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Укренерго (2578) Міненерго (1380) знеструмлення (58)

Окупанти вночі атакували енергооб’єкт на Сумщині, внаслідок обстрілів були знеструмлення у 7 областях

Обстріли енергооб'єктів: де знеструмлено

У ніч проти 19 вересня російські війська атакували енергооб'єкт у Сумській області. Через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

"Вночі ворог атакував енергооб'єкт у Сумській області. Внаслідок цього знеструмлювалося м. Суми та частина Сумської області. На ранок усі споживачі заживлені", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Міненерго, через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці, 19 вересня,  повністю або частково знеструмлені 545 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській областях.

У Чернігівській області внаслідок ворожих обстрілів знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 4972 абоненти.

У Донецькій області під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та шахти. На момент інциденту у шахтах загалом перебувало 72 працівники, їх виведено на поверхню. Живлення частково відновлено.

У Чернігівській області внаслідок ворожих обстрілів знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 4972 абоненти.

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У Донецькій області під час повітряної тривоги знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та шахти. На момент інциденту у шахтах загалом перебувало 72 працівники, їх виведено на поверхню. Живлення частково відновлено.

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Так... третю добу поспіль кришать нашу енергетику у Сумах. Пишаюся нашими техніками... відновлювати стільки разів ці дроти... зараз Суми зі струмом. Тримаймося
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19.09.2024 12:47 Відповісти
 
 