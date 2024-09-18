Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула, 6 поранено, пошкоджено будинки та медустанову. ФОТОрепортаж

Російська окупаційна армія продовжує застосовувати тактику терору, свідомо завдаючи ударів по цивільних об’єктах правобережжя Херсонщини з артилерії, мінометів та БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Куди бив ворог?

Як зазначається, протягом доби війська РФ обстрілювали Херсон, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку, Інженерне, Садове, Кізомис, Комишани, Дніпровське, Берислав, Михайлівку, Таврійське, Золоту Балку, Гаврилівку та Осокорівку.

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Наслідки ворожих обстрілів

За даними правоохоронців, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирний та 23 приватні будинки, соціально-медична установа, три автомобілі, магазин, гаражний кооператив, газопровід та підсобне приміщення.

FPV-дронами противник атакував Михайлівку, в результаті вибухів пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення.

Із застосуванням БпЛА російські військові завдали удару по Кізомису, там пошкоджено житловий будинок.

Артилерійським вогнем пошкоджено приватний будинок у Золотій Балці та три будинки у Гаврилівці.

З артилерії окупанти завдавали ударів по Комишанах, там пошкоджено 4 приватні будинки та соціально-медичну установу.

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Жертви ворожих обстрілів

"Вдень російські військові скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Дніпровському районі Херсону. Внаслідок цієї атаки поранено двох чоловіків та двох жінок, усі члени однієї родини. Люди отримали мінно-вибухові травми, контузії й уламкові поранення. Пізніше 63-річний пасажир помер у лікарні, у нього були множинні уламкові поранення стегна, плеча та грудної клітини", - зазначили у поліції.

У тому ж районі ворог вдарив із дрона по магазину. Внаслідок удару приміщення зазнало пошкоджень та отримала поранення 45-річна жінка, яка перебувала у торгівельному залі. Також внаслідок цілодобових дронових атак пошкоджено два цивільні автомобілі, багатоквартирний і приватний будинки.

Дніпровський район потерпав і від артилерійських обстрілів противника. Снарядами пошкоджено 12 приватних будинків, підсобне приміщення та газопровід.

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Ранкова атака на Херсон

Також повідомляється, що на світанку Центральний район Херсону перебував під атакою російських ударних БпЛА, у місті лунали гучні вибухи. Уламки від збитого безпілотника впали на територію гаражного кооперативу, пошкодивши гаражі та травмувавши двох охоронців віком 49 та 64 роки. Чоловіки отримали вибухові травми і контузії, в одного з них ще й уламкове поранення ноги.

На місцях російських атак працювали поліцейські, рятувальники та бригади медичної допомоги.







