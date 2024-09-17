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Рашисти стратили мечем беззбройного полоненого воїна ЗСУ у Новогродівці на Донеччині. ФОТО 18+

У Новогродівці на Донеччині російські військові стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Омбудсмен не уточнив, де саме та коли трапилась страта українського військового.

Як повідомив волонтер Сергій Стерненко, у Новогродівці на Донеччині росіяни катували та зарізали українського військовополоненого.

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого

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Лубінець зазначив, що такі дії російської армії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та порушенням міжнародного права.

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого

Омбудсмен уже направив листи до міжнародних організацій

"Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів?Направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії", - зазначив він. 

"Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора", - додав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН щодо страти військовополоненого

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Автор: 

військовополонені (936) страта (75) Лубінець Дмитро (593) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+70
Граємося в гуманізм з істотами, які не заслуговують на життя.
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17.09.2024 09:40
+54
Хтось ще хоче брати у полон невинних мальчіков в трусіках?!
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17.09.2024 09:39
+50
Translator

Головне щоб не було ескалацій і війна не вийшла за рамки України. Захід *******. рішуче налаштований, обмежувати удари по РФ і Україна не отримає дозволи, взагалі. Та срати ми хотіли на те що вас мечем ріжуть, ми мудрий захід.

****** піздота!
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17.09.2024 09:41
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Тому ми отримуємо допомогу так само як отримували її ті хто знищував німецьких нацистів у 2-й світовій. Дійсно, є бажання щоб побільше та швидше, але краще так ніж ніяк!!!
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17.09.2024 10:45 Відповісти
Ще якби тої допомоги нам було, як при ленд-лізі в 1943-45 рр... Але чомусь нинішній світ не сприймає путлєра як гітлера, мабуть тому, що з путлєром вигідно торгувати і купувати в нього енергоресурси... Такий цинічний цей нинішній світ.
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17.09.2024 11:15 Відповісти
Якщо перерахувати навіть за курсом то вже отримали чи не більшу, але дійсно треба враховувати як той самий Захід наповнював казну Московії (т.з. "роССии") своїми інвестиціями та спільними підприємствами, як усі 100% резервів СРСР залишились саме у Москві, як і 70%, а у деяких отраслях і 80% економічних ресурсів, бо московити (т.з. "роССияне") так усім "понастроели" що чомусь більшість залишилась у половини населення того ж Союзу! Тож суперник в нас міцніший ніж була та ж Німеччина із її союзниками, і допомоги треба більше, але західні країни точно не сподівались що їм знов доведеться нарощувати виготовлення зброї та ***********, а це займає час, у той же час союзники Кремля якраз нарощуванням виробництва зброї займались чи не в першу чергу. Тож і причини є, і наслідки котрі нам не подобаються, але врешті решт економічний потенціал партнерів України більший і програш рашистів навіть із допомогою Ірану, КНДР, КНР неминучий!!!
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17.09.2024 11:31 Відповісти
Але такими темпами... той програш Москвабаду обійдеться Україні дуже дорогою ціною. Вже обходиться. А Захід на це не зважає... обрав тактику повільного варіння жабки у кип'ятку. А те що українців все менше та менше, їх то не хвилює. Ну от можна ж було б дати нам не 6 літаків ф-16, а хоча би 60? Не 20 Хаймарсів, а сотню. Не 30 Леопардів, а 200? В них же це все є...
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17.09.2024 11:37 Відповісти
росія повинна зникнути взагалі. Це ракова пухлина на планеті.
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17.09.2024 10:40 Відповісти
Такого буде все більше і більше.

