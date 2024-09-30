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Новини Хабарники
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За $35 тис. хабаря хотіли зняти арешт із майна Богуслаєва: ВРП відсторонила чотирьох суддів Київського апеляційного суду, - САП

врп

30 вересня 2024 року за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності 4 суддів Київського апеляційного суду, які обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, термін відсторонення - до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

Нагадується також, що 30 листопада 2023 року прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Також читайте: Суд відпустив під заставу останнього з затриманих на хабарі чотирьох суддів Київського апеляційного суду

20 вересня 2024 року обвинувальний акт стосовно вищевказаних суддів направлено до суду для розгляду по суті.

Що передувало?

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі $35 тис.

Затримані судді КАСУ Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін. Їх підозрюють в отриманні хабаря за рішення про скасування арешту майна у справі експрезидента "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, суддя В'ячеслав Дзюбін отримав $35 тисяч неправомірної вигоди за зняття арешт з двох літаків у справі колишнього керівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва. $10 тис. з цієї суми Дзюбін залишив собі, а решту $25 тис. передав для трьох інших суддів Київського апеляційного суду – Юрія Сливи, Ігоря Паленика і Віктора Глиняного.

Зокрема, Паленик отримав від Дзюбіна $25 тис. у коробці з-під віскі. Надалі $8300 він запакував у пачку з-під кави і передав їх судді Сливі. Суддя Глиняний отримав $8300 у рекламній брошурі інтернет-провайдера. Під час обшуків у Дзюбіна відшукали $10 тис., переданих як хабар, у Паленика знайшли усі $25 тис. неправомірної вигоди, оскільки, на думку слідства, той поміняв купюри перед їхньою передачею суддям Сливі та Глиняному. В Сливи та Глиняного знайшли по $8300.

4 грудня Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на їх арешт.

Автор: 

Богуслаєв В’ячеслав (140) Апеляційний суд (398) САП (2225) Вища рада правосуддя (582)


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Топ коментарі
+15
Хабарі беруть бо зарплата дуже мала. А якщо підняти в пару разів, то стопудово перестануть.
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30.09.2024 16:43
+9
Нічого не зміниться, поки хоч одного не пристрілять на місці злочину "прі попиткє к бєгству"
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30.09.2024 16:57
+7
П чого тільки відсторонили, а не на нари?
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30.09.2024 16:44
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Хабарі беруть бо зарплата дуже мала. А якщо підняти в пару разів, то стопудово перестануть.
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30.09.2024 16:43 Відповісти
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30.09.2024 16:49 Відповісти
Що ви таке пишете? Вони на хабарях прийшли до влади та заради хабарей біля неї досі тримаються. Хабарі для них це спорт, андреналін та хоббі, тобто 3 у одному!
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30.09.2024 16:53 Відповісти
Ага вже перестали брати хабарі , авансом .
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30.09.2024 16:54 Відповісти
Перестануть що? За копійчаною зарплатою звертатися?
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30.09.2024 17:06 Відповісти
П чого тільки відсторонили, а не на нари?
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30.09.2024 16:44 Відповісти
Бо то буде розцінюватись як цькування за політичними мотивами )
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30.09.2024 17:25 Відповісти
Нічого не зміниться, поки хоч одного не пристрілять на місці злочину "прі попиткє к бєгству"
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30.09.2024 16:57 Відповісти
якісь підставні судді!
що, це, за сума 35 тис на чотирьох?
у богуслаєва майна на мільйони долярів.
хабар як мінімум 350 тис, кожному!
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30.09.2024 16:58 Відповісти
Може перший транш? Бо сума якась несерйозна
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30.09.2024 16:59 Відповісти
Просто епізод,а сума,памятаєте як умовні Мойші сиділи на вулиці продавали газводу,за 4коп.,але кожен день капало.
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30.09.2024 18:23 Відповісти
То був перший транш. На каву.
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30.09.2024 17:00 Відповісти
А кава в криму?
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30.09.2024 17:02 Відповісти
Ні, в кав'ярні біля метро Хрещатик, де Фірташ колись завжди залишав 50$ ( так, доларів) чайових офіціанту.
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30.09.2024 17:11 Відповісти
Вони вже поділилися, то залишок копійчаний шаговий залишився.
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30.09.2024 17:05 Відповісти
Та вони б не взяли. Хіба їм силою цього хабара запихали в кишеню. Вони -- саме втілення справедливості закону ! У них зарплати такі, що немає куди діти !
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30.09.2024 16:59 Відповісти
Послати роздавати гуманітарку на харківщину. Прецеденти є.
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30.09.2024 17:01 Відповісти
Коробка з-під віскі, пачка з-під кави, - Моссад з своїми пейджерами просто курить )))
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30.09.2024 17:03 Відповісти
Мені цікаво, чи є серед суддів хто не бере хабарі?
Мабуть є якийсь не сповна розуму. Який не за свині вивчився.
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30.09.2024 17:08 Відповісти
А якогось "пилипа" за хлібину до буцегарні на раз-два запроторять.
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30.09.2024 17:11 Відповісти
А чому в майбутньому часі. Більшість людей в буцигарнях то є просто святі люди в порівнянні з цими виродками.
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30.09.2024 17:20 Відповісти
Мафія рашка працює.....
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30.09.2024 17:17 Відповісти
Бачите як лагідно відсторонили, як би за маленьку (шалость) Я думаю вони ще догану по партійній лінії получать ,за те що зганьбили весь судійський корпус такими нікчемними хабарями.
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30.09.2024 17:20 Відповісти
Це і є причина чому нам не хочуть допомогти виграти війну.
Вимагають спочатку поміняйте корумповану систему в країні бо по закінченню війни скажуть що це наші внутрішні проблеми, щоб не лізли, пошлють всіх, скільки вже це раз проходили.
А зелені, всі решта, хто чекають в черзі на те, щоб це все очолити не хочуть, супротивляються, їм і так все ок.
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30.09.2024 17:39 Відповісти
Тоб то з моменту "підозри" 30 листопада 2023 року по цей час вони були суддями,отримували щомісяця по 120 тис. грн. зарплати,...і ПРОДОВЖУЮТЬ їїї на цей час отримувати так,як відсторонення НЕ Є Звільненням! Окрім того ДО вироку - Теж будуть отримувати зарплатню....роками....і ще підуть на пенсію с утриманням у 90 тис.грн. Оце так! Це факти. А тут така НОВИНА - Направили до суду!!! Ну і що??? Якби на війну......
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30.09.2024 17:46 Відповісти
... а якби пристрелити одного злодія, може щось би змінилося.
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30.09.2024 19:46 Відповісти
Чотири фігуранти - то вже злочинна групировка. Треба щоб кожному дали скільки кожний отримав в доларах. Обмінний курс - тисяча доларів = одному року за гратами.
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30.09.2024 21:11 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
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30.09.2024 22:13 Відповісти
Головне, щоб зарлату не забували платити, а слідство до закінчення терміну давності і почесної суддівської пенсії дотягнуть без проблем.
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30.09.2024 23:25 Відповісти
 
 