Офис Генпрокурора начал расследование по факту распространения видео с обезглавливанием, вероятно, украинского воина

Прокуратура начала досудебное расследование по факту распространения видео с обезглавливанием, вероятно, украинского защитника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

16 августа в соцсетях было обнародовано видео, на котором представители ВС РФ демонстрируют голову якобы украинского военного, насаженную на кол.

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В рамках расследования правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на проверку этой информации и связанных с ней обстоятельств.

"Распространение представителями РФ такого видео в очередной раз подтверждает их полное пренебрежение к нормам и принципам международного гуманитарного права", - напомнили в ОГП.

Накануне сообщалось, что российские военные, военные преступники записали видео с отрезанной головой украинского военного на КПП Колотиловка в Белгородской области России.

Напомним, в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch отмечается, что с декабря 2023 по май 2024 года российские войска казнили по меньшей мере 15 украинских военных, которые пытались сдаться в плен.