Рашисти стратили мечем беззбройного полоненого воїна ЗСУ у Новогродівці на Донеччині. ФОТО 18+

У Новогродівці на Донеччині російські військові стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Омбудсмен не уточнив, де саме та коли трапилась страта українського військового.

Як повідомив волонтер Сергій Стерненко, у Новогродівці на Донеччині росіяни катували та зарізали українського військовополоненого.

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Лубінець зазначив, що такі дії російської армії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та порушенням міжнародного права.

Омбудсмен уже направив листи до міжнародних організацій

"Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів?Направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії", - зазначив він.

"Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора", - додав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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