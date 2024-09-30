За $35 тыс. взятки хотели снять арест с имущества Богуслаева: ВРП отстранила четырех судей Киевского апелляционного суда, - САП

30 сентября 2024 года по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности 4 судей Киевского апелляционного суда, которые обвиняются в получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долларов за принятие решения об отмене ареста имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

Как отмечается, срок отстранения - до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.

Напоминается также, что 30 ноября 2023 года прокуроры САП по поручению руководителя САП сообщили о подозрении четырем судьям Киевского апелляционного суда. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

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20 сентября 2024 года обвинительный акт в отношении вышеуказанных судей направлен в суд для рассмотрения по существу.

Что предшествовало?

Напомним, в конце ноября прошлого года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении взятки в размере $35 тыс.

Задержаны судьи КАСУ Юрий Слива, Виктор Глиняный, Игорь Паленик и Вячеслав Дзюбин. Их подозревают в получении взятки за решение об отмене ареста имущества по делу экс-президента "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в государственной измене.

По данным следствия, судья Вячеслав Дзюбин получил $35 тысяч неправомерной выгоды за снятие ареста с двух самолетов по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева. $10 тыс. из этой суммы Дзюбин оставил себе, а остальные $25 тыс. передал для трех других судей Киевского апелляционного суда - Юрия Сливы, Игоря Паленика и Виктора Глиняного.

В частности, Паленик получил от Дзюбина $25 тыс. в коробке из-под виски. В дальнейшем $8300 он упаковал в пачку из-под кофе и передал их судье Сливе. Судья Глиняный получил $8300 в рекламной брошюре интернет-провайдера. Во время обысков у Дзюбина нашли $10 тыс., переданных в качестве взятки, у Паленика нашли все $25 тыс. неправомерной выгоды, поскольку, по мнению следствия, тот поменял купюры перед их передачей судьям Сливе и Глиняному. У Сливы и Глиняного нашли по $8300.

4 декабря Высший совет правосудия (ВСП) дал согласие на их арест.