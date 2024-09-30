За $35 тис. хабаря хотіли зняти арешт із майна Богуслаєва: ВРП відсторонила чотирьох суддів Київського апеляційного суду, - САП

30 вересня 2024 року за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності 4 суддів Київського апеляційного суду, які обвинувачуються в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, термін відсторонення - до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

Нагадується також, що 30 листопада 2023 року прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

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20 вересня 2024 року обвинувальний акт стосовно вищевказаних суддів направлено до суду для розгляду по суті.

Що передувало?

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні хабаря у розмірі $35 тис.

Затримані судді КАСУ Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін. Їх підозрюють в отриманні хабаря за рішення про скасування арешту майна у справі експрезидента "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді.

За даними слідства, суддя В'ячеслав Дзюбін отримав $35 тисяч неправомірної вигоди за зняття арешт з двох літаків у справі колишнього керівника "Мотор-Січі" В'ячеслава Богуслаєва. $10 тис. з цієї суми Дзюбін залишив собі, а решту $25 тис. передав для трьох інших суддів Київського апеляційного суду – Юрія Сливи, Ігоря Паленика і Віктора Глиняного.

Зокрема, Паленик отримав від Дзюбіна $25 тис. у коробці з-під віскі. Надалі $8300 він запакував у пачку з-під кави і передав їх судді Сливі. Суддя Глиняний отримав $8300 у рекламній брошурі інтернет-провайдера. Під час обшуків у Дзюбіна відшукали $10 тис., переданих як хабар, у Паленика знайшли усі $25 тис. неправомірної вигоди, оскільки, на думку слідства, той поміняв купюри перед їхньою передачею суддям Сливі та Глиняному. В Сливи та Глиняного знайшли по $8300.

4 грудня Вища рада правосуддя (ВРП) дала згоду на їх арешт.