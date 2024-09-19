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армия РФ (18001) путин (30474)

Стремление Путина увеличить свою армию больше похоже на отчаяние, чем на серьезную инициативу по превращению России в крупную военную сверхдержаву, - The Telegraph

Путін про ситуацію в Курській області

Российский диктатор Владимир Путин стремится увеличить численность российской армии, но, решающим фактором на поле боя является качество, а не количество солдат. Несмотря на численное превосходство России, Украина смогла достичь значительных успехов, тогда как попытки Путина расширить армию больше похожи на отчаяние, чем на эффективную военную стратегию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

"Самым впечатляющим успехом стал захват значительного куска российской территории - впервые со времен Второй мировой войны Москву постигла такая позорная участь", - пишет редактор по вопросам обороны и международных отношений Кон Кофлин.

Издание отмечает, если сравнивать нынешние потери армии РФ с 15 тысячами погибших во время 10-летней военной кампании в Афганистане, то цифры колоссальные. При этом следует отметить, что в войне в Афганистане участвовали жители всех советских республик.

Сегодня же Путин ограничен более скромными ресурсами Российской Федерации, что усложняет ему задачу как скрыть от российского народа масштабы потерь страны, так и пополнить свои войска новобранцами.

"Последнее заявление Путина, в котором он отдал приказ увеличить российскую армию на 180 тысяч военнослужащих до 1,5 миллиона действующих военнослужащих - шаг, который сделает ее второй по численности армией в мире после Китая - больше похоже на отчаяние, чем на серьезную инициативу по превращению России в великую военную сверхдержаву", - считает Кофлин.

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Хотя западные военные обозреватели считают, что российская армия сейчас больше и сильнее, чем в начале войны, поскольку ее боевой состав увеличился примерно на 15%, это не привело к значительному улучшению боевых действий, и россияне достигли лишь скромных успехов на востоке Украины.

Напомним, чиновники Министерства обороны России оказывают давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот объявил новую волну мобилизации для "войны на истощение" против Украины.
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Топ комментарии
+9
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19.09.2024 13:29
+4
і що цікаво, приблизно 300 млн індусів не знає, що таке каналізація.
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19.09.2024 13:30
+3
джонсонюк примусив арахамію воювати, а не підписувати капітуляцію. арахамія, все одно, підписав.
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19.09.2024 13:32
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чергова лякалка,де оголошення мобілізації,філіали газети правда зірвалися з ланцюга в поширенні фсбешних методичок.
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19.09.2024 13:27 Ответить
информация к размышлению:

Численность регулярных вооружённых сил составляет более 1.3 млн чел. военнослужащих и 684 тыс. чел. гражданского персонала.
населення США - 333,3 миллиона (2022 г.)

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19.09.2024 13:27 Ответить
і що цікаво, приблизно 300 млн індусів не знає, що таке каналізація.
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19.09.2024 13:30 Ответить
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19.09.2024 13:29 Ответить
джонсонюк примусив арахамію воювати, а не підписувати капітуляцію. арахамія, все одно, підписав.
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19.09.2024 13:32 Ответить
С тем же "успехом" её мог бы "подписать" папа Арахамии из сухумского питомника.
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19.09.2024 13:35 Ответить
підписав на стіні сортира автостанції в .... Стамбулі
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19.09.2024 13:43 Ответить
Да пишіть вже чітко - ***** не потрібні переговори і не потрібен мир ! ***** потрібна війна заради війни !
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19.09.2024 13:31 Ответить
Час зняти обмеження та покінчити з пуловським гнійником кацапстаном
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19.09.2024 13:39 Ответить
Західні ЗМІ часто зловживають журналістикою в стилі азаза-хахаха.
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19.09.2024 13:40 Ответить
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19.09.2024 14:14 Ответить
Дайте йому ще більший проносний "чімаданчік" - краще труно-мавзалєйнага розміру.
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19.09.2024 17:12 Ответить
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19.09.2024 19:52 Ответить
 
 