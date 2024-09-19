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блокада (737) окупація (6526) Запорізька область (3347)

Жителям кількох окупованих сіл на Запоріжжі росіяни влаштували блокаду, людей не випускають, - Оріхівська МВА

Жителям окупованих сіл на Запоріжжі росіяни влаштували блокаду

На окупованій частині Запорізької області жителі деяких сіл перебувають у блокаді.

Про це заявив начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вініченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На даний час у нас три населених пункти окуповані – це Нестерянка, Копані, Мирне. Залишається там в Нестерянці 78 осіб, у Копанях – 54 людини, у Мирному залишаються дві дитини. На даний час гуманітарна допомога їм не надається. Останній раз це було в серпні – їм привезли крупи і тушонку. Воду люди збирають дощову, переважно харчуються тим, що виросло в городі. Обстрілюються ці населені пункти щодня, дуже багато дронів літає, людей не випускають. Раніше люди могли поїхати до Токмака, а на даний час зробили їм блокаду. Нічим не допомагають і нікуди їх не випускають", - пояснив очільник МВА.

Вініченко додав, що кількість російських загарбників у цих населених пунктах не зменшується, пересуваються вони вночі. Також рашисти проводять постійні обшуки та перевірки цивільних.

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там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!

напевно, хочуть зробити другу Хатинь.... переодягнувшись в чужі однострії....
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19.09.2024 10:21 Відповісти
 
 