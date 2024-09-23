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путін (23330) ядерна безпека (543)

Путін шукає альтернативи ядерним погрозам, - The Washington Post

Путін відреагував на події в Курській області РФ

Російський диктатор Володимир Путін шукає новий інструмент залякування, оскільки розуміє, що Захід більше не боїться його погроз щодо ядерного удару.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на аналітиків та офіційних осіб, близьких до російської дипломатії.

"Був перебір із ядерними погрозами. До таких заяв вже є імунітет, і вони нікого не лякають", — сказав виданню російський чиновник на умовах анонімності.

Науковець з РФ, наближений до МЗС, визнав, що Росія навряд чи застосує  ядерну зброю, "оскільки це дійсно призведе до незадоволення серед партнерів Росії на Глобальному Півдні, а також тому, що, очевидно, з військової точки зору, це не дуже ефективно".

"Уся ця дискусія про ядерний поріг перебільшує загрозу такого типу ескалації та недооцінює можливість альтернативних варіантів. Оскільки Захід має глобальну військову інфраструктуру... можна знайти багато вразливих місць", – додав науковець.

Показова нерішучість США у скасуванні заборони на глибокі удари західною зброєю по території РФ до певної міри заспокоїла Кремль. Зростає очікування, що дозвіл на удари, якщо його взагалі дадуть, буде "дуже обмеженим", кажуть аналітики та російські чиновники. Однак на Путіна все ще тиснуть, щоб він якось відповів, якщо дозвіл дадуть.

"Є розуміння, що червоні лінії, проведені Москвою, Заходом ігноруються, і з боку Москви повинні бути вагоміші та суттєвіші кроки, щоб продемонструвати серйозність своїх намірів", - сказав російський академік.

Засновниця французької компанії політичних консультацій R-Politik Тетяна Станова каже, що глибокі ракетні удари по території РФ справді можуть стати внутрішньою політичною проблемою для Кремля, на відміну від інших "червоних ліній", які стосувалися передачі Україні різних типів зброї.

"Для Путіна це якісний зсув, який виводить ситуацію на новий рівень і за яким може послідувати подальше розширення", – каже вона.

Лоуренс Фрідман, почесний професор воєнних досліджень у Королівському коледжі в Лондоні, припускає, що на удари по території РФ Москва може відповісти диверсійними операціями проти військових цілей або іншої інфраструктури Заходу там, де участь Росії буде важко довести. Наприклад, Росія може почати тісну співпрацю з єменьскими хуситами.

"Він не хоче вдаватися до чогось драматичного чи різкого, у сенсі ядерних чи прямих боїв між нашими військами та його військами, але [це] не означає, що нічого серйозного не відбудеться", — вважає Фрідман.

Пов’язаний із Кремлем політичний аналітик Сергій Марков навпаки вважає, що Росії "доведеться ескалувати", оскільки Захід вже навчився не боятися російських "червоних ліній".

Тетяна Станова своєю чергою відкидає ймовірність таких ударів, поки ситуація для Кремля не буде справді випадком відчаю.

Однак Марков наполягає, що Путін міг би посилити свої погрози та розіграти "золоту карту", ​влаштувавши​ ескалацію просто перед листопадовими виборами в США, щоб посіяти в американцях реальний страх ядерної війни і щоб вони проголосували за Дональда Трампа, який виступає за поступки Росії.

Станова вважає, що поки що Путін і сам не знає, як йому захищати "червоні лінії".

