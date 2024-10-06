Через зливу в Києві виникли підтоплення у чотирьох районах, - КМВА
6 жовтня унаслідок потужної зливи на локаціях у Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах Києва виникли підтоплення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
"У столиці значний дощ. Міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Утім система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.
Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. А також чергують на місцях можливих підтоплень", - ідетьсчя в повідомленні.
У КМВА закликали водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.
Також на сайті КМВА навели низку телефонів служб, за якими варто звертатися в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
- при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 044-284-74-19.
- У випадку, якщо дерево впало чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером: 044-272-40-18.
- При падінні дерев чи гілок треба викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).
- При травмуванні людей негайно телефонуйте на 103.
- При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).
Крім того, можна звертатися до Контактного центру міста Києва:
- за номером: 1551 – зі стаціонарного та мобільного, 044-205-73-37 – з міжміського;
- за допомогою офіційного вебпорталу: https://1551.gov.ua/;
- за допомогою мобільного застосунку "1551";
- за допомогою чат-ботів Telegram: @Kontaktny_centre_1551_bot або Viber: 1551Official.
