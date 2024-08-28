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Бойцы 46-й ОАэМБр уничтожили вражеский танк Т-90, а также ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 46-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили вражеский танк Т-90, а также ликвидировали группу оккупантов.

Соответствующее видео работы наших защитников показали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Силы обороны ликвидировали оккупантов и повредили их пушку-гаубицу Д-20 на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (58)


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Слава ЗСУ!
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28.08.2024 22:07 Ответить
отчётливо видно, что своих не бросают... молодцы
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28.08.2024 22:08 Ответить
Плазунів до біса(((( А техніка - то файна праця!!! Ну а танчик - просто шик!!!
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28.08.2024 22:09 Ответить
Молодці хлопці! Файна робота.
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28.08.2024 22:24 Ответить
 
 