можна ж було б дати нам не 6 літаків ф-16, а хоча би 60? Не 20 Хаймарсів, а сотню. Не 30 Леопардів, а 200? В них же це все є...
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17.09.2024 11:37 Ответить
росія повинна зникнути взагалі. Це ракова пухлина на планеті.
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17.09.2024 10:40 Ответить
Такого буде все більше і більше.

Причина проста: вони беснуються від безсилля. В них, ОЧЕВИДНО, дуже погано виходить воювати, нічого реально з ЗСУ зробити в цілому не виходить, перспективи перемогти вже очевидно НУЛЬОВІ, тому вони все більше і більше застосовують і будуть застосовувати методи терористичні і залякування.
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17.09.2024 10:50 Ответить
Всі маємо усвідомити нарешті, програш у цій війні це ось така доля, як цього солдата, не тільки наша особиста, а і наших дружин, дітей, батьків, близьких... хочеться написати щось типу кацапи не люди, але всім нормальним людям ця істина відома дуже давно.
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17.09.2024 11:06 Ответить
ви праві. але ж багато молодих чоловіків вважа, що вони просто перевзуються в потрібний момент і їх ніхто не трогатиме. Вони не знають, що ціль росії знищити як раз їх, якраз їх будуть в кращому випадку каструвати.
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17.09.2024 11:28 Ответить
Будуть безкомпромісно вбивати. Ми їм на цій території фізично не потрібні. Буча та Ірпінь будуть як в маленькому селі так і у великих містах. Відсидітися як ви примітили нікому не вдастся. Тут є тільки три варіанти розвитку подій: 1. Оборонятися та перемогти 2. Втекти 3. Бути вбитим.
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17.09.2024 11:40 Ответить
Боюсь должно еще пройти немало времени, прежде чем вы и ваши единомышленники осознают, что "така доля, як цього солдата" - неизбежное следствие затяжной войны.

Противнику, обладающему большим количеством оружия и противников, нужно либо быстро и почетно сдаваться (в историографии этот термин так и называется, почетная капитуляция) и садиться за стол переговоров, когда уже воюет дипломатия; либо же нужно быстро и решительно его уничтожать раз и навсегда.

Любая затяжная война, перерастает в личную ненависть противников друг к другу, а это чревато именно такими ситуациями как здесь, на грани мазохизма и унижения.

В случае войны с гораздо более сильным противником, результат будет все равно предсказуем, не мытьем так катанием. Вопрос только в том, сколько нас, украинцев при этом умрет, и каковы будут условия противника когда армия уже не сможет.

Пару лет назад был вполне возможен финский сценарий: пару территорий обменять на мир, дальнейшее процветание и вступление в НАТО. Теперь сценарий будет парагвайским.
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18.09.2024 00:13 Ответить
( Вопрос только в том, сколько нас, украинцев при этом умрет, и каковы будут условия противника когда армия уже не сможет. )
" - Складно звонишь .... А есть у нас ( у меня ) сомнение , что ты , мил человек , стукачок ! ..." (с)
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18.09.2024 01:49 Ответить
Кем бы я ни был - сути сказанного это не отменяет.

Эта история не нова - испокон веков человеки вырезали население упорно сопротивлявшихся городов, и садили головы защитников на колья.

Вы в своих мыслях исходите из хотелок.
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18.09.2024 02:37 Ответить
Висновок з підручника з історії під редакцією В. В ***** ? Справжня історія людства доказує протилежне. Афганістан, Ізраіль...
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18.09.2024 07:33 Ответить
А что Афганистан и Израиль?

С Афганистаном что, кто-то воевал? Шо Совок, шо США поддерживали войсками официальное (с некоторыми оговорками) правительство внутри самого Афганистана.

Израиль же как раз подтверждает сказанное мной - все войны с его участием длятся считанные недели, и к тому же его поддерживает вся цивилизованная половина человечества, и поскольку воюют они с полотенцеголовыми бабуинами, то помощь там реальная, а отношение к противникам серьезное. В войне с Парашей - вот вам, украинцы, полтора Петриота, будьте по гроб благодарны, ну а от вас, Mr. Putin, мы все еще ожидаем поставок урана.

