УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9794 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією Хабарники
12 565 45
НАБУ (4984) хабар (4644) Запорізька область (3369) прокурор (612) САП (2165)

Заступниця прокурора Запорізької області затримана на хабарі 40 тис. дол., - НАБУ. ФОТО

НАБУ і САП викрили на одержанні хабаря заступницю прокурора Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Заступниця прокурора Запорізької області затримана на хабарі

"Посадовиця висловила прохання надати 40 тис. дол. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності", - ідеться у повідомленні.

Під час одержання усієї суми хабаря прокурорку викрили "на гарячому".

НАБУ затримала на хабарі прокурора

Вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ і ДБР у Фастові викрили прокурора, який вимагав $45 тис. за закриття кримінальної справи. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Казали - будуть в суддів прокурорів гарні зарплати дебелі пенсіі -- не буде в іх середовищі корупціі -- хер вони вгадали
показати весь коментар
23.09.2024 19:56
+16
я так думаю за тисяч 5 відпустять
показати весь коментар
23.09.2024 19:47
+16
Байден, пачіму ми єщє нє в НАТА?
показати весь коментар
23.09.2024 19:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я так думаю за тисяч 5 відпустять
показати весь коментар
23.09.2024 19:47 Відповісти
ні,взятка мала,якби лям і більше,тоді да
показати весь коментар
23.09.2024 19:49 Відповісти
Гривень.
показати весь коментар
23.09.2024 19:50 Відповісти
Співпраця зі слідством і ,... всемилостиве прощення.
показати весь коментар
23.09.2024 20:45 Відповісти
Байден, пачіму ми єщє нє в НАТА?
показати весь коментар
23.09.2024 19:51 Відповісти
і нехай дасть грошей. А то не вистачає.
показати весь коментар
23.09.2024 19:56 Відповісти
Патамушта, когда распад союза произошел, то те кто мозги имел - это страны восточного блока - те сразу туда побежали. Потому что знали. А у нас даже когда АТО уже было и захват Крыма, то четверть страны прыгало - "мы хатим в расею", пилять

А то что внезапно вскрывается, что во время войны
показати весь коментар
23.09.2024 20:09 Відповісти
Напевно пан не знайомий з цитатою найвеличнішого...
показати весь коментар
23.09.2024 20:20 Відповісти
Вибачте, але нас - чернь, не ознайомили з усіма премудростями цього великого плану. Та й хто ми, щоб у цю мудрість сунутися
показати весь коментар
23.09.2024 20:22 Відповісти
Про який саме великий план пан каже?
показати весь коментар
23.09.2024 20:48 Відповісти
Бідні прокурори, зовсім грошей мало їм платять.
показати весь коментар
23.09.2024 19:56 Відповісти
Казали - будуть в суддів прокурорів гарні зарплати дебелі пенсіі -- не буде в іх середовищі корупціі -- хер вони вгадали
показати весь коментар
23.09.2024 19:56 Відповісти
Замінити слово «прокурори» і «судді» на детективи і податківці, митники і антикорупціонери, міністри і радники, депутати і їх помічники, держслужбовці і бізнесмени, ВЛК І ТЦК....., міністри і їх зами, все буде так само вірно.
показати весь коментар
23.09.2024 21:18 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2024 20:01 Відповісти
*********** так і не зрозуміла про яку корупцію в Україні говорять за кордонами.
Та й виявляється що не всі корупціонери виїхали, як заявляв хрінпіду.
показати весь коментар
23.09.2024 20:05 Відповісти
не закинула головному?
показати весь коментар
23.09.2024 20:06 Відповісти
Так ей всё равно нихера не будет.
показати весь коментар
23.09.2024 20:11 Відповісти
А толку? Там судья наверняка из их же секты
показати весь коментар
23.09.2024 20:23 Відповісти
Серед наших абвгдейок немає жодного члена чи членкині хто б не крав чи не брав, а затримують тих хто вчасно не ділиться...
показати весь коментар
23.09.2024 20:26 Відповісти
Та ні, тих хто не вміє брати.Можливо вона і поділилася, але не знає, що брати потрібно було через адвокатів чи помічників і ця дія говорить, що взяла вперше.
показати весь коментар
23.09.2024 20:45 Відповісти
40? Та це карманні кошти - це навіть не взятка по мірках зелених.....
показати весь коментар
23.09.2024 20:27 Відповісти
это был аванс
показати весь коментар
23.09.2024 21:24 Відповісти
пАйдьОт на пачьОтную пєнсію з кількома нулями після значущої цифри?.. - іншими словами епохи Зєлєнскага-Підєрмачного - тіха пайдьот в лєс..?
он, у Рєзнікова 17яйцевого і за бІльші зальоти - нічого - цвІтьОт і пахнєт на намарадерене...
показати весь коментар
23.09.2024 20:28 Відповісти
Гарна копійка, мені - досвіченому вчителю працювати 100 місяців... а початківцю - майже вдвічі більше... вітаю себе, нас, наших дітей, які з'**-ть звідси за першої можливості... під час війно крадуть і нічого... треба нагадати - як караються злочини під час війни? Чи ворон воронові....
показати весь коментар
23.09.2024 20:28 Відповісти
Ну що, заслужений діду, не обідно тобі, що не того вчився? Тим паче заслуженого вчителя не дають відразу, це треба років 20, мабуть, пропрацювати в школі. Мабуть сумно, коли на сумму хабаря для корупціонера казнокрада треба працювати 100 місяців ?
показати весь коментар
23.09.2024 21:22 Відповісти
Що це за ніщєброд?? Де потужність?
показати весь коментар
23.09.2024 20:29 Відповісти
Неловко даже
Нет этого обычного прокурорского размаха
Чтобы купюры вываливались из багажника
А тут не на что даже посмотреть
Мелочевка...

