Десантники 46-ї бригади відбили штурм окупантів: знищено два танки, два БТР і 5 БМП. ВIДЕО

Десантники 46-ї бригади відбили атаку, у якій окупанти задіяли два танки, два БТР, 5 БМП і роту штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою опублікований у соцмережах.

"Десантники 46-ї аеромобільної бригади відбили механізований штурм окупантів. Як вказують воїни бригади, на українські позиції висунулася повноцінна рота, посилена 2 танками, 2 БТР та 5 БМП. По колоні було завдано артилерійського удару, завдяки чому було знищено 4 одиниці техніки супротивника. Решту російських бронемашин майстерно знищили пілоти FPV-дронів і розрахунки ПТУР", - зазначає в коментарі автор публікації.

