Російський диктатор Володимир Путін прагне збільшити чисельність російської армії, але, вирішальним фактором на полі бою є якість, а не кількість солдатів. Попри чисельну перевагу Росії, Україна змогла досягти значних успіхів, тоді як спроби Путіна розширити армію більше схожі на відчай, ніж на ефективну військову стратегію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Найбільш вражаючим успіхом стало захоплення значного шматка російської території - вперше з часів Другої світової війни Москву спіткала така ганебна доля", - пише редактор з питань оборони та міжнародних відносин Кон Кофлін.

Видання зазначає, якщо порівнювати нинішні втрати армії РФ з 15 тисячами загиблих під час 10-річної військової кампанії в Афганістані, то цифри колосальні. При цьому слід зазначити, що у війні в Афганістані брали участь мешканці усіх радянських республік.

Сьогодні ж Путін обмежений скромнішими ресурсами Російської Федерації, що ускладнює йому завдання приховати від російського народу масштаби втрат країни, так і поповнити свої війська новобранцями.

"Остання заява Путіна, в якій він віддав наказ збільшити російську армію на 180 тисяч військовослужбовців до 1,5 мільйона діючих військовослужбовців - крок, який зробить її другою за чисельністю армією у світі після Китаю - більше схожа на відчай, ніж на серйозну ініціативу щодо перетворення Росії на велику військову наддержаву", - вважає Кофлін.

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Хоча західні військові оглядачі вважають, що російська армія зараз більша і сильніша, ніж на початку війни, оскільки її бойовий склад збільшився приблизно на 15%, це не призвело до значного покращення бойових дій, і росіяни досягли лише скромних успіхів на сході України.

Нагадаємо, чиновники Міністерства оборони Росії чинять тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той оголосив нову хвилю мобілізації для "війни на виснаження" проти України.