Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: один человек погиб, 6 ранены, повреждены дома и медучреждение. ФОТОрепортаж
Российская оккупационная армия продолжает применять тактику террора, сознательно нанося удары по гражданским объектам правобережья Херсонщины из артиллерии, минометов и БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Куда бил враг?
Как отмечается, в течение суток войска РФ обстреливали Херсон, Приднепровское, Антоновку, Зеленовку, Инженерное, Садовое, Кизомыс, Камышаны, Днепровское, Берислав, Михайловку, Таврическое, Золотую Балку, Гавриловку и Осокоровку.
Последствия вражеских обстрелов
По данным правоохранителей, разрушениям и повреждениям подверглись многоквартирный и 23 частных дома, социально-медицинское учреждение, три автомобиля, магазин, гаражный кооператив, газопровод и подсобное помещение.
FPV-дронами противник атаковал Михайловку, в результате взрывов повреждены частный дом и гаражное помещение.
С применением БПЛА российские военные нанесли удар по Кизомысу, там поврежден жилой дом.
Артиллерийским огнем повреждены частный дом в Золотой Балке и три дома в Гавриловке.
Из артиллерии оккупанты наносили удары по Камышанам, там повреждены 4 частных дома и социально-медицинское учреждение.
Жертвы вражеских обстрелов
"Днем российские военные сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Днепровском районе Херсона. В результате этой атаки ранены двое мужчин и две женщины, все - члены одной семьи. Люди получили минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Позже 63-летний пассажир умер в больнице, у него были множественные осколочные ранения бедра, плеча и грудной клетки", - отметили в полиции.
В том же районе враг ударил с дрона по магазину. В результате удара помещение получило повреждения и получила ранения 45-летняя женщина, находившаяся в торговом зале. Также в результате круглосуточных дроновых атак повреждены два гражданских автомобиля, многоквартирный и частный дома.
Днепровский район страдал и от артиллерийских обстрелов противника. Снарядами повреждены 12 частных домов, подсобное помещение и газопровод.
Утренняя атака на Херсон
Также сообщается, что на рассвете Центральный район Херсона находился под атакой российских ударных БПЛА, в городе были слышны громкие взрывы. Обломки от сбитого беспилотника упали на территорию гаражного кооператива, повредив гаражи и травмировав двух охранников в возрасте 49 и 64 года. Мужчины получили взрывные травмы и контузии, у одного из них еще и осколочное ранение ноги.
На местах российских атак работали полицейские, спасатели и бригады медицинской помощи.
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