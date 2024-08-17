Офис Генпрокурора начал расследование по факту распространения видео с обезглавливанием, вероятно, украинского воина
Прокуратура начала досудебное расследование по факту распространения видео с обезглавливанием, вероятно, украинского защитника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
16 августа в соцсетях было обнародовано видео, на котором представители ВС РФ демонстрируют голову якобы украинского военного, насаженную на кол.
В рамках расследования правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на проверку этой информации и связанных с ней обстоятельств.
"Распространение представителями РФ такого видео в очередной раз подтверждает их полное пренебрежение к нормам и принципам международного гуманитарного права", - напомнили в ОГП.
Накануне сообщалось, что российские военные, военные преступники записали видео с отрезанной головой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области России.
Напомним, в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch отмечается, что с декабря 2023 по май 2024 года российские войска казнили по меньшей мере 15 украинских военных, которые пытались сдаться в плен.
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Вангую далі - кацапи перевдягнуться в форму ЗСУ та підуть відрізати голови Курським бабулькам та немовлятам цілими селами за Сеймом.
Типова тактика кгб-фсб з часів Другої світової - коли червоножопі нкв-дісти перевдягалися у форму УПА та вирізали українські села.
Нічого нового.
Мдя. И с этой мерзостью рядом украинцы жили столько лет да еще и братьями это дерьмо считали