Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: один человек погиб, 6 ранены, повреждены дома и медучреждение. ФОТОрепортаж

Российская оккупационная армия продолжает применять тактику террора, сознательно нанося удары по гражданским объектам правобережья Херсонщины из артиллерии, минометов и БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Куда бил враг?

Как отмечается, в течение суток войска РФ обстреливали Херсон, Приднепровское, Антоновку, Зеленовку, Инженерное, Садовое, Кизомыс, Камышаны, Днепровское, Берислав, Михайловку, Таврическое, Золотую Балку, Гавриловку и Осокоровку.

Смотрите также: РФ ударила КАБами по Херсонщине: Уничтожен пункт несокрушимости и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Последствия вражеских обстрелов

По данным правоохранителей, разрушениям и повреждениям подверглись многоквартирный и 23 частных дома, социально-медицинское учреждение, три автомобиля, магазин, гаражный кооператив, газопровод и подсобное помещение.

FPV-дронами противник атаковал Михайловку, в результате взрывов повреждены частный дом и гаражное помещение.

С применением БПЛА российские военные нанесли удар по Кизомысу, там поврежден жилой дом.

Артиллерийским огнем повреждены частный дом в Золотой Балке и три дома в Гавриловке.

Из артиллерии оккупанты наносили удары по Камышанам, там повреждены 4 частных дома и социально-медицинское учреждение.

Смотрите: На Херсонщине россияне за сутки убили двух мирных жителей, в том числе одного ребенка, утром атаковали Херсон. ВИДЕО

Жертвы вражеских обстрелов

"Днем российские военные сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Днепровском районе Херсона. В результате этой атаки ранены двое мужчин и две женщины, все - члены одной семьи. Люди получили минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Позже 63-летний пассажир умер в больнице, у него были множественные осколочные ранения бедра, плеча и грудной клетки", - отметили в полиции.

В том же районе враг ударил с дрона по магазину. В результате удара помещение получило повреждения и получила ранения 45-летняя женщина, находившаяся в торговом зале. Также в результате круглосуточных дроновых атак повреждены два гражданских автомобиля, многоквартирный и частный дома.

Днепровский район страдал и от артиллерийских обстрелов противника. Снарядами повреждены 12 частных домов, подсобное помещение и газопровод.

Читайте: Из-за детонации взрывчатки на Херсонщине погиб ребенок

Утренняя атака на Херсон

Также сообщается, что на рассвете Центральный район Херсона находился под атакой российских ударных БПЛА, в городе были слышны громкие взрывы. Обломки от сбитого беспилотника упали на территорию гаражного кооператива, повредив гаражи и травмировав двух охранников в возрасте 49 и 64 года. Мужчины получили взрывные травмы и контузии, у одного из них еще и осколочное ранение ноги.

На местах российских атак работали полицейские, спасатели и бригады медицинской помощи.







