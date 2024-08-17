Офіс Генпрокурора розпочав розслідування за фактом поширення відео з обезголовленням, ймовірно, українського воїна
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом за фактом поширення відео з обезголовленням, ймовірно, українського захисника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
16 серпня у соцмережах було оприлюднено відео, на якому представники ЗС РФ демонструють голову нібито українського військового, насаджену на кіл.
В межах розслідування правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на перевірку цієї інформації та пов’язаних з нею обставин.
"Поширення представниками РФ такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права", - нагадали в ОГП.
Напередодні повідомлялося, що російські військові, воєнні злочинці записали відео із відрізаною головою українського військового на КПП Колотилівка в Бєлгородській області Росії.
Нагадаємо, у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch зазначається, що від грудня 2023 до травня 2024 року російські війська стратили щонайменше 15 українських військових, які намагалися здатися в полон.
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Вангую далі - кацапи перевдягнуться в форму ЗСУ та підуть відрізати голови Курським бабулькам та немовлятам цілими селами за Сеймом.
Типова тактика кгб-фсб з часів Другої світової - коли червоножопі нкв-дісти перевдягалися у форму УПА та вирізали українські села.
Нічого нового.
Мдя. И с этой мерзостью рядом украинцы жили столько лет да еще и братьями это дерьмо считали