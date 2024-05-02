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Росіяни від грудня стратили щонайменше 15 українських військових під час спроби здатися в полон, - HRW

Росіяни стратили українських військовослужбовців

Російські війська від грудня 2023 стратили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон. Також окупанти могли стратити ще шістьох бійців, які здавалися в полон або вже здалися.

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про які страти розповіли в HRW

Правозахисники розслідували три випадки очевидної позасудової страти щонайменше 12 українських військових. Члени організації перевірили та проаналізували записи з дронів, опубліковані в Мережі 2 та 27 грудня, а також 25 лютого. У звіті йдеться, що в цих випадках українські військові явно демонстрували намір здатися в полон, тож не мали бути вбиті відповідно до міжнародного гуманітарного права чи законів війни.

Четвертий розслідуваний правозахисниками випадок стосується відеозапису, який з'явився в Мережі 19 лютого. На ролику двоє російських військових стратили трьох неозброєних українських бійців, які здалися в полон.

Читайте: Найбільше випадків страт українських військовополонених зафіксовано під Авдіївкою, - представник омбудсмена України Кононенко

Щодо ще одного випадку розслідування організації опирається на відео інтерв'ю з українським військовим, опубліковане у Telegram 16 лютого, а також на докладне висвітлення у ЗМІ, включно з інтерв'ю з членами сім'ї однієї з жертв. Як встановили HRW, у цьому випадку було страчено шістьох українських бійців, хоча обставини невідомі.

Правозахисники написали листа Шойгу

У HRW повідомили, що 22 квітня надіслали листа міністру оборони Росії Сергієві Шойгу. У ньому попросили розповісти подробиці описаних вище інцидентів, а також прокоментувати, чи віддавали російським військовим наказ убивати полонених. Відповідь організація не отримала.

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Що кажуть у HRW про страти

У HRW наголосили, що ці страти мають бути розслідувані як воєнні злочини.

Директорка HRW з питань криз та конфліктів Белкіс Вілле наголосила, що після повномасштабного вторгнення Росії до України російські війська скоїли "безліч огидних воєнних злочинів".

"Позасудові страти - чи вбивства - тих, хто здався в полон, і поранених українських солдатів, холоднокровно застрелених, що категорично заборонено міжнародним правом, - теж належать до цієї ганебної спадщини", - вказала Вілле.

Автор: 

Human Rights Watch (41) армія рф (17216) страта (74) воєнні злочини (1851)


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А скільки людей вбили вже в полоні, про те мабуть тільки зросійщений красний кривавий хрест знає.
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02.05.2024 11:09 Відповісти
Варвари... орки!
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02.05.2024 11:21 Відповісти
Нежить московитська.
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02.05.2024 11:27 Відповісти
нажаль світ не сприймає війну як щось загрозливе, а тільки як вікно можливостей.... а рашку не сприймають як втілення зла на землі, а лише як партнера. в якого тимчасово погіршився настрій.... це минеться й все знов буде як раніше...
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02.05.2024 11:31 Відповісти
Примітвне мислення споживача. Що треба для того, щоб не гинули люди? Треба припинити війну. Як її припинити? Як завгодно. Наприклад, не давати Україні зброю.

Вони ж не замислюються над тим, що після капітуляції України люди будуть і далі гинути у концтаборах та в'язницях,
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02.05.2024 13:10 Відповісти
А наші зільоние навіть заборонити полоненим оркам зв'язок не хочуть. Виродки, головне що права українців можна порушувати кожний раз.
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02.05.2024 11:34 Відповісти
це додатковий стимул здатись і не воювати, треба будь що використовувати щоб знизити боєздатність ворога...я думав це зрозуміло...
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02.05.2024 11:40 Відповісти
навішо писати "спробували здатись" якщо насправді "ПОТРАПИЛИ"? Як люди без зброї на позиціях залишаються, чи поранені і їх нема змоги витягти, то це не їх провина і не їх ініціатива...
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02.05.2024 11:39 Відповісти
"Огидні " (?) воєнні злочини...
Все, що робить параша - один безкінечний воєнний злочин.
Якщо в когось ворухнеться хоч крапля жалю до московита, нехай одразу згадає пекельні муки наших хлопців, яких катували ці "православні" скоти ( і когось катують в цю хвилину). Згадайте кастрування, відрізання голови, голодування, гвалтування, "розочку"...
Проклята нація виродків.
І прокляті ті, хто тягне цей русскій мір сюди.
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02.05.2024 13:45 Відповісти
 
 