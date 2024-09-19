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Прагнення Путіна збільшити свою армію більше схоже на відчай, ніж на серйозну ініціативу щодо перетворення Росії на велику військову наддержаву, - The Telegraph

Путін про ситуацію в Курській області

Російський диктатор Володимир Путін прагне збільшити чисельність російської армії, але, вирішальним фактором на полі бою є якість, а не кількість солдатів. Попри чисельну перевагу Росії, Україна змогла досягти значних успіхів, тоді як спроби Путіна розширити армію більше схожі на відчай, ніж на ефективну військову стратегію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

"Найбільш вражаючим успіхом стало захоплення значного шматка російської території - вперше з часів Другої світової війни Москву спіткала така ганебна доля", - пише редактор з питань оборони та міжнародних відносин Кон Кофлін.

Видання зазначає, якщо порівнювати нинішні втрати армії РФ з 15 тисячами загиблих під час 10-річної військової кампанії в Афганістані, то цифри колосальні. При цьому слід зазначити, що у війні в Афганістані брали участь мешканці усіх радянських республік.

Сьогодні ж Путін обмежений скромнішими ресурсами Російської Федерації, що ускладнює йому завдання приховати від російського народу масштаби втрат країни, так і поповнити свої війська новобранцями.

"Остання заява Путіна, в якій він віддав наказ збільшити російську армію на 180 тисяч військовослужбовців до 1,5 мільйона діючих військовослужбовців - крок, який зробить її другою за чисельністю армією у світі після Китаю - більше схожа на відчай, ніж на серйозну ініціативу щодо перетворення Росії на велику військову наддержаву", - вважає Кофлін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російське Міноборони тисне на Путіна, вимагаючи оголосити нову хвилю мобілізації, - WSJ

Хоча західні військові оглядачі вважають, що російська армія зараз більша і сильніша, ніж на початку війни, оскільки її бойовий склад збільшився приблизно на 15%, це не призвело до значного покращення бойових дій, і росіяни досягли лише скромних успіхів на сході України.

Нагадаємо, чиновники Міністерства оборони Росії чинять тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той оголосив нову хвилю мобілізації для "війни на виснаження" проти України.

Автор: 
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Топ коментарі
+9
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19.09.2024 13:29
+4
і що цікаво, приблизно 300 млн індусів не знає, що таке каналізація.
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19.09.2024 13:30
+3
джонсонюк примусив арахамію воювати, а не підписувати капітуляцію. арахамія, все одно, підписав.
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19.09.2024 13:32
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чергова лякалка,де оголошення мобілізації,філіали газети правда зірвалися з ланцюга в поширенні фсбешних методичок.
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19.09.2024 13:27 Відповісти
информация к размышлению:

Численность регулярных вооружённых сил составляет более 1.3 млн чел. военнослужащих и 684 тыс. чел. гражданского персонала.
населення США - 333,3 миллиона (2022 г.)

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19.09.2024 13:27 Відповісти
і що цікаво, приблизно 300 млн індусів не знає, що таке каналізація.
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19.09.2024 13:30 Відповісти
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19.09.2024 13:29 Відповісти
джонсонюк примусив арахамію воювати, а не підписувати капітуляцію. арахамія, все одно, підписав.
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19.09.2024 13:32 Відповісти
С тем же "успехом" её мог бы "подписать" папа Арахамии из сухумского питомника.
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19.09.2024 13:35 Відповісти
підписав на стіні сортира автостанції в .... Стамбулі
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19.09.2024 13:43 Відповісти
Да пишіть вже чітко - ***** не потрібні переговори і не потрібен мир ! ***** потрібна війна заради війни !
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19.09.2024 13:31 Відповісти
Час зняти обмеження та покінчити з пуловським гнійником кацапстаном
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19.09.2024 13:39 Відповісти
Західні ЗМІ часто зловживають журналістикою в стилі азаза-хахаха.
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19.09.2024 13:40 Відповісти
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19.09.2024 14:14 Відповісти
Дайте йому ще більший проносний "чімаданчік" - краще труно-мавзалєйнага розміру.
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19.09.2024 17:12 Відповісти
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19.09.2024 19:52 Відповісти
 
 