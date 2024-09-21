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обстріл (27087) Запорізька область (3356)

Окупанти 322 рази вдарили по Запорізькій області з авіації, РСЗВ, артилерії та БпЛА

Обстріл Запорізької області

Упродовж доби окупанти завдали 322 удари по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни для атак застосовували авіацію, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерію.

  • Так, війська рф здійснили авіаційний удар по П’ятихатках.
  • 157 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
  • 15 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Левадне та Новоандріївку.
  • 149 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

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Повідомляється, що надійшло 55 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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