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Новости Война
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Россияне с декабря казнили по меньшей мере 15 украинских военных при попытке сдаться в плен, - HRW

Росіяни стратили українських військовослужбовців

Российские войска с декабря 2023 года казнили по меньшей мере 15 украинских военных, которые пытались сдаться в плен. Также оккупанты могли казнить еще шестерых бойцов, которые сдавались в плен или уже сдались.

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch, сообщает Цензор.НЕТ.

О каких казнях рассказали в HRW

Правозащитники расследовали три случая очевидной внесудебной казни по меньшей мере 12 украинских военных. Члены организации проверили и проанализировали записи с дронов, опубликованные в Сети 2 и 27 декабря, а также 25 февраля. В отчете говорится, что в этих случаях украинские военные явно демонстрировали намерение сдаться в плен, поэтому не должны были быть убиты, в соответствии с международным гуманитарным правом или законами войны.

Четвертый расследуемый правозащитниками случай касается видеозаписи, которая появилась в Сети 19 февраля. На ролике двое российских военных казнили трех безоружных украинских бойцов, которые сдались в плен.

Читайте: Больше всего случаев казней украинских военнопленных зафиксировано под Авдеевкой, - представитель омбудсмена Украины Кононенко

По еще одному случаю расследование организации опирается на видео интервью с украинским военным, опубликованное в Telegram 16 февраля, а также на подробное освещение в СМИ, включая интервью с членами семьи одной из жертв. Как установили HRW, в этом случае были казнены шесть украинских бойцов, хотя обстоятельства неизвестны.

Правозащитники написали письмо Шойгу

В HRW сообщили, что 22 апреля направили письмо министру обороны России Сергею Шойгу. В нем попросили рассказать подробности описанных выше инцидентов, а также прокомментировать, отдавали ли российским военным приказ убивать пленных. Ответ организация не получила.

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Что говорят в HRW о казнях

В HRW отметили, что эти казни должны быть расследованы как военные преступления.

Директор HRW по вопросам кризисов и конфликтов Белкис Вилле отметила, что после полномасштабного вторжения России в Украину российские войска совершили "множество отвратительных военных преступлений".

"Внесудебные казни - или убийства - тех, кто сдался в плен, и раненых украинских солдат, хладнокровно застреленных, что категорически запрещено международным правом, - тоже относятся к этому позорному наследию", - указала Вилле.

Автор: 

Human Rights Watch (75) армия РФ (19067) казнь (115) военные преступления (1426)


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А скільки людей вбили вже в полоні, про те мабуть тільки зросійщений красний кривавий хрест знає.
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02.05.2024 11:09 Ответить
Варвари... орки!
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02.05.2024 11:21 Ответить
Нежить московитська.
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02.05.2024 11:27 Ответить
нажаль світ не сприймає війну як щось загрозливе, а тільки як вікно можливостей.... а рашку не сприймають як втілення зла на землі, а лише як партнера. в якого тимчасово погіршився настрій.... це минеться й все знов буде як раніше...
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02.05.2024 11:31 Ответить
Примітвне мислення споживача. Що треба для того, щоб не гинули люди? Треба припинити війну. Як її припинити? Як завгодно. Наприклад, не давати Україні зброю.

Вони ж не замислюються над тим, що після капітуляції України люди будуть і далі гинути у концтаборах та в'язницях,
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02.05.2024 13:10 Ответить
А наші зільоние навіть заборонити полоненим оркам зв'язок не хочуть. Виродки, головне що права українців можна порушувати кожний раз.
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02.05.2024 11:34 Ответить
це додатковий стимул здатись і не воювати, треба будь що використовувати щоб знизити боєздатність ворога...я думав це зрозуміло...
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02.05.2024 11:40 Ответить
навішо писати "спробували здатись" якщо насправді "ПОТРАПИЛИ"? Як люди без зброї на позиціях залишаються, чи поранені і їх нема змоги витягти, то це не їх провина і не їх ініціатива...
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02.05.2024 11:39 Ответить
"Огидні " (?) воєнні злочини...
Все, що робить параша - один безкінечний воєнний злочин.
Якщо в когось ворухнеться хоч крапля жалю до московита, нехай одразу згадає пекельні муки наших хлопців, яких катували ці "православні" скоти ( і когось катують в цю хвилину). Згадайте кастрування, відрізання голови, голодування, гвалтування, "розочку"...
Проклята нація виродків.
І прокляті ті, хто тягне цей русскій мір сюди.
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02.05.2024 13:45 Ответить
 
 