Россияне с декабря казнили по меньшей мере 15 украинских военных при попытке сдаться в плен, - HRW

Российские войска с декабря 2023 года казнили по меньшей мере 15 украинских военных, которые пытались сдаться в плен. Также оккупанты могли казнить еще шестерых бойцов, которые сдавались в плен или уже сдались.

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch, сообщает Цензор.НЕТ.

О каких казнях рассказали в HRW

Правозащитники расследовали три случая очевидной внесудебной казни по меньшей мере 12 украинских военных. Члены организации проверили и проанализировали записи с дронов, опубликованные в Сети 2 и 27 декабря, а также 25 февраля. В отчете говорится, что в этих случаях украинские военные явно демонстрировали намерение сдаться в плен, поэтому не должны были быть убиты, в соответствии с международным гуманитарным правом или законами войны.

Четвертый расследуемый правозащитниками случай касается видеозаписи, которая появилась в Сети 19 февраля. На ролике двое российских военных казнили трех безоружных украинских бойцов, которые сдались в плен.

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По еще одному случаю расследование организации опирается на видео интервью с украинским военным, опубликованное в Telegram 16 февраля, а также на подробное освещение в СМИ, включая интервью с членами семьи одной из жертв. Как установили HRW, в этом случае были казнены шесть украинских бойцов, хотя обстоятельства неизвестны.

Правозащитники написали письмо Шойгу

В HRW сообщили, что 22 апреля направили письмо министру обороны России Сергею Шойгу. В нем попросили рассказать подробности описанных выше инцидентов, а также прокомментировать, отдавали ли российским военным приказ убивать пленных. Ответ организация не получила.

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Что говорят в HRW о казнях

В HRW отметили, что эти казни должны быть расследованы как военные преступления.

Директор HRW по вопросам кризисов и конфликтов Белкис Вилле отметила, что после полномасштабного вторжения России в Украину российские войска совершили "множество отвратительных военных преступлений".