FPV-дрон збиває російський безпілотник "Zala" на Донеччині. ВIДЕО
Українські захисники збили у повітрі ворожий безпілотник "Zala" на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки на ворожу ціль опублікований у соцмережах.
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Але нібито наші інженери вже вирішують цю проблему, тож захоплення цілі не буде залежати від її маневрів!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Як ви собі уявляєте ПЛАНЕР що "активно маневрує"? 😂
По-друге - додаткова камера зверху - як п'ята нога у зайця - це фейк - це збільшення ваги, зниження аєродинамічних властивостей - а отже і маневрування та ціни планера.
По третеє - "збити зпантелику" можна лише людину, а не електронний пристрій. 🤣
Тут і до гадалки не ходити!
Так що віддихай.
Схоже що якщо камеру кріплять - то ЗНИЗУ в додаток до основної - це незначне доопрацювання теоретично можливе.
Ну і як по вашому камера ЗНИЗУ допоможе маневрувати від атакуючого драна ЗВЕРХУ?
НІЯК.
Це не рідкість, просто типовий ефект Даннінга - Крюґера.
Роблю висновок, що моє припущення таки має дуже вагомі підстави!
фюрера- пергий крок до тоталітаризму.
Але вернемося до баранів - внизу фото - прокоментуйте його - де низ де верх БПЛА? і куди фіксується (на ваш погляд) КАМЕРА (доречі де вона?)