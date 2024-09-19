На Черкащині уламки ворожого дрона пошкодили освітній заклад

Внаслідок російської атаки безпілотників у Звенигородському районі Черкаської області пошкоджено освітній заклад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Знову ніч із тривогами через загрози з повітря. На рахунку наших оборонців збитий ворожий БпЛА.

Водночас унаслідок бойової роботи по іншій цілі ушкоджень зазнав один із закладів освітньої сфери на Звенигородщині. Без потерпілих. Пожежу покрівлі ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 19 вересня російські загарбники вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 42 ударними БпЛА типу "Shahed", які запускали з Приморськ-Ахтарська та Курська.

Сили ППО збили усі ворожі дрони та ракету Х-59/69.

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