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Автор: 
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Топ коментарі
+11
Це все причина того що у свій час Москва не була покарана за розвʼязування Другої світової.
Непокаране зло завжди повертається.
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23.09.2024 08:01
+6
Стан орківської ядерної бомби такий, шо як захочуть тільки її випустити вона може гепнути на території раші, як гепнув сармат на днях
раша зі своїми ядерними погрозами стала таким самим фейком, як "кієв за трі дня" і фтарая армія в мірє!
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23.09.2024 08:26
+6
...і за окупацію України у минулому столітті.
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23.09.2024 08:49
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Щур
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23.09.2024 07:53 Відповісти
буде погрожувати закидати Європу вмістом іншої валізки?...
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23.09.2024 07:54 Відповісти
Північнокорейці, наприклад, завалюють Республіку Корея повітряними кулями зі своїм сміттям і гамном, яке з ввічливості в пресі називають "гноєм". В цьому році Сеул отримав уже більше 5 тисяч таких "подарунків". Так само і кацапи, - вміють тільки срати.

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23.09.2024 11:16 Відповісти
Про що тут? Якщо аналітику зрозуміло, то чому є якаісь сумніви відносно аналітиків-військових?! Усе що може статися в Європі буде зведено до росії в першу чергу. Це не оп 2021 року, осінь
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23.09.2024 07:56 Відповісти
Це все причина того що у свій час Москва не була покарана за розвʼязування Другої світової.
Непокаране зло завжди повертається.
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23.09.2024 08:01 Відповісти
...і за окупацію України у минулому столітті.
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23.09.2024 08:49 Відповісти
не треба так глибоко копати, тим більш то був "совок", є більш свіжі події 8.08.08 це початок ... потім 2014
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23.09.2024 11:20 Відповісти
Яке ж воно кончене...
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23.09.2024 08:03 Відповісти
І таки знайде... А захід і далі буде висловлювати занепокоєння і непохитну підтримку
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23.09.2024 08:08 Відповісти
А Україна далі буде транспортувати рашистську газ і нафту українськими трубами для друзів пукіна венгрів, австріяків і словаків.
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23.09.2024 08:27 Відповісти
Гопник пітєрскій. Ніж кишеньковий покажи і всі злякаються.
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23.09.2024 08:17 Відповісти
******* ***** завжди знайде, куди насрать, щоб смерділо.
Тут Захід за нього нехай не переживає.

