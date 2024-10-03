Бійці підрозділу BULAVA знищують позиції рашистів бомбером "Королева Шершнів". ВIДЕО
Воїни підрозділу Bulava завдали удару по позиціях російських загарбників українським FPV-дроном "Королева Шершнів".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднено у мережі.
Підтримати виготовлення нових дронів можна за реквізитами:
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/8R1fgGAYWh
Номер картки банки
5375 4112 2287 9012
і ще дрони хрущова,
а до них вже й дрони брежнєва, підгорного, троцького..
https://send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
а тут
https://send.monobank.ua/jar/8R1fgGAYWh
інша ссиль і також від диких шершнів... ауууу,цензор, розясни