Рашисты казнили мечом безоружного пленного воина ВСУ в Новогродовке на Донетчине. ФОТО 18+
В Новогродовке Донецкой области российские военные казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Омбудсмен не уточнил, где именно и когда произошла казнь украинского военного.
Как сообщил волонтер Сергей Стерненко, в Новогродовке Донецкой области россияне пытали и зарезали украинского военнопленного.
Лубинец отметил, что такие действия российской армии являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и нарушением международного права.
Омбудсмен уже направил письма в международные организации
"Сколько еще мир будет смотреть, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение к любым нормам и законам? Направил письма в международные организации, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России", - отметил он.
"Отдельно подчеркну, что такие показательные казни направлены на деморализацию украинского общества. Однако видя такие действия, мы должны становиться еще более решительными в борьбе против агрессора", - добавил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
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Причина проста: вони беснуються від безсилля. В них, ОЧЕВИДНО, дуже погано виходить воювати, нічого реально з ЗСУ зробити в цілому не виходить, перспективи перемогти вже очевидно НУЛЬОВІ, тому вони все більше і більше застосовують і будуть застосовувати методи терористичні і залякування.
Противнику, обладающему большим количеством оружия и противников, нужно либо быстро и почетно сдаваться (в историографии этот термин так и называется, почетная капитуляция) и садиться за стол переговоров, когда уже воюет дипломатия; либо же нужно быстро и решительно его уничтожать раз и навсегда.
Любая затяжная война, перерастает в личную ненависть противников друг к другу, а это чревато именно такими ситуациями как здесь, на грани мазохизма и унижения.
В случае войны с гораздо более сильным противником, результат будет все равно предсказуем, не мытьем так катанием. Вопрос только в том, сколько нас, украинцев при этом умрет, и каковы будут условия противника когда армия уже не сможет.
Пару лет назад был вполне возможен финский сценарий: пару территорий обменять на мир, дальнейшее процветание и вступление в НАТО. Теперь сценарий будет парагвайским.
" - Складно звонишь .... А есть у нас ( у меня ) сомнение , что ты , мил человек , стукачок ! ..." (с)
Эта история не нова - испокон веков человеки вырезали население упорно сопротивлявшихся городов, и садили головы защитников на колья.
Вы в своих мыслях исходите из хотелок.
С Афганистаном что, кто-то воевал? Шо Совок, шо США поддерживали войсками официальное (с некоторыми оговорками) правительство внутри самого Афганистана.
Израиль же как раз подтверждает сказанное мной - все войны с его участием длятся считанные недели, и к тому же его поддерживает вся цивилизованная половина человечества, и поскольку воюют они с полотенцеголовыми бабуинами, то помощь там реальная, а отношение к противникам серьезное. В войне с Парашей - вот вам, украинцы, полтора Петриота, будьте по гроб благодарны, ну а от вас, Mr. Putin, мы все еще ожидаем поставок урана.
Висновок, не висновок - не имеет значения, не переходите на личности.
Имеет значение желание - хотите ли вы чтобы украинцы гибли дальше.
Имеет значение инструмент для достижения этого желания. Если военным инструментом не получается (вроде за три года это можно и понять уже) - значит пора искать другие инструменты.
Я не уявляю такого ні в якій поважаючій себе країні в світі!
Ну а кто посреднику доктор, что продавец вкладывает эти финансы в ракеты, а посредник в асфальт и телемарафон?
Ще раз - військову техніку чим заправляти ? Вашими гнівними побажаннями ??
Те саме ж і з аміакопроводом.
Мовчить?
Це путін мечем махав? Узкій народ не причому?
РОСІЯ РАКОВА ПУХЛИНА ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ.
Так зване (у цій пресловутій "женевській конвенції") "Людське поводження" - Стосується тільки людей до людей!
Кацапи, це різновид плісняви, гівна і блювотиння - ЦЕ НІХ*Я НЕ ЛЮДИ!!!
Тут тільки 2 фото. Можливо є ще.
може краще це там показати
А от мордоряни цілеспрямовано завдають страждань та втішаються від смертей
На кого этот бред рассчитан?
Если наши выкладывают подобную ерунду - значит где-то произошел факап или большое воровство.