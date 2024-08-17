Офіс Генпрокурора розпочав розслідування за фактом поширення відео з обезголовленням, ймовірно, українського воїна

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом за фактом поширення відео з обезголовленням, ймовірно, українського захисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

16 серпня у соцмережах було оприлюднено відео, на якому представники ЗС РФ демонструють голову нібито українського військового, насаджену на кіл.

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В межах розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин.

"Поширення представниками РФ такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права", - нагадали в ОГП.

Напередодні повідомлялося, що російські військові, воєнні злочинці записали відео із відрізаною головою українського військового на КПП Колотилівка в Бєлгородській області Росії.

Нагадаємо, у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch зазначається, що від грудня 2023 до травня 2024 року російські війська стратили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон.