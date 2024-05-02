Росіяни від грудня стратили щонайменше 15 українських військових під час спроби здатися в полон, - HRW

Російські війська від грудня 2023 стратили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон. Також окупанти могли стратити ще шістьох бійців, які здавалися в полон або вже здалися.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про які страти розповіли в HRW

Правозахисники розслідували три випадки очевидної позасудової страти щонайменше 12 українських військових. Члени організації перевірили та проаналізували записи з дронів, опубліковані в Мережі 2 та 27 грудня, а також 25 лютого. У звіті йдеться, що в цих випадках українські військові явно демонстрували намір здатися в полон, тож не мали бути вбиті відповідно до міжнародного гуманітарного права чи законів війни.

Четвертий розслідуваний правозахисниками випадок стосується відеозапису, який з'явився в Мережі 19 лютого. На ролику двоє російських військових стратили трьох неозброєних українських бійців, які здалися в полон.

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Щодо ще одного випадку розслідування організації опирається на відео інтерв'ю з українським військовим, опубліковане у Telegram 16 лютого, а також на докладне висвітлення у ЗМІ, включно з інтерв'ю з членами сім'ї однієї з жертв. Як встановили HRW, у цьому випадку було страчено шістьох українських бійців, хоча обставини невідомі.

Правозахисники написали листа Шойгу

У HRW повідомили, що 22 квітня надіслали листа міністру оборони Росії Сергієві Шойгу. У ньому попросили розповісти подробиці описаних вище інцидентів, а також прокоментувати, чи віддавали російським військовим наказ убивати полонених. Відповідь організація не отримала.

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Що кажуть у HRW про страти

У HRW наголосили, що ці страти мають бути розслідувані як воєнні злочини.

Директорка HRW з питань криз та конфліктів Белкіс Вілле наголосила, що після повномасштабного вторгнення Росії до України російські війська скоїли "безліч огидних воєнних злочинів".