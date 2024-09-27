Голові Центробанку РФ Набіулліній повідомлено про підозру у сприянні фінансуванню війни РФ проти України, - СБУ

Зібрано доказову базу, яка свідчить, що Центральний банк Російської Федерації сприяв підготовці агресивної війни проти України та продовжує її забезпечувати. Підозру отримала голова Центробанку Ельвіра Набіулліна.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, за матеріалами справи і висновками незалежних досліджень, керівниця цієї фінансової установи Ельвіра Набіулліна була завчасно поінформована про плани російського диктатора Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну і ухвалювала рішення Центробанку, які забезпечили військову агресію.

З цією метою, за версією розслідування, Набіулліна змінила стратегію роботи Центробанку задля підтримки окупації, уникнення санкцій, застосованих до РФ за вторгнення в Україну, а також для полегшення фінансування окупаційних угруповань країни-агресора.

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Згідно з матеріалами розслідування, кошти, які перебувають на рахунках російського Центробанку, відкритих в іноземних юрисдикціях, фактично є одним із інструментів ведення війни. Йдеться про майже 300 млрд доларів США, які завдяки міжнародним партнерам України заблоковані на рахунках Центробанку РФ по всьому світу.

На підставі доказової бази, зібраної СБУ та Офісом Генерального прокурора, ця сума у перспективі може підлягати конфіскації, як кошти юридичної особи, до якої будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру, як це передбачено законодавством.

Нині в межах відповідного кримінального провадження голова Центрального банку РФ Набіулліна отримала нову підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, у січні 2023 року голові Центрального банку РФ Ельвірі Набіулліній було повідомлено про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Як зазанчалося, із квітня 2014 року, а також у період масштабного вторгнення РФ в Україну, вона організувала відкриття відділень центрального банку РФ на території АР Крим, м. Севастополь, Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей.