РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11377 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 202 15

FPV-дрон сбивает российский беспилотник "Zala" на Донетчине. ВИДЕО

Украинские защитники сбили в воздухе вражеский беспилотник "Zala" в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки на вражескую цель опубликован в соцсетях.

Также читайте: Генштаб подтвердил поражение Силами обороны вражеского военного арсенала "Котлубань", куда прибыл эшелон с иранскими ракетами

Автор: 

беспилотник (3646) уничтожение (7023) Дикие шершни (227)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Скоро
показать весь комментарий
29.09.2024 17:16
+5
Буквально вчора бачив відео, що русня ставить на свої дрони камери заднього обзору, відтак при наближенні нашого дрона починає активно маневрувати, і це збиває з пантелику наші системи донаведення, які втрачають ціль при її виході з обзору, і вже не ловлять її коли ціль все ж з'являється у кадрі.
Але нібито наші інженери вже вирішують цю проблему, тож захоплення цілі не буде залежати від її маневрів!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
29.09.2024 17:48
+3
Героям слава !!
показать весь комментарий
29.09.2024 17:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ''шахеди'' так збивати?
показать весь комментарий
29.09.2024 17:11 Ответить
Скоро
показать весь комментарий
29.09.2024 17:16 Ответить
Для этого сначала нужно научится летать быстрее них
показать весь комментарий
29.09.2024 17:19 Ответить
Якщо квадрокоптер зхрестити з схемою БПЛА з х-подібним розміщенням крил (як на ланцеті), щоб злітав вертикально, як мавік, а вже далі летів горизонтально. Тоді потужності 4 двигунів у горизонтальному польоті вистачить для того, щоб наздогнати шахед.
показать весь комментарий
29.09.2024 17:45 Ответить
Скрестили уже, добиваются скорости 200км\ч.
показать весь комментарий
29.09.2024 20:05 Ответить
Буквально вчора бачив відео, що русня ставить на свої дрони камери заднього обзору, відтак при наближенні нашого дрона починає активно маневрувати, і це збиває з пантелику наші системи донаведення, які втрачають ціль при її виході з обзору, і вже не ловлять її коли ціль все ж з'являється у кадрі.
Але нібито наші інженери вже вирішують цю проблему, тож захоплення цілі не буде залежати від її маневрів!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
29.09.2024 17:48 Ответить
Цю камеру мабуть можливо засліпити малопотужним лазером з ФПВ-дрона інтерцептора.
показать весь комментарий
29.09.2024 18:50 Ответить
Фейкова кацапська маячня.
Як ви собі уявляєте ПЛАНЕР що "активно маневрує"? 😂
По-друге - додаткова камера зверху - як п'ята нога у зайця - це фейк - це збільшення ваги, зниження аєродинамічних властивостей - а отже і маневрування та ціни планера.
По третеє - "збити зпантелику" можна лише людину, а не електронний пристрій. 🤣
показать весь комментарий
29.09.2024 19:51 Ответить
От як вважаєш - я буду вірити тобі, чи славнозвісному https://t.me/serhii_flash/3947 Флешу?
Тут і до гадалки не ходити!
Так що віддихай.
показать весь комментарий
29.09.2024 20:51 Ответить
На фото суцільний треш - "кто на чем стоял".
Схоже що якщо камеру кріплять - то ЗНИЗУ в додаток до основної - це незначне доопрацювання теоретично можливе.
Ну і як по вашому камера ЗНИЗУ допоможе маневрувати від атакуючого драна ЗВЕРХУ?
НІЯК.
показать весь комментарий
29.09.2024 21:06 Ответить
Не сумнівався, що ти вважаєш себе розумнішим за Флеша.
Це не рідкість, просто типовий ефект Даннінга - Крюґера.
показать весь комментарий
29.09.2024 21:11 Ответить
Серьозно???
Роблю висновок, що моє припущення таки має дуже вагомі підстави!
показать весь комментарий
29.09.2024 21:46 Ответить
Сотворіння куміра фюрера - пергий крок до тоталітаризму.
Але вернемося до баранів - внизу фото - прокоментуйте його - де низ де верх БПЛА? і куди фіксується (на ваш погляд) КАМЕРА (доречі де вона?)
показать весь комментарий
29.09.2024 22:04 Ответить
Героям слава !!
показать весь комментарий
29.09.2024 17:57 Ответить
 
 