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Бійці 46 ОАеМБр знищили ворожий танк Т-90, а також ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади знищили ворожий танк Т-90, а також ліквідували групу окупантів.

Відповідне відео роботи наших захисників показали у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили оборони ліквідували окупантів і пошкодили їхню гармату-гаубицю Д-20 на Краматорському напрямку. ВIДЕО

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знищення (7235) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58)


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Слава ЗСУ!
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28.08.2024 22:07 Відповісти
отчётливо видно, что своих не бросают... молодцы
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28.08.2024 22:08 Відповісти
Плазунів до біса(((( А техніка - то файна праця!!! Ну а танчик - просто шик!!!
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28.08.2024 22:09 Відповісти
Молодці хлопці! Файна робота.
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28.08.2024 22:24 Відповісти
 
 