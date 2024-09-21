Окупанти 322 рази вдарили по Запорізькій області з авіації, РСЗВ, артилерії та БпЛА

Упродовж доби окупанти завдали 322 удари по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни для атак застосовували авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

Так, війська рф здійснили авіаційний удар по П’ятихатках.

157 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

15 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Левадне та Новоандріївку.

149 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

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Повідомляється, що надійшло 55 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.