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23.09.2024 08:19 Відповісти
Отруєння річки Сейм бойовими отруйними речовинами які рашисти замаскували під органіку , це і є альтернатива ядерній зброї .Дивно чому наша влада не каже про це , не приймала ніяких дій щоб зупинити отруту в Сеймі щоб вона не потрапила в Десну і Дніпро .Знову саботаж ?
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23.09.2024 08:20 Відповісти
Так хай Україна отруює Дніпро, яке тиче в Крим
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23.09.2024 08:28 Відповісти
Дніпро вже давно не "тиче" в Крим.. Перестав - коли кацапи самі собі "в ногу стрельнули" (підривом Каховської ГЕС)
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23.09.2024 08:32 Відповісти
У тебе є якісь докази скидання "бойових отруйних речовин" у Сейм? Чи "аби ляпнуть"? Бо я на Десні живу.....
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23.09.2024 08:30 Відповісти
Стан орківської ядерної бомби такий, шо як захочуть тільки її випустити вона може гепнути на території раші, як гепнув сармат на днях
раша зі своїми ядерними погрозами стала таким самим фейком, як "кієв за трі дня" і фтарая армія в мірє!
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23.09.2024 08:26 Відповісти
там кажуть ще гірше: кацапня ж проводила навчання своїх корит. і по закритим каналам кацапи попередили американців, що будуть проводити пуски ракет з підводних човнів. по факту пуски ракет типу "булава" по якійсь причині не відбулися і було прийнято екстрене рішення про запуск сармата із шахти, щоб перед американцями не обісратися раз попереджали. а вийшло, що обісралися ще більше, бо той сармат навіть із шахти не вилетів, а рвонув прямо там..
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23.09.2024 09:21 Відповісти
А навіщо йому щось шукати? На фронті у нього практично щоденні просування. Енергетична структура України поступово руйнується. Ресурси Заходу (на допомогу Україні) поступово тануть. Союзники РФ активно йому допомагають, форсовано відроджуючи ВПК. Іран у 5 разів збільшив виробництво Шахедів. КНДР мало не щотижня випробовує нові ракети.
І у путлера ще залишається опція «загальна мобілізація». Ну як «загальна», великі міста не чіпатимуть. А в глибинці і не вякне ніхто.
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23.09.2024 08:31 Відповісти
Саме тому кацапня так "потужно" запустила сьогодні аж 4 "шахеди"? Бо Іран збільшив їх випуск у 5 разів?
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23.09.2024 08:34 Відповісти
А до «сьогодні» не, незручна статистика?
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23.09.2024 09:30 Відповісти
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23.09.2024 09:35 Відповісти
А в глибинці вже закінчується мʼясо.
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23.09.2024 09:06 Відповісти
тарган вимагає страху , але потроху всі починають втрачати страх , а це загибель для таргана ☝🏼
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23.09.2024 08:34 Відповісти
чотири рази сармат немогли запустити гепав невзлетівши, страшно подумати як гепне начинене ядеркою старе барахло Воронєжу і Твєрі варто напрячся
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23.09.2024 08:37 Відповісти
не гепне , там должна произойти сложная цепочка действий
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23.09.2024 08:40 Відповісти
Ага, "сложна цепочка" може і проізойті, це ж кацапи!
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23.09.2024 08:41 Відповісти
Наскільки мені відомо - урану у "Сарматі" нема. Там полоній А він не тільки радіоактивний - але й токсичний Тому навіть якщо вибуху не буде - земля в місці падіння буде отруєна!
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23.09.2024 09:13 Відповісти
при сбитии ракеты с ЯО тоже не взорвется , будет только загрязнение , это Я вам говорю как Эксперт
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23.09.2024 08:42 Відповісти
Так я ж кажу, шо Воронєжу і Твєрі варто напрячся!
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23.09.2024 08:43 Відповісти
шуточки вам....
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24.09.2024 01:28 Відповісти
ņezabudtje - važnu detaļ - ce tehņika rjuzke , sborka rjuzke , keruvaņija rjuzke.....tam fizika vtorična - može statis vse šo ugodna
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23.09.2024 08:45 Відповісти
может быть такое что длительное хранение запустит эту цепочку
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23.09.2024 08:46 Відповісти
Альтернатива: наженемо мігрантів, задуримо голови вашим рожевим поням нашою пропагандою через соцмережі, і ваші поні виберуть наших ультраправих, які вже поміняють вам курс на дружбу з росією. По дорозі знищуючи економіку, армію, культуру, міжнародні зв'язки.
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23.09.2024 08:40 Відповісти
Nasrati v mozgi - ce rjuzke svjato . Imenno tak i bude . Ukraincam treba byti gotovimi k cjomu.
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23.09.2024 08:43 Відповісти
переведи
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23.09.2024 08:44 Відповісти
ņečitai.
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23.09.2024 08:46 Відповісти
Ми в цьому процесі, мабуть, з початку 90-х. Просто зараз тестують нові технології, в тому числі - на Молдові, де цієї осені вибори.
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23.09.2024 08:51 Відповісти
mi tože....oni dosi pitajutsa zasrati naše info prostranstvo
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23.09.2024 08:54 Відповісти
Вони його по всьому світу засерають, навіть коли практичної користі не приносить. Суто для підтримки себе в тонусі. Як мені казав один етнічний кацап, росія завжди буде воювати, бо свою армію завжди треба тренувати.
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23.09.2024 08:58 Відповісти
раша буде воювати до тих пір,
поки не почнеться економічна
криза в мордорі.Тому,війна
затягується.
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23.09.2024 08:45 Відповісти
За комір хай собі насере - оце здивує світ )))
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23.09.2024 09:33 Відповісти
якісь полоумні дегенерати
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23.09.2024 16:02 Відповісти
 
 