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Новости
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Офис Генпрокурора начал расследование по факту распространения видео с обезглавливанием, вероятно, украинского воина

DeepState

Прокуратура начала досудебное расследование по факту распространения видео с обезглавливанием, вероятно, украинского защитника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

16 августа в соцсетях было обнародовано видео, на котором представители ВС РФ демонстрируют голову якобы украинского военного, насаженную на кол.

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В рамках расследования правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на проверку этой информации и связанных с ней обстоятельств.

"Распространение представителями РФ такого видео в очередной раз подтверждает их полное пренебрежение к нормам и принципам международного гуманитарного права", - напомнили в ОГП.

Накануне сообщалось, что российские военные, военные преступники записали видео с отрезанной головой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области России.

Напомним, в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch отмечается, что с декабря 2023 по май 2024 года российские войска казнили по меньшей мере 15 украинских военных, которые пытались сдаться в плен.

Автор: 

казнь (116) военнослужащие (6115) военные преступления (1429) Офис Генпрокурора (2462)


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Топ комментарии
+5
По правилах цивілізованої спільноти весь світ має зібратись і знищити цю сволоту під назвою росія. Вони все одно живуть не за законами, а за якимось примарним правом сили. Тому приговорити росію до смертної кари.
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17.08.2024 14:14
+4
Междунарожное право🤣 нам головы отрезают а мы вместо зеркальных действий по отношению к русскому скоту будем подставлять вторую щеку после принятия римского статута блаженных🤣
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17.08.2024 13:40
+1
Щас москали запищат своеобычное "этонемынастамнетвывсеврете".
Мдя. И с этой мерзостью рядом украинцы жили столько лет да еще и братьями это дерьмо считали
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17.08.2024 13:52
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Правила форума Совет форумчан
Междунарожное право🤣 нам головы отрезают а мы вместо зеркальных действий по отношению к русскому скоту будем подставлять вторую щеку после принятия римского статута блаженных🤣
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17.08.2024 13:40 Ответить
Звичайна нова методичка кацапів.
Вангую далі - кацапи перевдягнуться в форму ЗСУ та підуть відрізати голови Курським бабулькам та немовлятам цілими селами за Сеймом.
Типова тактика кгб-фсб з часів Другої світової - коли червоножопі нкв-дісти перевдягалися у форму УПА та вирізали українські села.
Нічого нового.
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17.08.2024 14:14 Ответить
Ймовірно, трохи заспокоює, ботвідео від ворога,то пропаганда і часто брехня.
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17.08.2024 13:46 Ответить
Щас москали запищат своеобычное "этонемынастамнетвывсеврете".
Мдя. И с этой мерзостью рядом украинцы жили столько лет да еще и братьями это дерьмо считали
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17.08.2024 13:52 Ответить
зачем кацапам еще раз доказывать что они дыкуны
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17.08.2024 13:58 Ответить
Так почему не созвали совбез ООН. Пусть ************* небензя ответит.
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17.08.2024 14:07 Ответить
По правилах цивілізованої спільноти весь світ має зібратись і знищити цю сволоту під назвою росія. Вони все одно живуть не за законами, а за якимось примарним правом сили. Тому приговорити росію до смертної кари.
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17.08.2024 14:14 Ответить
Вся українська політика і дипломатія має бути спрямована на те , аби про цей злочин знав весь світ !
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17.08.2024 17:02 Ответить
 
 