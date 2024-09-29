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FPV-дрон збиває російський безпілотник "Zala" на Донеччині. ВIДЕО

Українські захисники збили у повітрі ворожий безпілотник "Zala" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки на ворожу ціль опублікований у соцмережах.

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Автор: 

безпілотник (4218) знищення (7352) Дикі шершні (232)


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Топ коментарі
+5
Скоро
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29.09.2024 17:16
+5
Буквально вчора бачив відео, що русня ставить на свої дрони камери заднього обзору, відтак при наближенні нашого дрона починає активно маневрувати, і це збиває з пантелику наші системи донаведення, які втрачають ціль при її виході з обзору, і вже не ловлять її коли ціль все ж з'являється у кадрі.
Але нібито наші інженери вже вирішують цю проблему, тож захоплення цілі не буде залежати від її маневрів!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
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29.09.2024 17:48
+3
Героям слава !!
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29.09.2024 17:57
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А ''шахеди'' так збивати?
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29.09.2024 17:11 Відповісти
Скоро
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29.09.2024 17:16 Відповісти
Для этого сначала нужно научится летать быстрее них
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29.09.2024 17:19 Відповісти
Якщо квадрокоптер зхрестити з схемою БПЛА з х-подібним розміщенням крил (як на ланцеті), щоб злітав вертикально, як мавік, а вже далі летів горизонтально. Тоді потужності 4 двигунів у горизонтальному польоті вистачить для того, щоб наздогнати шахед.
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29.09.2024 17:45 Відповісти
Скрестили уже, добиваются скорости 200км\ч.
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29.09.2024 20:05 Відповісти
Буквально вчора бачив відео, що русня ставить на свої дрони камери заднього обзору, відтак при наближенні нашого дрона починає активно маневрувати, і це збиває з пантелику наші системи донаведення, які втрачають ціль при її виході з обзору, і вже не ловлять її коли ціль все ж з'являється у кадрі.
Але нібито наші інженери вже вирішують цю проблему, тож захоплення цілі не буде залежати від її маневрів!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
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29.09.2024 17:48 Відповісти
Цю камеру мабуть можливо засліпити малопотужним лазером з ФПВ-дрона інтерцептора.
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29.09.2024 18:50 Відповісти
Фейкова кацапська маячня.
Як ви собі уявляєте ПЛАНЕР що "активно маневрує"? 😂
По-друге - додаткова камера зверху - як п'ята нога у зайця - це фейк - це збільшення ваги, зниження аєродинамічних властивостей - а отже і маневрування та ціни планера.
По третеє - "збити зпантелику" можна лише людину, а не електронний пристрій. 🤣
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29.09.2024 19:51 Відповісти
От як вважаєш - я буду вірити тобі, чи славнозвісному https://t.me/serhii_flash/3947 Флешу?
Тут і до гадалки не ходити!
Так що віддихай.
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29.09.2024 20:51 Відповісти
На фото суцільний треш - "кто на чем стоял".
Схоже що якщо камеру кріплять - то ЗНИЗУ в додаток до основної - це незначне доопрацювання теоретично можливе.
Ну і як по вашому камера ЗНИЗУ допоможе маневрувати від атакуючого драна ЗВЕРХУ?
НІЯК.
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29.09.2024 21:06 Відповісти
Не сумнівався, що ти вважаєш себе розумнішим за Флеша.
Це не рідкість, просто типовий ефект Даннінга - Крюґера.
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29.09.2024 21:11 Відповісти
Серьозно???
Роблю висновок, що моє припущення таки має дуже вагомі підстави!
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29.09.2024 21:46 Відповісти
Сотворіння куміра фюрера - пергий крок до тоталітаризму.
Але вернемося до баранів - внизу фото - прокоментуйте його - де низ де верх БПЛА? і куди фіксується (на ваш погляд) КАМЕРА (доречі де вона?)
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29.09.2024 22:04 Відповісти
Героям слава !!
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29.09.2024 17:57 Відповісти
 
 