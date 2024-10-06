Через зливу в Києві виникли підтоплення у чотирьох районах, - КМВА

6 жовтня унаслідок потужної зливи на локаціях у Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах Києва виникли підтоплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"У столиці значний дощ. Міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Утім система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.

Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. А також чергують на місцях можливих підтоплень", - ідетьсчя в повідомленні.

У КМВА закликали водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.

Також на сайті КМВА навели низку телефонів служб, за якими варто звертатися в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 044-284-74-19.

У випадку, якщо дерево впало чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером: 044-272-40-18.

При падінні дерев чи гілок треба викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте на 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Крім того, можна звертатися до Контактного центру міста Києва: