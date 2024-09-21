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ППО (2923) ракети (3926) дрони (4303) Повітряні сили (2342)

Знищено 5 ракет Х-59/69 та 11 із 16 "Шахедів", решта дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

ППО працює по Шахедах

У ніч на 21 вересня 2024 року війська РФ били по території України з використанням ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки ракет та дронів застосував ворог?

За даними Повітряних сил, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 25-ти засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили по Дніпропетровщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із окупованого Криму і Ростовської обл. та п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл. Також ворог випустив 16 ударних БпЛА типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська та Курська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог запустив "шахеди" з північного та південного напрямків, - Повітряні сили

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою збито 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 11 ударних БпЛА. Ще п’ять безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені.

Де працювали сили ППО?

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

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та п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл. Джерело:
Навіщо нам дозволи на удари вглиб, якщо у нас під носом літаки взлітають та потяги ходять...
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21.09.2024 09:34 Відповісти
Де Ви прочитали, що літаки злетіли в Запорізькій області?
Написано, що випустили ракети в ній.
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21.09.2024 10:51 Відповісти
Ще п'ять локаційно втрачені прильоти
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21.09.2024 09:37 Відповісти
 
 