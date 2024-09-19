САП скерувала до суду справу ексмера Сум Лисенка, затриманого на хабарі в 2,13 млн грн

18 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього міського голови Сум Олександра Лисенка та ексдиректора Департаменту інфраструктури Сумської області Олександра Журби про одержання 2,13 млн грн неправомірної вигоди.

Про це повідомили у пресслужбі САП, інформує Цензор.НЕТ.

"18 вересня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього міського голови міста Суми та його спільника – колишнього директора Департаменту інфраструктури Сумської міськради у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування встановлено, що вказані особи вимагали неправомірну вигоду за розв'язання питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міськради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Сум Лисенко намагається поновитися на посаді через суд

Справа про хабар відстороненого мера Сум Лисенка

У жовтні Лисенка та директора Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради викрили на проханні та одержанні 2,13 млн грн.

За це посадовці обіцяли забезпечити ухвалення рішення про встановлення економічно обґрунтованого тарифу на вивезення сміття та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

Читайте також: Міська рада Сум з другої спроби відсторонила від посади мера Лисенка, якого підозрюють у хабарництві

НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

ВАКС застосував до Сумського міського голови запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн грн 6 жовтня його випустили під заставу.