Висновок, не висновок - не имеет значения, не переходите на личности.

Имеет значение желание - хотите ли вы чтобы украинцы гибли дальше.
Имеет значение инструмент для достижения этого желания. Если военным инструментом не получается (вроде за три года это можно и понять уже) - значит пора искать другие инструменты.
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18.09.2024 10:30 Ответить
Використані усі прийоми рашістких пропагандонов: безапеляційні ствердження які мають сприйматися «за промовчанням», «обідка», звинувачення опонента, переміна містами нападника та жертви, підтасовка фактів та звичайна брехня. Спробуйте щось новеньке - це вже не працює.
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18.09.2024 10:45 Ответить
Ясно))
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18.09.2024 10:50 Ответить
Ці методи кацапи перейняли в чечні 1994-2004 Це залякування як діючих військових, так і майбутніх, а також їх родин. І потрібно визнати - вони діють, кацапи срали в штани від думки попасти в Чечню під час чеченських воєн.
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17.09.2024 11:14 Ответить
передайте ******** зеленому виродку, що мало цукерок кацапам під суджу завезли, треба їм іще тістечок з пєльмєшками підкинути...
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17.09.2024 11:35 Ответить
А що вас дивує? В нас президент- слуга россійського народу.
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17.09.2024 11:42 Ответить
вже давно ні фіга не дивує...
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17.09.2024 11:50 Ответить
А ми їм , за це , ще більше газу через Україну прокачаєм ... так ?
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17.09.2024 11:39 Ответить
А єрмак погодив прокачку нафти з росії до Угорщини, на 6,5 лярдів баксів. Як вам така помста???
Я не уявляю такого ні в якій поважаючій себе країні в світі!
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17.09.2024 11:49 Ответить
Ціну дизеля від угорців знаєте ?
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17.09.2024 17:53 Ответить
не знаю і знати не хочу. тоді ви ціну багатоповерхівки з людьми, яку знищує російська ракета за ціну з того дизеля, знаєте?
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17.09.2024 18:16 Ответить
військову техніку чим заправляти ? Нашими сльозами ??
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17.09.2024 19:09 Ответить
ми вже за газ своїми ракетами та літаками розраховувались. тепер тими ракетами пів країни знищено. ідея фінансувати армію, яка проти тебе воює, сама по собі ідіотська.
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17.09.2024 19:18 Ответить
Финансируются оба государства, и продавец и посредник.
Ну а кто посреднику доктор, что продавец вкладывает эти финансы в ракеты, а посредник в асфальт и телемарафон?
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18.09.2024 02:39 Ответить
Не істеріть ...

