Рашисты казнили мечом безоружного пленного воина ВСУ в Новогродовке на Донетчине. ФОТО 18+

В Новогродовке Донецкой области российские военные казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Омбудсмен не уточнил, где именно и когда произошла казнь украинского военного.

Как сообщил волонтер Сергей Стерненко, в Новогродовке Донецкой области россияне пытали и зарезали украинского военнопленного.

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Лубинец отметил, что такие действия российской армии являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и нарушением международного права.

Омбудсмен уже направил письма в международные организации

"Сколько еще мир будет смотреть, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение к любым нормам и законам? Направил письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России", - отметил он.

"Отдельно подчеркну, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора", - добавил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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