На Черкащині уламки ворожого дрона пошкодили освітній заклад
Внаслідок російської атаки безпілотників у Звенигородському районі Черкаської області пошкоджено освітній заклад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Знову ніч із тривогами через загрози з повітря. На рахунку наших оборонців збитий ворожий БпЛА.
Водночас унаслідок бойової роботи по іншій цілі ушкоджень зазнав один із закладів освітньої сфери на Звенигородщині. Без потерпілих. Пожежу покрівлі ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 19 вересня російські загарбники вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 42 ударними БпЛА типу "Shahed", які запускали з Приморськ-Ахтарська та Курська.
Сили ППО збили усі ворожі дрони та ракету Х-59/69.
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