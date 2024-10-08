УКР
Десантники 46-ї бригади відбили штурм окупантів: знищено два танки, два БТР і 5 БМП. ВIДЕО

Десантники 46-ї бригади відбили атаку, у якій окупанти задіяли два танки, два БТР, 5 БМП і роту штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою опублікований у соцмережах.

"Десантники 46-ї аеромобільної бригади відбили механізований штурм окупантів. Як вказують воїни бригади, на українські позиції висунулася повноцінна рота, посилена 2 танками, 2 БТР та 5 БМП. По колоні було завдано артилерійського удару, завдяки чому було знищено 4 одиниці техніки супротивника. Решту російських бронемашин майстерно знищили пілоти FPV-дронів і розрахунки ПТУР", - зазначає в коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 46-ї ОАеМбр відбили механізований штурм окупантів на Курахівському напрямку. ВIДЕО

08.10.2024 12:48 Відповісти
У меня когнитивный диссонанс - штурмы отбиваются, города сдаются. Вам не кажется, что что то тут не так?
08.10.2024 12:50 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
08.10.2024 12:54 Відповісти
100 таких штурмів щодня ..але не всі відбиваються
08.10.2024 12:57 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
08.10.2024 18:53 Відповісти
 
 