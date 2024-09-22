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Через російські обстріли пошкоджено енергооб’єкти у трьох регіонах, - Міненерго

Удари по енергооб’єктах

Сьогодні, 22 вересня, відключення електроенергії не плануються. Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, проте наявні значні пошкодження, завдані масованими атаками ворога. До того ж російські війська не припиняють щоденних обстрілів енергооб’єктів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.

Як зазначили в Міненерго, за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Полтавській та Сумській областях.

Так, у Дніпропетровській області під час повітряної тривоги вимикалася повітряна лінія. Лінію включено в роботу.

У Сумській області через обстріл виникла пожежа, знеструмлювалася підстанція та побутові споживачі. Пожежу ліквідовано.

У Полтавській області внаслідок атаки БПЛА по території підстанції виникла пожежа, при цьому знеструмлювалася підстанція та споживачі. Пожежу ліквідовано. Живлення частково відновлено.

Також читайте: Атаки РФ на критичні для АЕС підстанції загрожують радіаційній безпеці всієї Європи, - Міненерго

У Міненерго нагадали, що загалом із жовтня 2022 року Росія завдала понад 1000 ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. Лише 2024 року внаслідок ворожих атак було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей. Нині триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення енергооб’єктів.

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Чекайте, а шо 20 міліардів шо у 2023 році були надані плешивом пуштуну наєму для створення 3 ступіневого захисту енергетики не допомогли? А де зараз цей пуштунський скот?
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22.09.2024 12:26 Відповісти
Обесточать зимой мацкву или ***** на такое абыдытся?
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22.09.2024 22:09 Відповісти
 
 