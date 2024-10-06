РУС
Из-за ливня в Киеве возникли подтопления в четырех районах, - КГВА

злива, Київ 6.10.2024

6 октября в результате мощного ливня на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах Киева возникли подтопления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"В столице значительный дождь. Городские службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды. Впрочем, система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков.

Гидрослужбы "Киевавтодора" сейчас устраняют подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. А также дежурят на местах возможных подтоплений", - говорится в сообщении.

В КГГА призвали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Также на сайте КГВА привели ряд телефонов служб, по которым следует обращаться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

  • при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 044-284-74-19.
  • В случае, если дерево упало или сломались ветви, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по номеру: 044-272-40-18.
  • При падении деревьев или веток надо вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).
  • При травмировании людей немедленно звоните на 103.
  • При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Кроме того, можно обращаться в Контактный центр города Киева:

  • по номеру: 1551 - со стационарного и мобильного, 044-205-73-37 - с междугороднего;
  • с помощью официального вебпортала: https://1551.gov.ua/;
  • с помощью мобильного приложения "1551";
  • с помощью чат-ботов Telegram: @Kontaktny_centre_1551_bot или Viber: 1551Official.

дожди (229) Киев (26002) непогода (825)
адже не розрахована на таку кількість опадів Джерело:
А колт комісія приймає - ВСЕ відповідає, і може впоратися навіть з армагедоном....совок був і є
06.10.2024 12:51 Ответить
Вона підтоплювалась і при савєтах і при манголах
06.10.2024 13:19 Ответить
І при зеленскам тоже взяла і подтапилась
показать весь комментарий
06.10.2024 13:20 Ответить
У столиці значний дощ. Міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Утім система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів… - для кого цей чосс…? пів ночі йшов невеликий дощ… а вони курва не можуть впоратись….👿 а у вільний від дощу час самостворені дірки у трубах латаєте …..
06.10.2024 13:04 Ответить
Прі савєтах Соломєнка била наверху, оттуда всьо стєкало вниз.
06.10.2024 13:58 Ответить
На кадрах - Шевченківський район.
Та адміністрація навіть районів Києва не знає.
Яка може бути каналізація в цьому місті?
06.10.2024 13:10 Ответить
Адміністаціями районів керує зеля
06.10.2024 13:22 Ответить
Дурнику, читай вище - повідомила кличковська адміністрація.
Чи тобі це важко?
06.10.2024 14:01 Ответить
Може торфовища перестануть диміти
06.10.2024 13:25 Ответить
Опять неожиданно осенью дождь нагрянул. А зимой снег неожиданно упадет. Застроили многоетажками все подряд где можно и нельзя в том числе перекрыли колекторы а теперь весь Киев плавает в говне. Видел как на левом берегу прямо на колекторе прямо на болоте где даже гаражи боялись строить, без никаких разрешений влупили 30 етажей свечку. Потом подумали и достроили еще 5 етажей видимо чтобы расплатиться с теми кто принимал сдачу дома
06.10.2024 13:45 Ответить
А хіба не треба пити багато води ?
06.10.2024 13:57 Ответить
Чим менше в місті незабудованих ділянок, які вбирають воду, тим більше навантаження на каналізаційні системи. Біля метро "Позняки" забудовані (скоріш за все, з порушенням будівельних норм) всі газони всередині "пелюсток конюшини" дорожньої розв'язки на перехресті Григоренка і Бажана. От вода й біжить у підземний перехід. Шерше корупціонерів, які надають дозволи на будівництво на таких ділянках.
06.10.2024 19:38 Ответить
 
 