показати весь коментар
23.09.2024 22:21 Відповісти
Це аванс.
показати весь коментар
23.09.2024 22:35 Відповісти
Чудесно сказано!!!!!
Дякую,мне так понравилось
показати весь коментар
23.09.2024 22:52 Відповісти
Ну це так крайня взятка,а за всю "трудовую деятельность"і прапрапра....стане.
показати весь коментар
23.09.2024 20:36 Відповісти
Всі призначенці прокуратури виключно від Зеленського, там інших немає, бо уряд і Генпрокурор також виключно від Зеленського, бо в них навіть в парламенті монобільшість і створювати коаліцію не потрібно. Як виявилося у воюючій країні влада в одних руках створює загрозу для розпаду такої держави, де іі втоплять, або задавлять чиновники корупцією.
показати весь коментар
23.09.2024 20:50 Відповісти
Завтра на роботу вийде, продовжить розслідування...
показати весь коментар
23.09.2024 21:05 Відповісти
Спортивная рыбалка
показати весь коментар
23.09.2024 21:24 Відповісти
Для прокурора хабар був призначений, 100 пудово.
показати весь коментар
23.09.2024 21:33 Відповісти
Дякуйте реформам і тим хто їх проводив по «міжнародним» стандартам😂😂😂😂😂😂😂😂

Чому ніхто не хоче за все це спитати з шабуніних, радіних, леменівих, маселок і іже з ними?

Хіба ви не розумієте, що це були реформи руйнування аби перепідпорядкувати ці органи псевдо борцям з корупцією?

Коли кабмін і депутати під тиском активістів - носіїв ефекту Даннінга Крюгера, малограматних фріків, постійно порушує закони щодо дотримання гарантій незалежності суддів, прокурорів, встановлені законом, ви чекаєте що там працюватимуть святі?

Лайна скрізь вистачає.
Єдина причина - тотальне беззаконня, безумний тиск безумних реформ під проводом тупоголових фріків, дебільних тестів не на професійну пригодність, а вербальну х...ю для менеджерів і торгових агетів, комівояжерів - бізнесменів.
Оце результат цієї х...і.

Ну, і вибори, як фейерверк безумства!
показати весь коментар
23.09.2024 21:36 Відповісти
Раджу всім прочитати про наступні потужні і нестримні реформи від міністра антисоціальної політики.
Скоро на держслужбі будуть робити ті хто по реформі міністра освіти закічить три класи начальної школи, бо пенсія достойна не світитиме.
Пані жолновіч вирішила пенсію нараховувати беручі середню зарплату з разрахунку за все трудове життя. Більше ніяких останніх 60 місяців на вибір, ніяких коефіцієнтів. Жирно буде.
показати весь коментар
23.09.2024 21:48 Відповісти
А її їбало показати не хочете...!? Чи це держтаємниця !?
показати весь коментар
23.09.2024 22:01 Відповісти
На сайте Украинская Правда есть и её *****, и её имя/фамилия в этой же новости.
Расстрел и конфискация всего имущества - необходимый минимум в этой ситуации.
показати весь коментар
24.09.2024 01:54 Відповісти
Як завжди - ні прізвища, ні імені...щоб не дай Боже не зганьбити,не образити...тільки після вироку суду, якого ніколи не дочекаємося...
показати весь коментар
23.09.2024 22:56 Відповісти
Гадаю звідкілля в мадам на держслубі лексус питання не стало
показати весь коментар
23.09.2024 22:57 Відповісти
тепер ловлять не тих в кого по 4 ляма баксів в багажнику а тих в кого 40 тисяч
показати весь коментар
24.09.2024 03:05 Відповісти
якщо нам всіх прокурорів і суддів замінити британськими або американськими то нам не потрібно ні мвф ні **** ні кредити від розвинутих краін світу --- сонцесяйний зеля вже замінив з 22року штук 15 нач. вца за крадівництво і ні одна **** ні один пацюк не сидить --- откати хабарі откати хабарі і немає кінця і краю а оця показуха про затримання то для марахвону . десь та лярва комусь не ..доложила.. в кишеню
показати весь коментар
24.09.2024 07:01 Відповісти
.... цікаво, а ЄС І НАТО знають, що у нас такі розцінки на правосуддя, чи думають ,що у нас все ,,,чисто,,,
показати весь коментар
24.09.2024 08:12 Відповісти
 
 