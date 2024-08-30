Бойцы 46-й ОАэМБр отразили механизированный штурм оккупантов на Кураховском направлении. ВИДЕО

46-я аэромобильная бригада ВСУ остановила мощный механизированный штурм российских захватчиков на Кураховском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Колонна из 17 единиц бронетехники противника двигалась в сторону Георгиевки, но была своевременно обнаружена и отработана комбинированными средствами поражения (FPV, артиллерия, ПТРК). "Наловили" техники оккупантов также минные заграждения, которые сыграли важнейшую роль в этой битве.

В результате колонна даже не смогла выехать на огневые рубежи и была остановлена. Из 17 единиц бронетехники только 4 машины сумели вернуться назад. Часть личного состава врага наши воины ликвидировали прямо на броне, а кто сумел ненадолго убежать - получили наказание по индивидуальной программе от пилотов дронов.

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