Из-за ливня в Киеве возникли подтопления в четырех районах, - КГВА

6 октября в результате мощного ливня на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах Киева возникли подтопления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"В столице значительный дождь. Городские службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды. Впрочем, система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков.

Гидрослужбы "Киевавтодора" сейчас устраняют подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. А также дежурят на местах возможных подтоплений", - говорится в сообщении.

В КГГА призвали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Также на сайте КГВА привели ряд телефонов служб, по которым следует обращаться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 044-284-74-19.

В случае, если дерево упало или сломались ветви, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по номеру: 044-272-40-18.

При падении деревьев или веток надо вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните на 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Кроме того, можно обращаться в Контактный центр города Киева: