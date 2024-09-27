Председателю Центробанка РФ Набиуллиной сообщено о подозрении в содействии финансированию войны РФ против Украины, - СБУ

Собрана доказательная база, свидетельствующая, что Центральный банк Российской Федерации способствовал подготовке агрессивной войны против Украины и продолжает ее обеспечивать. Подозрение получила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, по материалам дела и выводам независимых исследований, руководитель этого финансового учреждения Эльвира Набиуллина была заблаговременно проинформирована о планах российского диктатора Владимира Путина по полномасштабному вторжению в Украину и принимала решения Центробанка, которые обеспечили военную агрессию.

С этой целью, по версии расследования, Набиуллина изменила стратегию работы Центробанка для поддержки оккупации, избежания санкций, примененных к РФ за вторжение в Украину, а также для облегчения финансирования оккупационных группировок страны-агрессора.

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Согласно материалам расследования, средства, которые находятся на счетах российского Центробанка, открытых в иностранных юрисдикциях, фактически являются одним из инструментов ведения войны. Речь идет о почти 300 млрд долларов США, которые благодаря международным партнерам Украины заблокированы на счетах Центробанка РФ по всему миру.

На основании доказательной базы, собранной СБУ и Офисом Генерального прокурора, эта сумма в перспективе может подлежать конфискации, как средства юридического лица, к которому будут применены меры уголовно-правового характера, как это предусмотрено законодательством.

Сейчас в рамках соответствующего уголовного производства глава Центрального банка РФ Набиуллина получила новое подозрение по ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, в январе 2023 года главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной было сообщено о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Как отмечается, с апреля 2014 года, а также в период масштабного вторжения РФ в Украину, она организовала открытие отделений центрального банка РФ на территории АР Крым, г. Севастополь, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.