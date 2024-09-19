УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11771 відвідувач онлайн
Новини
505 1
обстріл (27070) Херсон (3192) дрони (4297) Роман Мрочко (35)

Росіяни атакували дронами Херсон: двох людей госпіталізовано

Обстріл Інженерного 19 вересня

19 вересня, по обіді, російські війська скинули з дронів вибухівку на мешканців Херсону. Чоловік і жінка дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

  • У тяжкому стані госпіталізовано 39-річного чоловіка. Він отримав уламкове поранення грудної клітини внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі близько 16.00.
  • Ушпиталено ще одну постраждалу. У жінки 58 років вибухова та закрита черепно-мозкова травми, струс головного мозку, уламкове поранення обличчя. На момент атаки з дрона вона була на вулиці.

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула, 6 поранено, пошкоджено будинки та медустанову. ФОТОрепортаж

Також повідомляється, що російські окупаційні війська з лівого берега обстріляли Інженерне Херсонської міської територіальної громади. Сильно пошкоджені квартири, люди дивом вціліли.

"Наші соціальні працівники вже побували в Інженерному, склали план заходів з ліквідації наслідків ворожого удару, надали необхідні консультації. КП "Парки Херсона" оперативно встановили великий бак для збирання будівельного сміття", - написав Мрочко.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
голосування за зеленського в Херсонська область - 37,58%,. ну як вам,задоволені?
показати весь коментар
19.09.2024 19:33 Відповісти
 
 