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Заступниця прокурора Запорізької області затримана на хабарі 40 тис. дол., - НАБУ. ФОТО
НАБУ і САП викрили на одержанні хабаря заступницю прокурора Запорізької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Посадовиця висловила прохання надати 40 тис. дол. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності", - ідеться у повідомленні.
Під час одержання усієї суми хабаря прокурорку викрили "на гарячому".
Вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Топ коментарі
+22 Валентин Коваль 7c749467
показати весь коментар23.09.2024 19:56
+16 саша паламарчук
показати весь коментар23.09.2024 19:47
+16 vitaliymkua
показати весь коментар23.09.2024 19:51
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Будь ласка, зачекайте...
А то что внезапно вскрывается, что во время войны
Та й виявляється що не всі корупціонери виїхали, як заявляв хрінпіду.
он, у Рєзнікова 17яйцевого і за бІльші зальоти - нічого - цвІтьОт і пахнєт на намарадерене...
Нет этого обычного прокурорского размаха
Чтобы купюры вываливались из багажника
А тут не на что даже посмотреть
Мелочевка...
Дякую,мне так понравилось
Чому ніхто не хоче за все це спитати з шабуніних, радіних, леменівих, маселок і іже з ними?
Хіба ви не розумієте, що це були реформи руйнування аби перепідпорядкувати ці органи псевдо борцям з корупцією?
Коли кабмін і депутати під тиском активістів - носіїв ефекту Даннінга Крюгера, малограматних фріків, постійно порушує закони щодо дотримання гарантій незалежності суддів, прокурорів, встановлені законом, ви чекаєте що там працюватимуть святі?
Лайна скрізь вистачає.
Єдина причина - тотальне беззаконня, безумний тиск безумних реформ під проводом тупоголових фріків, дебільних тестів не на професійну пригодність, а вербальну х...ю для менеджерів і торгових агетів, комівояжерів - бізнесменів.
Оце результат цієї х...і.
Ну, і вибори, як фейерверк безумства!
Скоро на держслужбі будуть робити ті хто по реформі міністра освіти закічить три класи начальної школи, бо пенсія достойна не світитиме.
Пані жолновіч вирішила пенсію нараховувати беручі середню зарплату з разрахунку за все трудове життя. Більше ніяких останніх 60 місяців на вибір, ніяких коефіцієнтів. Жирно буде.
Расстрел и конфискация всего имущества - необходимый минимум в этой ситуации.