Причина проста: вони беснуються від безсилля. В них, ОЧЕВИДНО, дуже погано виходить воювати, нічого реально з ЗСУ зробити в цілому не виходить, перспективи перемогти вже очевидно НУЛЬОВІ, тому вони все більше і більше застосовують і будуть застосовувати методи терористичні і залякування.
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17.09.2024 10:50 Відповісти
Всі маємо усвідомити нарешті, програш у цій війні це ось така доля, як цього солдата, не тільки наша особиста, а і наших дружин, дітей, батьків, близьких... хочеться написати щось типу кацапи не люди, але всім нормальним людям ця істина відома дуже давно.
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17.09.2024 11:06 Відповісти
ви праві. але ж багато молодих чоловіків вважа, що вони просто перевзуються в потрібний момент і їх ніхто не трогатиме. Вони не знають, що ціль росії знищити як раз їх, якраз їх будуть в кращому випадку каструвати.
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17.09.2024 11:28 Відповісти
Будуть безкомпромісно вбивати. Ми їм на цій території фізично не потрібні. Буча та Ірпінь будуть як в маленькому селі так і у великих містах. Відсидітися як ви примітили нікому не вдастся. Тут є тільки три варіанти розвитку подій: 1. Оборонятися та перемогти 2. Втекти 3. Бути вбитим.
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17.09.2024 11:40 Відповісти
Боюсь должно еще пройти немало времени, прежде чем вы и ваши единомышленники осознают, что "така доля, як цього солдата" - неизбежное следствие затяжной войны.

Противнику, обладающему большим количеством оружия и противников, нужно либо быстро и почетно сдаваться (в историографии этот термин так и называется, почетная капитуляция) и садиться за стол переговоров, когда уже воюет дипломатия; либо же нужно быстро и решительно его уничтожать раз и навсегда.

Любая затяжная война, перерастает в личную ненависть противников друг к другу, а это чревато именно такими ситуациями как здесь, на грани мазохизма и унижения.

В случае войны с гораздо более сильным противником, результат будет все равно предсказуем, не мытьем так катанием. Вопрос только в том, сколько нас, украинцев при этом умрет, и каковы будут условия противника когда армия уже не сможет.

Пару лет назад был вполне возможен финский сценарий: пару территорий обменять на мир, дальнейшее процветание и вступление в НАТО. Теперь сценарий будет парагвайским.
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18.09.2024 00:13 Відповісти
( Вопрос только в том, сколько нас, украинцев при этом умрет, и каковы будут условия противника когда армия уже не сможет. )
" - Складно звонишь .... А есть у нас ( у меня ) сомнение , что ты , мил человек , стукачок ! ..." (с)
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18.09.2024 01:49 Відповісти
Кем бы я ни был - сути сказанного это не отменяет.

Эта история не нова - испокон веков человеки вырезали население упорно сопротивлявшихся городов, и садили головы защитников на колья.

Вы в своих мыслях исходите из хотелок.
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18.09.2024 02:37 Відповісти
Висновок з підручника з історії під редакцією В. В ***** ? Справжня історія людства доказує протилежне. Афганістан, Ізраіль...
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18.09.2024 07:33 Відповісти
А что Афганистан и Израиль?

С Афганистаном что, кто-то воевал? Шо Совок, шо США поддерживали войсками официальное (с некоторыми оговорками) правительство внутри самого Афганистана.

Израиль же как раз подтверждает сказанное мной - все войны с его участием длятся считанные недели, и к тому же его поддерживает вся цивилизованная половина человечества, и поскольку воюют они с полотенцеголовыми бабуинами, то помощь там реальная, а отношение к противникам серьезное. В войне с Парашей - вот вам, украинцы, полтора Петриота, будьте по гроб благодарны, ну а от вас, Mr. Putin, мы все еще ожидаем поставок урана.

Висновок, не висновок - не имеет значения, не переходите на личности.

