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За $35 тыс. взятки хотели снять арест с имущества Богуслаева: ВРП отстранила четырех судей Киевского апелляционного суда, - САП

врп

30 сентября 2024 года по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности 4 судей Киевского апелляционного суда, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долларов за принятие решения об отмене ареста имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Как отмечается, срок отстранения - до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.

Напоминается также, что 30 ноября 2023 года прокуроры САП по поручению руководителя САП сообщили о подозрении четырем судьям Киевского апелляционного суда. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Также читайте: Суд отпустил под залог последнего из задержанных на взятке четырех судей Киевского апелляционного суда

20 сентября 2024 года обвинительный акт в отношении вышеуказанных судей направлен в суд для рассмотрения по существу.

Что предшествовало?

Напомним, в конце ноября прошлого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере $35 тыс.

Задержаны судьи КАСУ Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин. Их подозревают в получении взятки за решение об отмене ареста имущества по делу экс-президента "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в государственной измене.

По данным следствия, судья Вячеслав Дзюбин получил $35 тысяч неправомерной выгоды за снятие ареста с двух самолетов по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева. $10 тыс. из этой суммы Дзюбин оставил себе, а остальные $25 тыс. передал для трех других судей Киевского апелляционного суда - Юрия Сливы, Игоря Паленика и Виктора Глиняного.

В частности, Паленик получил от Дзюбина $25 тыс. в коробке из-под виски. В дальнейшем $8300 он упаковал в пачку из-под кофе и передал их судье Сливе. Судья Глиняный получил $8300 в рекламной брошюре интернет-провайдера. Во время обысков у Дзюбина нашли $10 тыс., переданных в качестве взятки, у Паленика нашли все $25 тыс. неправомерной выгоды, поскольку, по мнению следствия, тот поменял купюры перед их передачей судьям Сливе и Глиняному. У Сливы и Глиняного нашли по $8300.

4 декабря Высший совет правосудия (ВСП) дал согласие на их арест.

Автор: 

Апелляционный суд (412) САП (2072) Высший совет правосудия (568)


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Топ комментарии
+15
Хабарі беруть бо зарплата дуже мала. А якщо підняти в пару разів, то стопудово перестануть.
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30.09.2024 16:43
+9
Нічого не зміниться, поки хоч одного не пристрілять на місці злочину "прі попиткє к бєгству"
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30.09.2024 16:57
+7
П чого тільки відсторонили, а не на нари?
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30.09.2024 16:44
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Хабарі беруть бо зарплата дуже мала. А якщо підняти в пару разів, то стопудово перестануть.
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30.09.2024 16:43 Ответить
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30.09.2024 16:49 Ответить
Що ви таке пишете? Вони на хабарях прийшли до влади та заради хабарей біля неї досі тримаються. Хабарі для них це спорт, андреналін та хоббі, тобто 3 у одному!
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30.09.2024 16:53 Ответить
Ага вже перестали брати хабарі , авансом .
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30.09.2024 16:54 Ответить
Перестануть що? За копійчаною зарплатою звертатися?
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30.09.2024 17:06 Ответить
П чого тільки відсторонили, а не на нари?
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30.09.2024 16:44 Ответить
Бо то буде розцінюватись як цькування за політичними мотивами )
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30.09.2024 17:25 Ответить
Нічого не зміниться, поки хоч одного не пристрілять на місці злочину "прі попиткє к бєгству"
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30.09.2024 16:57 Ответить
якісь підставні судді!
що, це, за сума 35 тис на чотирьох?
у богуслаєва майна на мільйони долярів.
хабар як мінімум 350 тис, кожному!
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30.09.2024 16:58 Ответить
Може перший транш? Бо сума якась несерйозна
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30.09.2024 16:59 Ответить
Просто епізод,а сума,памятаєте як умовні Мойші сиділи на вулиці продавали газводу,за 4коп.,але кожен день капало.
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30.09.2024 18:23 Ответить
То був перший транш. На каву.
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30.09.2024 17:00 Ответить
А кава в криму?
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30.09.2024 17:02 Ответить
Ні, в кав'ярні біля метро Хрещатик, де Фірташ колись завжди залишав 50$ ( так, доларів) чайових офіціанту.
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30.09.2024 17:11 Ответить
Вони вже поділилися, то залишок копійчаний шаговий залишився.
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30.09.2024 17:05 Ответить
Та вони б не взяли. Хіба їм силою цього хабара запихали в кишеню. Вони -- саме втілення справедливості закону ! У них зарплати такі, що немає куди діти !
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30.09.2024 16:59 Ответить
Послати роздавати гуманітарку на харківщину. Прецеденти є.
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30.09.2024 17:01 Ответить
Коробка з-під віскі, пачка з-під кави, - Моссад з своїми пейджерами просто курить )))
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30.09.2024 17:03 Ответить
Мені цікаво, чи є серед суддів хто не бере хабарі?
Мабуть є якийсь не сповна розуму. Який не за свині вивчився.
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30.09.2024 17:08 Ответить
А якогось "пилипа" за хлібину до буцегарні на раз-два запроторять.
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30.09.2024 17:11 Ответить
А чому в майбутньому часі. Більшість людей в буцигарнях то є просто святі люди в порівнянні з цими виродками.
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30.09.2024 17:20 Ответить
Мафія рашка працює.....
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30.09.2024 17:17 Ответить
Бачите як лагідно відсторонили, як би за маленьку (шалость) Я думаю вони ще догану по партійній лінії получать ,за те що зганьбили весь судійський корпус такими нікчемними хабарями.
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30.09.2024 17:20 Ответить
Це і є причина чому нам не хочуть допомогти виграти війну.
Вимагають спочатку поміняйте корумповану систему в країні бо по закінченню війни скажуть що це наші внутрішні проблеми, щоб не лізли, пошлють всіх, скільки вже це раз проходили.
А зелені, всі решта, хто чекають в черзі на те, щоб це все очолити не хочуть, супротивляються, їм і так все ок.
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30.09.2024 17:39 Ответить
Тоб то з моменту "підозри" 30 листопада 2023 року по цей час вони були суддями,отримували щомісяця по 120 тис. грн. зарплати,...і ПРОДОВЖУЮТЬ їїї на цей час отримувати так,як відсторонення НЕ Є Звільненням! Окрім того ДО вироку - Теж будуть отримувати зарплатню....роками....і ще підуть на пенсію с утриманням у 90 тис.грн. Оце так! Це факти. А тут така НОВИНА - Направили до суду!!! Ну і що??? Якби на війну......
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30.09.2024 17:46 Ответить
... а якби пристрелити одного злодія, може щось би змінилося.
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30.09.2024 19:46 Ответить
Чотири фігуранти - то вже злочинна групировка. Треба щоб кожному дали скільки кожний отримав в доларах. Обмінний курс - тисяча доларів = одному року за гратами.
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30.09.2024 21:11 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
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30.09.2024 22:13 Ответить
Головне, щоб зарлату не забували платити, а слідство до закінчення терміну давності і почесної суддівської пенсії дотягнуть без проблем.
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30.09.2024 23:25 Ответить
 
 