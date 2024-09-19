Росіяни атакували дронами Херсон: двох людей госпіталізовано
19 вересня, по обіді, російські війська скинули з дронів вибухівку на мешканців Херсону. Чоловік і жінка дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
- У тяжкому стані госпіталізовано 39-річного чоловіка. Він отримав уламкове поранення грудної клітини внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі близько 16.00.
- Ушпиталено ще одну постраждалу. У жінки 58 років вибухова та закрита черепно-мозкова травми, струс головного мозку, уламкове поранення обличчя. На момент атаки з дрона вона була на вулиці.
Також повідомляється, що російські окупаційні війська з лівого берега обстріляли Інженерне Херсонської міської територіальної громади. Сильно пошкоджені квартири, люди дивом вціліли.
"Наші соціальні працівники вже побували в Інженерному, склали план заходів з ліквідації наслідків ворожого удару, надали необхідні консультації. КП "Парки Херсона" оперативно встановили великий бак для збирання будівельного сміття", - написав Мрочко.
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саша паламарчук
показати весь коментар19.09.2024 19:33 Відповісти Мені подобається 0
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