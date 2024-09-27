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Новости
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Председателю Центробанка РФ Набиуллиной сообщено о подозрении в содействии финансированию войны РФ против Украины, - СБУ

Набіулліна отримала підозру від СБУ

Собрана доказательная база, свидетельствующая, что Центральный банк Российской Федерации способствовал подготовке агрессивной войны против Украины и продолжает ее обеспечивать. Подозрение получила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, по материалам дела и выводам независимых исследований, руководитель этого финансового учреждения Эльвира Набиуллина была заблаговременно проинформирована о планах российского диктатора Владимира Путина по полномасштабному вторжению в Украину и принимала решения Центробанка, которые обеспечили военную агрессию.

С этой целью, по версии расследования, Набиуллина изменила стратегию работы Центробанка для поддержки оккупации, избежания санкций, примененных к РФ за вторжение в Украину, а также для облегчения финансирования оккупационных группировок страны-агрессора.

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Согласно материалам расследования, средства, которые находятся на счетах российского Центробанка, открытых в иностранных юрисдикциях, фактически являются одним из инструментов ведения войны. Речь идет о почти 300 млрд долларов США, которые благодаря международным партнерам Украины заблокированы на счетах Центробанка РФ по всему миру.

На основании доказательной базы, собранной СБУ и Офисом Генерального прокурора, эта сумма в перспективе может подлежать конфискации, как средства юридического лица, к которому будут применены меры уголовно-правового характера, как это предусмотрено законодательством.

Сейчас в рамках соответствующего уголовного производства глава Центрального банка РФ Набиуллина получила новое подозрение по ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, в январе 2023 года главе Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной было сообщено о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Как отмечается, с апреля 2014 года, а также в период масштабного вторжения РФ в Украину, она организовала открытие отделений центрального банка РФ на территории АР Крым, г. Севастополь, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Автор: 

банки (1935) россия (95660) СБУ (19924) Набиуллина Эльвира (14)


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Топ комментарии
+4
Ііііі? Вона і так у Європу, чи навіть у Китай не виїде - надто багато знає, свої приб'ють ще до кордону.
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27.09.2024 14:09
+3
крутеЗЕнно!!
ГЕнеральний прокурор отримає потрійну премію!!!!
Зовсім недавно на посаді-а які успіхи!!!
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27.09.2024 14:01
+3
Фікція.Її навіть не затримали
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27.09.2024 14:02
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
крутеЗЕнно!!
ГЕнеральний прокурор отримає потрійну премію!!!!
Зовсім недавно на посаді-а які успіхи!!!
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27.09.2024 14:01 Ответить
Фікція.Її навіть не затримали
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27.09.2024 14:02 Ответить
На цій Набіуліній вся фінансова і банківська система раші тримається. На превеликий жаль. путін за неї руками й зубами тримається. На Заході до війни хотіли її поставити керівником МВФ. Це не наш Пишний з його копійчаними шагами, що зермакам в рот заглядає.
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27.09.2024 23:16 Ответить
Ііііі? Вона і так у Європу, чи навіть у Китай не виїде - надто багато знає, свої приб'ють ще до кордону.
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27.09.2024 14:09 Ответить
Ну все, тепер їй назавжди закрита дорога на курорти Кривого Рогу. А так хотілося...
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27.09.2024 14:11 Ответить
Цирк на дроті.
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27.09.2024 14:12 Ответить
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27.09.2024 14:17 Ответить
Набіулліна забезпечує фінансування російської армії , яка вбиває українських громадян , за рахунок коштів , які поступають в центробанк , від продажу нафти і газу , що транспортує Україна українськими трубопроводами в Європу. Злочинниця , однозначно !
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27.09.2024 14:58 Ответить
На утримання СБУ в бюджеті 25 року треба урізати коштів на половину.Ці цифри,як і завжди перед прийняттям бюджету хочуть приховати.
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27.09.2024 15:18 Ответить
Ой, як ми її злякали! Аж самим страшно.
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27.09.2024 15:31 Ответить
Коли українці заріжуть 40 індєїв ,які підтримали і підтримують чекіста,тоді і закінчиться війна,а це Фрідман, Авен,та інші
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27.09.2024 18:43 Ответить
Її доля незавидна. Вона навіть не підозрює, що випадково оступиться і впаде з 10 поверху.
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27.09.2024 20:20 Ответить
 
 