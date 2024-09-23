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путин (30484) ядерная безопасность (475)

Путин ищет альтернативы ядерным угрозам, - The Washington Post

Путін відреагував на події в Курській області РФ

Российский диктатор Владимир Путин ищет новый инструмент запугивания, поскольку понимает, что Запад больше не боится его угроз относительно ядерного удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на аналитиков и официальных лиц, близких к российской дипломатии.

"Был перебор с ядерными угрозами. К таким заявлениям уже есть иммунитет, и они никого не пугают", - сказал изданию российский чиновник на условиях анонимности.

Ученый из РФ, приближенный к МИД, признал, что Россия вряд ли применит ядерное оружие, "поскольку это действительно приведет к недовольству среди партнеров России на Глобальном Юге, а также потому, что, очевидно, с военной точки зрения, это не очень эффективно".

"Вся эта дискуссия о ядерном пороге преувеличивает угрозу такого типа эскалации и недооценивает возможность альтернативных вариантов. Поскольку Запад имеет глобальную военную инфраструктуру... можно найти много уязвимых мест", - добавил ученый.

Показательная нерешительность США в отмене запрета на глубокие удары западным оружием по территории РФ до некоторой степени успокоила Кремль. Растет ожидание, что разрешение на удары, если его вообще дадут, будет "очень ограниченным", говорят аналитики и российские чиновники. Однако на Путина все еще давят, чтобы он как-то ответил, если разрешение дадут.

"Есть понимание, что красные линии, проведенные Москвой, Западом игнорируются, и со стороны Москвы должны быть более весомые и существенные шаги, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений", - сказал российский академик.

Основательница французской компании политических консультаций R-Politik Татьяна Становая говорит, что глубокие ракетные удары по территории РФ действительно могут стать внутренней политической проблемой для Кремля, в отличие от других "красных линий", которые касались передачи Украине различных типов оружия.

"Для Путина это качественный сдвиг, который выводит ситуацию на новый уровень и за которым может последовать дальнейшее расширение", - говорит она.

Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже в Лондоне, предполагает, что на удары по территории РФ Москва может ответить диверсионными операциями против военных целей или другой инфраструктуры Запада там, где участие России будет трудно доказать. Например, Россия может начать тесное сотрудничество с йеменскими хуситами.

"Он не хочет прибегать к чему-то драматическому или резкому, в смысле ядерных или прямых боев между нашими войсками и его войсками, но [это] не означает, что ничего серьезного не произойдет", - считает Фридман.

Связанный с Кремлем политический аналитик Сергей Марков наоборот считает, что России "придется эскалировать", поскольку Запад уже научился не бояться российских "красных линий".

Татьяна Становая в свою очередь отвергает вероятность таких ударов, пока ситуация для Кремля не будет действительно случаем отчаяния.

Однако Марков настаивает, что Путин мог бы усилить свои угрозы и разыграть "золотую карту", устроив эскалацию прямо перед ноябрьскими выборами в США, чтобы посеять в американцах реальный страх ядерной войны и чтобы они проголосовали за Дональда Трампа, который выступает за уступки России.

Становая считает, что пока Путин и сам не знает, как ему защищать "красные линии".

Также читайте: Стремление Путина увеличить численность своей армии является "обоснованным", но эти намерения столкнутся с препятствиями, - британская разведка
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Топ комментарии
+11
Це все причина того що у свій час Москва не була покарана за розвʼязування Другої світової.
Непокаране зло завжди повертається.
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23.09.2024 08:01
+6
Стан орківської ядерної бомби такий, шо як захочуть тільки її випустити вона може гепнути на території раші, як гепнув сармат на днях
раша зі своїми ядерними погрозами стала таким самим фейком, як "кієв за трі дня" і фтарая армія в мірє!
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23.09.2024 08:26
+6
...і за окупацію України у минулому столітті.
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23.09.2024 08:49
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Щур
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23.09.2024 07:53 Ответить
буде погрожувати закидати Європу вмістом іншої валізки?...
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23.09.2024 07:54 Ответить
Північнокорейці, наприклад, завалюють Республіку Корея повітряними кулями зі своїм сміттям і гамном, яке з ввічливості в пресі називають "гноєм". В цьому році Сеул отримав уже більше 5 тисяч таких "подарунків". Так само і кацапи, - вміють тільки срати.

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23.09.2024 11:16 Ответить
Про що тут? Якщо аналітику зрозуміло, то чому є якаісь сумніви відносно аналітиків-військових?! Усе що може статися в Європі буде зведено до росії в першу чергу. Це не оп 2021 року, осінь
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23.09.2024 07:56 Ответить
Це все причина того що у свій час Москва не була покарана за розвʼязування Другої світової.
Непокаране зло завжди повертається.
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23.09.2024 08:01 Ответить
...і за окупацію України у минулому столітті.
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23.09.2024 08:49 Ответить
не треба так глибоко копати, тим більш то був "совок", є більш свіжі події 8.08.08 це початок ... потім 2014
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23.09.2024 11:20 Ответить
Яке ж воно кончене...
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23.09.2024 08:03 Ответить
І таки знайде... А захід і далі буде висловлювати занепокоєння і непохитну підтримку
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23.09.2024 08:08 Ответить
А Україна далі буде транспортувати рашистську газ і нафту українськими трубами для друзів пукіна венгрів, австріяків і словаків.
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23.09.2024 08:27 Ответить
Гопник пітєрскій. Ніж кишеньковий покажи і всі злякаються.
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23.09.2024 08:17 Ответить
******* ***** завжди знайде, куди насрать, щоб смерділо.
Тут Захід за нього нехай не переживає.

