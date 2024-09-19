Стремление Путина увеличить численность своей армии является "обоснованным", но эти намерения столкнутся с препятствиями, - британская разведка

Российский диктатор Владимир Путин будет иметь трудности с тем, чтобы реализовать свой указ и увеличить армию РФ на 180 тысяч человек. Это обусловлено тяжелыми потерями в Украине и проблемами с набором личного состава.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке министерства обороны Великобритании.

Аналитики разведки напоминают, что 16 сентября Путин подписал указ об увеличении численности российской армии еще на 180 тысяч военнослужащих до 1,5 миллиона человек. Это уже третий указ российского диктатора об увеличении численности российской армии с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По оценкам британской разведки, Россия, вероятно, увеличит количество и размер подразделений в своих сухопутных войсках, чтобы разместить большую часть дополнительных 180 тысяч человек.

"Несмотря на заявленное намерение расширить свои силы, вполне вероятно, что это стремление будет затруднено продолжающимися тяжелыми потерями в ходе войны с Украиной и проблемами с набором личного состава", - подытожили британские аналитики.

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Напомним, Путин стремится увеличить численность российской армии, но, решающим фактором на поле боя является качество, а не количество солдат. Несмотря на численное превосходство России, Украина смогла достичь значительных успехов, тогда как попытки Путина расширить армию больше похожи на отчаяние, чем на эффективную военную стратегию.

Чиновники Министерства обороны России оказывают давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот объявил новую волну мобилизации для "войны на истощение" против Украины. За несколько месяцев до инаугурации Путин встречался с представителями Министерства обороны РФ, которые настаивали на проведении новой волны мобилизации для того, чтобы привлечь дополнительные войска и компенсировать потери России на поле боя в Украине.