Имеет значение желание - хотите ли вы чтобы украинцы гибли дальше.
Имеет значение инструмент для достижения этого желания. Если военным инструментом не получается (вроде за три года это можно и понять уже) - значит пора искать другие инструменты.
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18.09.2024 10:30 Відповісти
Використані усі прийоми рашістких пропагандонов: безапеляційні ствердження які мають сприйматися «за промовчанням», «обідка», звинувачення опонента, переміна містами нападника та жертви, підтасовка фактів та звичайна брехня. Спробуйте щось новеньке - це вже не працює.
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18.09.2024 10:45 Відповісти
Ясно))
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18.09.2024 10:50 Відповісти
Ці методи кацапи перейняли в чечні 1994-2004 Це залякування як діючих військових, так і майбутніх, а також їх родин. І потрібно визнати - вони діють, кацапи срали в штани від думки попасти в Чечню під час чеченських воєн.
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17.09.2024 11:14 Відповісти
передайте ******** зеленому виродку, що мало цукерок кацапам під суджу завезли, треба їм іще тістечок з пєльмєшками підкинути...
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17.09.2024 11:35 Відповісти
А що вас дивує? В нас президент- слуга россійського народу.
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17.09.2024 11:42 Відповісти
вже давно ні фіга не дивує...
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17.09.2024 11:50 Відповісти
А ми їм , за це , ще більше газу через Україну прокачаєм ... так ?
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17.09.2024 11:39 Відповісти
А єрмак погодив прокачку нафти з росії до Угорщини, на 6,5 лярдів баксів. Як вам така помста???
Я не уявляю такого ні в якій поважаючій себе країні в світі!
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17.09.2024 11:49 Відповісти
Ціну дизеля від угорців знаєте ?
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17.09.2024 17:53 Відповісти
не знаю і знати не хочу. тоді ви ціну багатоповерхівки з людьми, яку знищує російська ракета за ціну з того дизеля, знаєте?
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17.09.2024 18:16 Відповісти
військову техніку чим заправляти ? Нашими сльозами ??
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17.09.2024 19:09 Відповісти
ми вже за газ своїми ракетами та літаками розраховувались. тепер тими ракетами пів країни знищено. ідея фінансувати армію, яка проти тебе воює, сама по собі ідіотська.
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17.09.2024 19:18 Відповісти
Финансируются оба государства, и продавец и посредник.
Ну а кто посреднику доктор, что продавец вкладывает эти финансы в ракеты, а посредник в асфальт и телемарафон?
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18.09.2024 02:39 Відповісти
Не істеріть ...

