Россияне с декабря казнили по меньшей мере 15 украинских военных при попытке сдаться в плен, - HRW
Российские войска с декабря 2023 года казнили по меньшей мере 15 украинских военных, которые пытались сдаться в плен. Также оккупанты могли казнить еще шестерых бойцов, которые сдавались в плен или уже сдались.
Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch, сообщает Цензор.НЕТ.
О каких казнях рассказали в HRW
Правозащитники расследовали три случая очевидной внесудебной казни по меньшей мере 12 украинских военных. Члены организации проверили и проанализировали записи с дронов, опубликованные в Сети 2 и 27 декабря, а также 25 февраля. В отчете говорится, что в этих случаях украинские военные явно демонстрировали намерение сдаться в плен, поэтому не должны были быть убиты, в соответствии с международным гуманитарным правом или законами войны.
Четвертый расследуемый правозащитниками случай касается видеозаписи, которая появилась в Сети 19 февраля. На ролике двое российских военных казнили трех безоружных украинских бойцов, которые сдались в плен.
По еще одному случаю расследование организации опирается на видео интервью с украинским военным, опубликованное в Telegram 16 февраля, а также на подробное освещение в СМИ, включая интервью с членами семьи одной из жертв. Как установили HRW, в этом случае были казнены шесть украинских бойцов, хотя обстоятельства неизвестны.
Правозащитники написали письмо Шойгу
В HRW сообщили, что 22 апреля направили письмо министру обороны России Сергею Шойгу. В нем попросили рассказать подробности описанных выше инцидентов, а также прокомментировать, отдавали ли российским военным приказ убивать пленных. Ответ организация не получила.
Что говорят в HRW о казнях
В HRW отметили, что эти казни должны быть расследованы как военные преступления.
Директор HRW по вопросам кризисов и конфликтов Белкис Вилле отметила, что после полномасштабного вторжения России в Украину российские войска совершили "множество отвратительных военных преступлений".
"Внесудебные казни - или убийства - тех, кто сдался в плен, и раненых украинских солдат, хладнокровно застреленных, что категорически запрещено международным правом, - тоже относятся к этому позорному наследию", - указала Вилле.
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краснийкривавий хрест знає.
Вони ж не замислюються над тим, що після капітуляції України люди будуть і далі гинути у концтаборах та в'язницях,
Все, що робить параша - один безкінечний воєнний злочин.
Якщо в когось ворухнеться хоч крапля жалю до московита, нехай одразу згадає пекельні муки наших хлопців, яких катували ці "православні" скоти ( і когось катують в цю хвилину). Згадайте кастрування, відрізання голови, голодування, гвалтування, "розочку"...
Проклята нація виродків.
І прокляті ті, хто тягне цей русскій мір сюди.