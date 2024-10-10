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Новини Війна
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Оператори БПЛА роти "Башкорт" спалили російську САУ "Мста-С" на покровському напрямку. ВIДЕО

Оператори безпілотників із роти "Башкорт" уразили російську САУ "Мста-С" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Оператори БПЛА роти "Башкорт" спалили російську САУ МСТА-С на Покровському напрямку Донецької області. Добровольці з Башкортостану з 2022 року воюють у складі ЗСУ проти Росії. Бійці стверджують, що допомагаючи сьогодні українцям вони готуються до своєї головної битви – за вільний Башкортостан", - зазначає у коментарі автор публікації.

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армія рф (17729) знищення (7477) САУ (229)


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Это МТЛБ
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10.10.2024 12:16 Відповісти
Блін, потужність впала.
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10.10.2024 12:17 Відповісти
Героям слава !!!
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10.10.2024 12:24 Відповісти
Це не МстаС,а звичайна мотолига.
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10.10.2024 12:46 Відповісти
І я теж сиджу "в непонятках" - а де ствол гармати, якщо це "Мста"?
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10.10.2024 13:16 Відповісти
Ну нічого, наступного разу і МСТУ захерачать
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10.10.2024 14:35 Відповісти
ну тепер буду знати, як виглядає Мста-С, раніше думав, що це мтлб
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10.10.2024 21:59 Відповісти
 
 