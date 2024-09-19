Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з артилерії, РСЗВ "Град" та дронами-камікадзе
Вночі 19 вересня країна-агресор атакувала Нікополь, Марганецьку і Червоногригорівська громади Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від вечора ворог кілька разів атакував Нікопольщину. Обстрілював з артилерії та РСЗВ "Град". Цілив дронами-камікадзе.
Потерпали Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади.
Обстеження уражених територій триває. Наслідки ударів уточнюються. На щастя, люди неушкоджені.
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