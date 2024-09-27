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Новини
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МОЗ затвердило перелік хвороб і станів, коли призначатимуть медичний канабіс

Канабіс

Міністерство охорони здоров’я визначило особливості призначення та застосування ліків з медичного канабісу, виготовлених в умовах аптеки. Затверджений також і перелік хвороб і станів, за яких вони призначатимуться. Перелік заснований на найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності, також він періодично переглядатиметься за наявності нових доказових досліджень.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати виключно за електронним рецептом лікаря "первинки" або лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу. Дані про таке призначення вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

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Призначати ліки з медканабісу можна буде, якщо пацієнт має один із таких діагнозів (у дужках наведені коди згідно з Міжнародним статистичним класифікатором хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду):

  1. Хронічний або нейропатичний біль (R52.2) та/або спастичність (R25.2), спричинені такими захворюваннями:
  • злоякісні новоутворення (C00 – C97);
  • діабетична нейропатія (E10.4, E11.4, E12.4, E13.4, E14.4);
  • розсіяний склероз (G35);
  • ураження трійчастого (G50) та лицевого нерва (G51);
  • невралгії внаслідок оперізувального лишаю (G53.0);
  • ураження нервових корінців та сплетінь (G54);
  • компресія нервових корінців та сплетінь при хворобах (G55);
  • мононевропатії верхньої кінцівки (G56);
  • мононевропатії нижньої кінцівки (G57);
  • поліневропатії та інші ураження периферичної нервової системи (G60-G64);
  • церебральний параліч та інші паралітичні синдроми (G80 – G83);
  • травми спинного мозку (S14.0, S14.1, S14.7, S24.0, S24.1, S24.7, S34.0, S34.1, S34.3, S34.7, T09.3, T91.3);
  • внутрішньочерепні травми (S06).

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  1. Нудота та блювання (R11) внаслідок хімієтерапії (Z51.1) під час лікування новоутворень (C00 – C97).
  2. Хвороба Паркінсона (G20), синдром де ля Туретта (F95.2).
  3. Рефрактерна (фармрезистентна) епілепсія (G40 – G41).
  4. Захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці: синдром Леннокса-Гасто (G40.4), синдром Драве (G40.4), туберозний склероз (Q85.1).
  5. Втрата ваги, пов’язана з анорексією (R63.0) у пацієнтів з хворобами, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (B20-B24).
  6. Інші захворювання (A00 – T98) – виключно за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

Загалом йдеться про випадки, коли використання інших ліків не забезпечує досягнення очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняє побічні реакції, які погано переносяться пацієнтом.

Дозування та режим приймання лікарського засобу на основі канабісу визначатиме лікар індивідуально з урахуванням віку, ваги, стану здоровʼя, супутніх захворювань пацієнта та інших факторів.

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Дітям також можна призначати такі ліки, проте виключно за умови, що співвідношення канабідіолу до тетрагідроканабінолу в них становить більше 20:1, а максимальна добова доза не перевищує 25 мг/кг ваги тіла.

Водночас ліки на основі медичного канабісу не призначають вагітним та жінкам, які годують груддю (у разі використання лікарських засобів з тетрагідроканабінолом); пацієнтам із відомою чи підозрюваною особистою або сімейною історією шизофренії чи іншого психотичного розладу, а також у разі, якщо у пацієнта є тяжкі розлади особистості (виняток – депресія, пов’язана з основним захворюванням).

Серед протипоказань – підвищена чутливість до канабіноїдів або будь-якої іншої допоміжної речовини лікарського засобу. Пацієнтам, що мають помірні або тяжкі порушення функції печінки, призначати лікарські засоби канабісу не рекомендується або ж дозволяється за умови зменшення дозування.

Приймання лікарського засобу на основі канабісу має бути припинено, якщо протягом 4-12 тижнів не буде отримано бажаного терапевтичного ефекту або у разі серйозних побічних реакцій (в тому числі пов’язаних із психічним станом).

Автор: 

МОЗ (5398) канабіс (67)


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Топ коментарі
+10
основна хвороба потребуюча канабісу
-любітєлі 95 кварталу та серіалів "Свати" та "Слуга наріду"
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27.09.2024 18:55
+8
1. Особа, яка з 2019 видає себе за президента країни. З 2022 ходить брендово неголена, з вибритими буквами "З" на скронях, вдягається імітуючи військовий стиль.
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27.09.2024 18:42
+8
йому медичний кокаїн потрібен. а може і героїн
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27.09.2024 18:46
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1. Особа, яка з 2019 видає себе за президента країни. З 2022 ходить брендово неголена, з вибритими буквами "З" на скронях, вдягається імітуючи військовий стиль.
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27.09.2024 18:42 Відповісти
йому медичний кокаїн потрібен. а може і героїн
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27.09.2024 18:46 Відповісти
йому терміново потрібно щось мега потужне і багато, щоб копита відкинув від передозу
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27.09.2024 19:11 Відповісти
як ви допомагаєте збройним силам?
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27.09.2024 19:17 Відповісти
даю цінні рекомендації зеленському через Цензор
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27.09.2024 19:54 Відповісти
основна хвороба потребуюча канабісу
-любітєлі 95 кварталу та серіалів "Свати" та "Слуга наріду"
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27.09.2024 18:55 Відповісти
Чудово ...Дайте два
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27.09.2024 19:13 Відповісти
2.5 грамма в сутки для 100 кг хорошая такая дозировка. Можно попутно пол парадного "подлечить".
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27.09.2024 19:14 Відповісти
В Україні немає ніяких " парадних" кацапе.
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27.09.2024 19:51 Відповісти
Шо ты мелешь?..
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27.09.2024 20:39 Відповісти
Стране опа а оно еще общество внутри делить хочет. До делишься.
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27.09.2024 20:41 Відповісти
Зате в Україні є Сєрґєй М
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28.09.2024 00:13 Відповісти
Блин, тема топ! Несколько месяцев назад в Германии его в аптеке уже без рецепта можно купить! А в Украине при заболеваниях ещё обсуждают. Я впервые попробовал каннабис 2 месяца назад. Тупо зашёл в аптеку и дал страховой полис. Удовольствия ноль получил, кроме морального))). Лучше бы с алкоголем и табакокурением так боролись.
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27.09.2024 19:50 Відповісти
Б-ь, совок в голові. Невже не зрозуміло до цих пір, що канабіс, який палять для сп'яніння і медичний канабіс-це абсолютно різні речі? Можливо в старості, або, не дай Бог, при хворобі, самі будете раді, що він є. Та вже те говорить за медичний канабіс, що в мокшандії він заборонений.
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27.09.2024 20:16 Відповісти
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28.09.2024 09:52 Відповісти
 
 