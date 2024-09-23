Путін шукає альтернативи ядерним погрозам, - The Washington Post

Російський диктатор Володимир Путін шукає новий інструмент залякування, оскільки розуміє, що Захід більше не боїться його погроз щодо ядерного удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на аналітиків та офіційних осіб, близьких до російської дипломатії.

"Був перебір із ядерними погрозами. До таких заяв вже є імунітет, і вони нікого не лякають", — сказав виданню російський чиновник на умовах анонімності.

Науковець з РФ, наближений до МЗС, визнав, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю, "оскільки це дійсно призведе до незадоволення серед партнерів Росії на Глобальному Півдні, а також тому, що, очевидно, з військової точки зору, це не дуже ефективно".

"Уся ця дискусія про ядерний поріг перебільшує загрозу такого типу ескалації та недооцінює можливість альтернативних варіантів. Оскільки Захід має глобальну військову інфраструктуру... можна знайти багато вразливих місць", – додав науковець.

Показова нерішучість США у скасуванні заборони на глибокі удари західною зброєю по території РФ до певної міри заспокоїла Кремль. Зростає очікування, що дозвіл на удари, якщо його взагалі дадуть, буде "дуже обмеженим", кажуть аналітики та російські чиновники. Однак на Путіна все ще тиснуть, щоб він якось відповів, якщо дозвіл дадуть.

"Є розуміння, що червоні лінії, проведені Москвою, Заходом ігноруються, і з боку Москви повинні бути вагоміші та суттєвіші кроки, щоб продемонструвати серйозність своїх намірів", - сказав російський академік.

Засновниця французької компанії політичних консультацій R-Politik Тетяна Станова каже, що глибокі ракетні удари по території РФ справді можуть стати внутрішньою політичною проблемою для Кремля, на відміну від інших "червоних ліній", які стосувалися передачі Україні різних типів зброї.

"Для Путіна це якісний зсув, який виводить ситуацію на новий рівень і за яким може послідувати подальше розширення", – каже вона.

Лоуренс Фрідман, почесний професор воєнних досліджень у Королівському коледжі в Лондоні, припускає, що на удари по території РФ Москва може відповісти диверсійними операціями проти військових цілей або іншої інфраструктури Заходу там, де участь Росії буде важко довести. Наприклад, Росія може почати тісну співпрацю з єменьскими хуситами.

"Він не хоче вдаватися до чогось драматичного чи різкого, у сенсі ядерних чи прямих боїв між нашими військами та його військами, але [це] не означає, що нічого серйозного не відбудеться", — вважає Фрідман.

Пов’язаний із Кремлем політичний аналітик Сергій Марков навпаки вважає, що Росії "доведеться ескалувати", оскільки Захід вже навчився не боятися російських "червоних ліній".

Тетяна Станова своєю чергою відкидає ймовірність таких ударів, поки ситуація для Кремля не буде справді випадком відчаю.

Однак Марков наполягає, що Путін міг би посилити свої погрози та розіграти "золоту карту", ​влаштувавши​ ескалацію просто перед листопадовими виборами в США, щоб посіяти в американцях реальний страх ядерної війни і щоб вони проголосували за Дональда Трампа, який виступає за поступки Росії.

Станова вважає, що поки що Путін і сам не знає, як йому захищати "червоні лінії".

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