Ще раз - військову техніку чим заправляти ? Вашими гнівними побажаннями ??
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18.09.2024 14:03 Відповісти
Ви вірете, що орбан та сіярто, друзі пуйла, продадуть вам солярку з тої нафти? наівно...
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18.09.2024 15:33 Відповісти
Я солярою не торгую. Що у тернеті прочитав. Так, не перевіряв. Але може бути, оскільки вони залежать від нашої труби.
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18.09.2024 21:12 Відповісти
На 99,9% про соляру для ЗСУ - це звіздьож влади, щоб прикрить благими намірами той транзит! А насправді там лише відкати в карман, пуйлу бабки на зброю, а Україні дуля.
Те саме ж і з аміакопроводом.
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18.09.2024 21:20 Відповісти
Та да ! Про соляру з Білорусії, свого часу, таке теж писали.
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19.09.2024 15:34 Відповісти
звичайно, царство небесне нещасному, але має ****** підозру, що дєрьмачня спеціяльно публікує такий жах одразу після великого шкандалю. от вчора виявилося, що зелені ублюдки ні *** дронів не поставили у військо й навіть фінансування відповідне не направили, й одразу ж, наступного дня, публікується це жахіття. так само було минулоріч, коли після чергового факапу зеленого підара опублікували відео відтинання голови нашому, яке сталося взагалі влітку 22-го...
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17.09.2024 11:49 Відповісти
Лубінець - фейеричний долбойожик. Спочатку, хоча б, довідався - що таке МКЧХ, які його функції та повноваження. Хоча б Вікіпедію прочитав.
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17.09.2024 11:50 Відповісти
А папа римський бачив?
Мовчить?
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17.09.2024 12:04 Відповісти
як би на місці нашого воїна був кацап - вже б махав гребіньом на весь світ, і не тільки він.
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17.09.2024 12:19 Відповісти
А де узкій політик Карамурза?
Це путін мечем махав? Узкій народ не причому?
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17.09.2024 12:07 Відповісти
Повне знищення країни яка називається росія, тільки так.
РОСІЯ РАКОВА ПУХЛИНА ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ.
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17.09.2024 12:13 Відповісти
ТРОХИ ПРО КАЦАПІВ -
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17.09.2024 12:18 Відповісти
Кацапів треба живцем нафарш перекручувати і віддавати фасованими по пакетам!
Так зване (у цій пресловутій "женевській конвенції") "Людське поводження" - Стосується тільки людей до людей!
Кацапи, це різновид плісняви, гівна і блювотиння - ЦЕ НІХ*Я НЕ ЛЮДИ!!!
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17.09.2024 12:49 Відповісти
Нав'ї
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17.09.2024 12:56 Відповісти
У нас є багато рассійського нацистського біосміття. Є золодна зброя. Виберіть з загальної біомасси 10 ідейних московитських нацистів, і повторіть інсталяцію.
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17.09.2024 13:28 Відповісти
А міжнародні організації вже вспіли виразити велике занепокоєння чи ще вагаються?
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17.09.2024 13:38 Відповісти
Кацапи трусливі шакали.
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17.09.2024 14:56 Відповісти
Перевернули і вбили труп сувенірним мечем? Охоче віриться. Перестаньте жерти інформаційне лайно.
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17.09.2024 15:16 Відповісти
Толсто, воня
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17.09.2024 16:08 Відповісти
Навіть якщо так - знущання над тілом теж злочин.

Тут тільки 2 фото. Можливо є ще.
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17.09.2024 17:57 Відповісти
а в канаді будуть крутити фільм про подвиги рос вояків.
може краще це там показати
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17.09.2024 15:20 Відповісти
Якщо орки так просять,щоб до них не застосовувалися міжнародні договори та угоди,то може пора йти їм на зустріч
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17.09.2024 16:25 Відповісти
Можливо нема кому евакуювати/конвоювати підібраних цапів під час штурму і під вогнем . Можливо ситуація така, щос лік іде на секунди і не можно відволікатися на місцевості...
А от мордоряни цілеспрямовано завдають страждань та втішаються від смертей
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17.09.2024 17:18 Відповісти
Нехай в Торонто як додаток до фільму про кацапів покажуть.
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17.09.2024 16:48 Відповісти
Это все херня по поводу "подставь другую щеку" Это написано для рабов, а не для украинцев. Отвечать нужно адекватно и жестко. Эти московитские мрази понимают только силу. Вспомните сентябрь 2022 года, когда их сранной метлой гнали с нашей земли. А стоит им дать чуть чуть слабину, так сразу же борзеют . Да клоун вова? И идут в жопу европейцы со своими представлениями о гуманности. Они наверное забыли что творили эти дикари с из бабушками и прабабушками в 1945 году. Им нужно напомнить об этом, прежде чем показывать московитское дерьмо снятое пропагандонами специально для европейцев и "протянутое" на кинофестивали. С волками жить,по волчьи выть. А гуманистов в сраку. Они знают московитов только по кино, а мы их знаем по жизни.
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17.09.2024 17:41 Відповісти
не плен пидаров брать а сажать на кол .
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17.09.2024 18:10 Відповісти
Зелёный - *****, убейся?
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17.09.2024 18:45 Відповісти
Більше їм сигареток , інтерв'ю беріть. Кожному полонениму кацапу прикладом в морду.
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17.09.2024 20:04 Відповісти
Пластиковым мечом из местного театра с надписью "за Курск"?

На кого этот бред рассчитан?
Если наши выкладывают подобную ерунду - значит где-то произошел факап или большое воровство.
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18.09.2024 02:42 Відповісти
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