Ще раз - військову техніку чим заправляти ? Вашими гнівними побажаннями ??
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18.09.2024 14:03 Ответить
Ви вірете, що орбан та сіярто, друзі пуйла, продадуть вам солярку з тої нафти? наівно...
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18.09.2024 15:33 Ответить
Я солярою не торгую. Що у тернеті прочитав. Так, не перевіряв. Але може бути, оскільки вони залежать від нашої труби.
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18.09.2024 21:12 Ответить
На 99,9% про соляру для ЗСУ - це звіздьож влади, щоб прикрить благими намірами той транзит! А насправді там лише відкати в карман, пуйлу бабки на зброю, а Україні дуля.
Те саме ж і з аміакопроводом.
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18.09.2024 21:20 Ответить
Та да ! Про соляру з Білорусії, свого часу, таке теж писали.
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19.09.2024 15:34 Ответить
звичайно, царство небесне нещасному, але має ****** підозру, що дєрьмачня спеціяльно публікує такий жах одразу після великого шкандалю. от вчора виявилося, що зелені ублюдки ні *** дронів не поставили у військо й навіть фінансування відповідне не направили, й одразу ж, наступного дня, публікується це жахіття. так само було минулоріч, коли після чергового факапу зеленого підара опублікували відео відтинання голови нашому, яке сталося взагалі влітку 22-го...
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17.09.2024 11:49 Ответить
Лубінець - фейеричний долбойожик. Спочатку, хоча б, довідався - що таке МКЧХ, які його функції та повноваження. Хоча б Вікіпедію прочитав.
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17.09.2024 11:50 Ответить
А папа римський бачив?
Мовчить?
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17.09.2024 12:04 Ответить
як би на місці нашого воїна був кацап - вже б махав гребіньом на весь світ, і не тільки він.
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17.09.2024 12:19 Ответить
А де узкій політик Карамурза?
Це путін мечем махав? Узкій народ не причому?
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17.09.2024 12:07 Ответить
Повне знищення країни яка називається росія, тільки так.
РОСІЯ РАКОВА ПУХЛИНА ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ.
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17.09.2024 12:13 Ответить
ТРОХИ ПРО КАЦАПІВ -
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17.09.2024 12:18 Ответить
Кацапів треба живцем нафарш перекручувати і віддавати фасованими по пакетам!
Так зване (у цій пресловутій "женевській конвенції") "Людське поводження" - Стосується тільки людей до людей!
Кацапи, це різновид плісняви, гівна і блювотиння - ЦЕ НІХ*Я НЕ ЛЮДИ!!!
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17.09.2024 12:49 Ответить
Нав'ї
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17.09.2024 12:56 Ответить
У нас є багато рассійського нацистського біосміття. Є золодна зброя. Виберіть з загальної біомасси 10 ідейних московитських нацистів, і повторіть інсталяцію.
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17.09.2024 13:28 Ответить
А міжнародні організації вже вспіли виразити велике занепокоєння чи ще вагаються?
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17.09.2024 13:38 Ответить
Кацапи трусливі шакали.
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17.09.2024 14:56 Ответить
Перевернули і вбили труп сувенірним мечем? Охоче віриться. Перестаньте жерти інформаційне лайно.
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17.09.2024 15:16 Ответить
Толсто, воня
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17.09.2024 16:08 Ответить
Навіть якщо так - знущання над тілом теж злочин.

Тут тільки 2 фото. Можливо є ще.
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17.09.2024 17:57 Ответить
а в канаді будуть крутити фільм про подвиги рос вояків.
може краще це там показати
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17.09.2024 15:20 Ответить
Якщо орки так просять,щоб до них не застосовувалися міжнародні договори та угоди,то може пора йти їм на зустріч
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17.09.2024 16:25 Ответить
Можливо нема кому евакуювати/конвоювати підібраних цапів під час штурму і під вогнем . Можливо ситуація така, щос лік іде на секунди і не можно відволікатися на місцевості...
А от мордоряни цілеспрямовано завдають страждань та втішаються від смертей
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17.09.2024 17:18 Ответить
Нехай в Торонто як додаток до фільму про кацапів покажуть.
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17.09.2024 16:48 Ответить
Это все херня по поводу "подставь другую щеку" Это написано для рабов, а не для украинцев. Отвечать нужно адекватно и жестко. Эти московитские мрази понимают только силу. Вспомните сентябрь 2022 года, когда их сранной метлой гнали с нашей земли. А стоит им дать чуть чуть слабину, так сразу же борзеют . Да клоун вова? И идут в жопу европейцы со своими представлениями о гуманности. Они наверное забыли что творили эти дикари с из бабушками и прабабушками в 1945 году. Им нужно напомнить об этом, прежде чем показывать московитское дерьмо снятое пропагандонами специально для европейцев и "протянутое" на кинофестивали. С волками жить,по волчьи выть. А гуманистов в сраку. Они знают московитов только по кино, а мы их знаем по жизни.
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17.09.2024 17:41 Ответить
не плен пидаров брать а сажать на кол .
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17.09.2024 18:10 Ответить
Зелёный - *****, убейся?
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17.09.2024 18:45 Ответить
Більше їм сигареток , інтерв'ю беріть. Кожному полонениму кацапу прикладом в морду.
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17.09.2024 20:04 Ответить
Пластиковым мечом из местного театра с надписью "за Курск"?

На кого этот бред рассчитан?
Если наши выкладывают подобную ерунду - значит где-то произошел факап или большое воровство.
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18.09.2024 02:42 Ответить
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