УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4450 відвідувачів онлайн
Новини
4 187 15

Через зливу в Києві виникли підтоплення у чотирьох районах, - КМВА

злива, Київ 6.10.2024

6 жовтня унаслідок потужної зливи на локаціях у Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах Києва виникли підтоплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

"У столиці значний дощ. Міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Утім система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.

Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. А також чергують на місцях можливих підтоплень", - ідетьсчя в повідомленні.

У КМВА закликали водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.

Також на сайті КМВА навели низку телефонів служб, за якими варто звертатися в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

  • при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 044-284-74-19.
  • У випадку, якщо дерево впало чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за номером: 044-272-40-18.
  • При падінні дерев чи гілок треба викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).
  • При травмуванні людей негайно телефонуйте на 103.
  • При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Крім того, можна звертатися до Контактного центру міста Києва:

  • за номером: 1551 – зі стаціонарного та мобільного, 044-205-73-37 – з міжміського;
  • за допомогою офіційного вебпорталу: https://1551.gov.ua/;
  • за допомогою мобільного застосунку "1551";
  • за допомогою чат-ботів Telegram: @Kontaktny_centre_1551_bot або Viber: 1551Official.

Автор: 

дощі (108) Київ (20038) негода (769)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
адже не розрахована на таку кількість опадів Джерело:
А колт комісія приймає - ВСЕ відповідає, і може впоратися навіть з армагедоном....совок був і є
показати весь коментар
06.10.2024 12:51 Відповісти
+2
Вона підтоплювалась і при савєтах і при манголах
показати весь коментар
06.10.2024 13:19 Відповісти
+2
І при зеленскам тоже взяла і подтапилась
показати весь коментар
06.10.2024 13:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
адже не розрахована на таку кількість опадів Джерело:
А колт комісія приймає - ВСЕ відповідає, і може впоратися навіть з армагедоном....совок був і є
показати весь коментар
06.10.2024 12:51 Відповісти
У столиці значний дощ. Міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Утім система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів… - для кого цей чосс…? пів ночі йшов невеликий дощ… а вони курва не можуть впоратись….👿 а у вільний від дощу час самостворені дірки у трубах латаєте …..
показати весь коментар
06.10.2024 13:04 Відповісти
Вона підтоплювалась і при савєтах і при манголах
показати весь коментар
06.10.2024 13:19 Відповісти
Прі савєтах Соломєнка била наверху, оттуда всьо стєкало вниз.
показати весь коментар
06.10.2024 13:58 Відповісти
І при зеленскам тоже взяла і подтапилась
показати весь коментар
06.10.2024 13:20 Відповісти
На кадрах - Шевченківський район.
Та адміністрація навіть районів Києва не знає.
Яка може бути каналізація в цьому місті?
показати весь коментар
06.10.2024 13:10 Відповісти
Адміністаціями районів керує зеля
показати весь коментар
06.10.2024 13:22 Відповісти
Дурнику, читай вище - повідомила кличковська адміністрація.
Чи тобі це важко?
показати весь коментар
06.10.2024 14:01 Відповісти
Може торфовища перестануть диміти
показати весь коментар
06.10.2024 13:25 Відповісти
Опять неожиданно осенью дождь нагрянул. А зимой снег неожиданно упадет. Застроили многоетажками все подряд где можно и нельзя в том числе перекрыли колекторы а теперь весь Киев плавает в говне. Видел как на левом берегу прямо на колекторе прямо на болоте где даже гаражи боялись строить, без никаких разрешений влупили 30 етажей свечку. Потом подумали и достроили еще 5 етажей видимо чтобы расплатиться с теми кто принимал сдачу дома
показати весь коментар
06.10.2024 13:45 Відповісти
А хіба не треба пити багато води ?
показати весь коментар
06.10.2024 13:57 Відповісти
Чим менше в місті незабудованих ділянок, які вбирають воду, тим більше навантаження на каналізаційні системи. Біля метро "Позняки" забудовані (скоріш за все, з порушенням будівельних норм) всі газони всередині "пелюсток конюшини" дорожньої розв'язки на перехресті Григоренка і Бажана. От вода й біжить у підземний перехід. Шерше корупціонерів, які надають дозволи на будівництво на таких ділянках.
показати весь коментар
06.10.2024 19:38 Відповісти
 
 