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Новини
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Офіс Генпрокурора розпочав розслідування за фактом поширення відео з обезголовленням, ймовірно, українського воїна

DeepState

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом за фактом поширення відео з обезголовленням, ймовірно, українського захисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

16 серпня у соцмережах було оприлюднено відео, на якому представники ЗС РФ демонструють голову нібито українського військового, насаджену на кіл.

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В межах розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин.

"Поширення представниками РФ такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права", - нагадали в ОГП.

Напередодні повідомлялося, що російські військові, воєнні злочинці записали відео із відрізаною головою українського військового на КПП Колотилівка в Бєлгородській області Росії.

Нагадаємо, у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch зазначається, що від грудня 2023 до травня 2024 року російські війська стратили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон.

Автор: 

страта (75) військовослужбовці (4723) воєнні злочини (1853) Офіс Генпрокурора (3244)


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Топ коментарі
+5
По правилах цивілізованої спільноти весь світ має зібратись і знищити цю сволоту під назвою росія. Вони все одно живуть не за законами, а за якимось примарним правом сили. Тому приговорити росію до смертної кари.
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17.08.2024 14:14
+4
Междунарожное право🤣 нам головы отрезают а мы вместо зеркальных действий по отношению к русскому скоту будем подставлять вторую щеку после принятия римского статута блаженных🤣
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17.08.2024 13:40
+1
Щас москали запищат своеобычное "этонемынастамнетвывсеврете".
Мдя. И с этой мерзостью рядом украинцы жили столько лет да еще и братьями это дерьмо считали
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17.08.2024 13:52
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Междунарожное право🤣 нам головы отрезают а мы вместо зеркальных действий по отношению к русскому скоту будем подставлять вторую щеку после принятия римского статута блаженных🤣
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17.08.2024 13:40 Відповісти
Звичайна нова методичка кацапів.
Вангую далі - кацапи перевдягнуться в форму ЗСУ та підуть відрізати голови Курським бабулькам та немовлятам цілими селами за Сеймом.
Типова тактика кгб-фсб з часів Другої світової - коли червоножопі нкв-дісти перевдягалися у форму УПА та вирізали українські села.
Нічого нового.
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17.08.2024 14:14 Відповісти
Ймовірно, трохи заспокоює, ботвідео від ворога,то пропаганда і часто брехня.
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17.08.2024 13:46 Відповісти
Щас москали запищат своеобычное "этонемынастамнетвывсеврете".
Мдя. И с этой мерзостью рядом украинцы жили столько лет да еще и братьями это дерьмо считали
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17.08.2024 13:52 Відповісти
зачем кацапам еще раз доказывать что они дыкуны
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17.08.2024 13:58 Відповісти
Так почему не созвали совбез ООН. Пусть ************* небензя ответит.
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17.08.2024 14:07 Відповісти
По правилах цивілізованої спільноти весь світ має зібратись і знищити цю сволоту під назвою росія. Вони все одно живуть не за законами, а за якимось примарним правом сили. Тому приговорити росію до смертної кари.
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17.08.2024 14:14 Відповісти
Вся українська політика і дипломатія має бути спрямована на те , аби про цей злочин знав весь світ !
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17.08.2024 17:02 Відповісти
 
 