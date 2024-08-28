Бойцы 46-й ОАэМБр уничтожили вражеский танк Т-90, а также ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили вражеский танк Т-90, а также ликвидировали группу оккупантов.
Соответствующее видео работы наших защитников показали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
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Vik Tor #521724
показать весь комментарий28.08.2024 22:07 Ответить Мне нравится 4
Григорий Бондаренко #527937
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