Из-за ливня в Киеве возникли подтопления в четырех районах, - КГВА
6 октября в результате мощного ливня на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах Киева возникли подтопления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
"В столице значительный дождь. Городские службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий непогоды. Впрочем, система дождевой канализации не может сразу справиться, ведь не рассчитана на такое количество осадков.
Гидрослужбы "Киевавтодора" сейчас устраняют подтопления на локациях в Дарницком, Оболонском, Святошинском и Соломенском районах. А также дежурят на местах возможных подтоплений", - говорится в сообщении.
В КГГА призвали водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.
Также на сайте КГВА привели ряд телефонов служб, по которым следует обращаться в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
- при подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 044-284-74-19.
- В случае, если дерево упало или сломались ветви, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по номеру: 044-272-40-18.
- При падении деревьев или веток надо вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).
- При травмировании людей немедленно звоните на 103.
- При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).
Кроме того, можно обращаться в Контактный центр города Киева:
- по номеру: 1551 - со стационарного и мобильного, 044-205-73-37 - с междугороднего;
- с помощью официального вебпортала: https://1551.gov.ua/;
- с помощью мобильного приложения "1551";
- с помощью чат-ботов Telegram: @Kontaktny_centre_1551_bot или Viber: 1551Official.
А колт комісія приймає - ВСЕ відповідає, і може впоратися навіть з армагедоном....совок був і є
Та адміністрація навіть районів Києва не знає.
Яка може бути каналізація в цьому місті?
Чи тобі це важко?