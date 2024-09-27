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Голові Центробанку РФ Набіулліній повідомлено про підозру у сприянні фінансуванню війни РФ проти України, - СБУ

Набіулліна отримала підозру від СБУ

Зібрано доказову базу, яка свідчить, що Центральний банк Російської Федерації сприяв підготовці агресивної війни проти України та продовжує її забезпечувати. Підозру отримала голова Центробанку Ельвіра Набіулліна.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, за матеріалами справи і висновками незалежних досліджень, керівниця цієї фінансової установи Ельвіра Набіулліна була завчасно поінформована про плани російського диктатора Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну і ухвалювала рішення Центробанку, які забезпечили військову агресію.

З цією метою, за версією розслідування, Набіулліна змінила стратегію роботи Центробанку задля підтримки окупації, уникнення санкцій, застосованих до РФ за вторгнення в Україну, а також для полегшення фінансування окупаційних угруповань країни-агресора.

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Згідно з матеріалами розслідування, кошти, які перебувають на рахунках російського Центробанку, відкритих в іноземних юрисдикціях, фактично є одним із інструментів ведення війни. Йдеться про майже 300 млрд доларів США, які завдяки міжнародним партнерам України заблоковані на рахунках Центробанку РФ по всьому світу.

На підставі доказової бази, зібраної СБУ та Офісом Генерального прокурора, ця сума у перспективі може підлягати конфіскації, як кошти юридичної особи, до якої будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру, як це передбачено законодавством.

Нині в межах відповідного кримінального провадження голова Центрального банку РФ Набіулліна отримала нову підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, у січні 2023 року голові Центрального банку РФ Ельвірі Набіулліній було повідомлено про підозру за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Як зазанчалося, із квітня 2014 року, а також у період масштабного вторгнення РФ в Україну, вона організувала відкриття відділень центрального банку РФ на території АР Крим, м. Севастополь, Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей.

Автор: 

банки (7745) росія (65379) СБУ (12854) Набіулліна Ельвіра (43)


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Топ коментарі
+4
Ііііі? Вона і так у Європу, чи навіть у Китай не виїде - надто багато знає, свої приб'ють ще до кордону.
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27.09.2024 14:09
+3
крутеЗЕнно!!
ГЕнеральний прокурор отримає потрійну премію!!!!
Зовсім недавно на посаді-а які успіхи!!!
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27.09.2024 14:01
+3
Фікція.Її навіть не затримали
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27.09.2024 14:02
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крутеЗЕнно!!
ГЕнеральний прокурор отримає потрійну премію!!!!
Зовсім недавно на посаді-а які успіхи!!!
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27.09.2024 14:01 Відповісти
Фікція.Її навіть не затримали
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27.09.2024 14:02 Відповісти
На цій Набіуліній вся фінансова і банківська система раші тримається. На превеликий жаль. путін за неї руками й зубами тримається. На Заході до війни хотіли її поставити керівником МВФ. Це не наш Пишний з його копійчаними шагами, що зермакам в рот заглядає.
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27.09.2024 23:16 Відповісти
Ііііі? Вона і так у Європу, чи навіть у Китай не виїде - надто багато знає, свої приб'ють ще до кордону.
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27.09.2024 14:09 Відповісти
Ну все, тепер їй назавжди закрита дорога на курорти Кривого Рогу. А так хотілося...
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27.09.2024 14:11 Відповісти
Цирк на дроті.
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27.09.2024 14:12 Відповісти
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27.09.2024 14:17 Відповісти
Набіулліна забезпечує фінансування російської армії , яка вбиває українських громадян , за рахунок коштів , які поступають в центробанк , від продажу нафти і газу , що транспортує Україна українськими трубопроводами в Європу. Злочинниця , однозначно !
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27.09.2024 14:58 Відповісти
На утримання СБУ в бюджеті 25 року треба урізати коштів на половину.Ці цифри,як і завжди перед прийняттям бюджету хочуть приховати.
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27.09.2024 15:18 Відповісти
Ой, як ми її злякали! Аж самим страшно.
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27.09.2024 15:31 Відповісти
Коли українці заріжуть 40 індєїв ,які підтримали і підтримують чекіста,тоді і закінчиться війна,а це Фрідман, Авен,та інші
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27.09.2024 18:43 Відповісти
Її доля незавидна. Вона навіть не підозрює, що випадково оступиться і впаде з 10 поверху.
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27.09.2024 20:20 Відповісти
 
 