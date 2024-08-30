Бійці 46-ї ОАеМбр відбили механізований штурм окупантів на Курахівському напрямку. ВIДЕО
46-а аеромобільна бригада ЗСУ зупинила потужний механізований штурм російських загарбників на Курахівському напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Колона з 17 одиниць бронетехніки противника рухалася у бік Георгіївки, але була своєчасно виявлена та відпрацьована комбінованими засобами ураження (FPV, артилерія, ПТРК). "Наловили" техніки окупантів також мінні загородження, які відіграли найважливішу роль у цій битві.
В результаті колона навіть не змогла виїхати на вогневі рубежі та була зупинена. З 17 одиниць бронетехніки лише 4 машини зуміли повернутись назад. Частину особового складу ворога наші воїни ліквідували прямо на броні, а хто зумів ненадовго втекти – отримали покарання за індивідуальною програмою від пілотів дронів.
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