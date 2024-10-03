УКР
Бійці підрозділу BULAVA знищують позиції рашистів бомбером "Королева Шершнів". ВIДЕО

Воїни підрозділу Bulava завдали удару по позиціях російських загарбників українським FPV-дроном "Королева Шершнів".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднено у мережі.

Підтримати виготовлення нових дронів можна за реквізитами:

Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/8R1fgGAYWh

Номер картки банки
5375 4112 2287 9012

Дивіться: FPV-дрон збиває російський безпілотник "Zala" на Донеччині. ВIДЕО

знищення (7998) Дикі шершні (234)
+2
Поки шакали зеленского не будуть виробляти власні КАБи і нищити все шо за лінією фронта - діла не буде. Ці шершні добре, але малий відсоток для такої великої армії, та ресурсів як раша. Чому влада не виробляє КАБи на не знищить оту залізку шо кацапи збудували та тягнуть все по ній на фронт. Невідомо.
03.10.2024 13:34 Відповісти
+1
Наші бійці, гумористи. Королва шершнів.
03.10.2024 12:48 Відповісти
+1
а могли б і увіковічнити ім,я великого конструктора і назвати дрони імені корольова с.п....
і ще дрони хрущова,
а до них вже й дрони брежнєва, підгорного, троцького..
03.10.2024 18:49 Відповісти
Украіна
03.10.2024 18:53 Відповісти
ээээ... самые действенные дроны по позициям орков - дроны-драконы, ну и, ифстественно, кассетные Атакамсы, хотя они не настолько хорошие в лесопосадках, как Драконы
03.10.2024 13:21 Відповісти
звідкиля інфа ??
03.10.2024 13:23 Відповісти
из логических моих рассуждений...
03.10.2024 14:55 Відповісти
Нажаль , давно зрозуміло , що шакали зеленского не будуть виробляти власні КАБи.... іх за це х**ло не похвалить
03.10.2024 23:22 Відповісти
я трохи розгублений...доначу сюди,тож силка з цензора

https://send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
а тут
https://send.monobank.ua/jar/8R1fgGAYWh
інша ссиль і також від диких шершнів... ауууу,цензор, розясни
03.10.2024 20:41 Відповісти
 
 