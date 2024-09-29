FPV-дрон збиває російський безпілотник "Zala" на Донеччині. ВIДЕО

Українські захисники збили у повітрі ворожий безпілотник "Zala" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки на ворожу ціль опублікований у соцмережах.

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