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23.09.2024 08:19 Ответить
Отруєння річки Сейм бойовими отруйними речовинами які рашисти замаскували під органіку , це і є альтернатива ядерній зброї .Дивно чому наша влада не каже про це , не приймала ніяких дій щоб зупинити отруту в Сеймі щоб вона не потрапила в Десну і Дніпро .Знову саботаж ?
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23.09.2024 08:20 Ответить
Так хай Україна отруює Дніпро, яке тиче в Крим
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23.09.2024 08:28 Ответить
Дніпро вже давно не "тиче" в Крим.. Перестав - коли кацапи самі собі "в ногу стрельнули" (підривом Каховської ГЕС)
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23.09.2024 08:32 Ответить
У тебе є якісь докази скидання "бойових отруйних речовин" у Сейм? Чи "аби ляпнуть"? Бо я на Десні живу.....
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23.09.2024 08:30 Ответить
Стан орківської ядерної бомби такий, шо як захочуть тільки її випустити вона може гепнути на території раші, як гепнув сармат на днях
раша зі своїми ядерними погрозами стала таким самим фейком, як "кієв за трі дня" і фтарая армія в мірє!
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23.09.2024 08:26 Ответить
там кажуть ще гірше: кацапня ж проводила навчання своїх корит. і по закритим каналам кацапи попередили американців, що будуть проводити пуски ракет з підводних човнів. по факту пуски ракет типу "булава" по якійсь причині не відбулися і було прийнято екстрене рішення про запуск сармата із шахти, щоб перед американцями не обісратися раз попереджали. а вийшло, що обісралися ще більше, бо той сармат навіть із шахти не вилетів, а рвонув прямо там..
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23.09.2024 09:21 Ответить
А навіщо йому щось шукати? На фронті у нього практично щоденні просування. Енергетична структура України поступово руйнується. Ресурси Заходу (на допомогу Україні) поступово тануть. Союзники РФ активно йому допомагають, форсовано відроджуючи ВПК. Іран у 5 разів збільшив виробництво Шахедів. КНДР мало не щотижня випробовує нові ракети.
І у путлера ще залишається опція «загальна мобілізація». Ну як «загальна», великі міста не чіпатимуть. А в глибинці і не вякне ніхто.
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23.09.2024 08:31 Ответить
Саме тому кацапня так "потужно" запустила сьогодні аж 4 "шахеди"? Бо Іран збільшив їх випуск у 5 разів?
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23.09.2024 08:34 Ответить
А до «сьогодні» не, незручна статистика?
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23.09.2024 09:30 Ответить
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23.09.2024 09:35 Ответить
А в глибинці вже закінчується мʼясо.
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23.09.2024 09:06 Ответить
тарган вимагає страху , але потроху всі починають втрачати страх , а це загибель для таргана ☝🏼
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23.09.2024 08:34 Ответить
чотири рази сармат немогли запустити гепав невзлетівши, страшно подумати як гепне начинене ядеркою старе барахло Воронєжу і Твєрі варто напрячся
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23.09.2024 08:37 Ответить
не гепне , там должна произойти сложная цепочка действий
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23.09.2024 08:40 Ответить
Ага, "сложна цепочка" може і проізойті, це ж кацапи!
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23.09.2024 08:41 Ответить
Наскільки мені відомо - урану у "Сарматі" нема. Там полоній А він не тільки радіоактивний - але й токсичний Тому навіть якщо вибуху не буде - земля в місці падіння буде отруєна!
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23.09.2024 09:13 Ответить
при сбитии ракеты с ЯО тоже не взорвется , будет только загрязнение , это Я вам говорю как Эксперт
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23.09.2024 08:42 Ответить
Так я ж кажу, шо Воронєжу і Твєрі варто напрячся!
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23.09.2024 08:43 Ответить
шуточки вам....
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24.09.2024 01:28 Ответить
ņezabudtje - važnu detaļ - ce tehņika rjuzke , sborka rjuzke , keruvaņija rjuzke.....tam fizika vtorična - može statis vse šo ugodna
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23.09.2024 08:45 Ответить
может быть такое что длительное хранение запустит эту цепочку
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23.09.2024 08:46 Ответить
Альтернатива: наженемо мігрантів, задуримо голови вашим рожевим поням нашою пропагандою через соцмережі, і ваші поні виберуть наших ультраправих, які вже поміняють вам курс на дружбу з росією. По дорозі знищуючи економіку, армію, культуру, міжнародні зв'язки.
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23.09.2024 08:40 Ответить
Nasrati v mozgi - ce rjuzke svjato . Imenno tak i bude . Ukraincam treba byti gotovimi k cjomu.
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23.09.2024 08:43 Ответить
переведи
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23.09.2024 08:44 Ответить
ņečitai.
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23.09.2024 08:46 Ответить
Ми в цьому процесі, мабуть, з початку 90-х. Просто зараз тестують нові технології, в тому числі - на Молдові, де цієї осені вибори.
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23.09.2024 08:51 Ответить
mi tože....oni dosi pitajutsa zasrati naše info prostranstvo
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23.09.2024 08:54 Ответить
Вони його по всьому світу засерають, навіть коли практичної користі не приносить. Суто для підтримки себе в тонусі. Як мені казав один етнічний кацап, росія завжди буде воювати, бо свою армію завжди треба тренувати.
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23.09.2024 08:58 Ответить
раша буде воювати до тих пір,
поки не почнеться економічна
криза в мордорі.Тому,війна
затягується.
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23.09.2024 08:45 Ответить
За комір хай собі насере - оце здивує світ )))
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23.09.2024 09:33 Ответить
якісь полоумні дегенерати
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23.09.2024 16:02 Ответить
 
 