Оператори БПЛА роти "Башкорт" спалили російську САУ "Мста-С" на покровському напрямку. ВIДЕО
Оператори безпілотників із роти "Башкорт" уразили російську САУ "Мста-С" на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Оператори БПЛА роти "Башкорт" спалили російську САУ МСТА-С на Покровському напрямку Донецької області. Добровольці з Башкортостану з 2022 року воюють у складі ЗСУ проти Росії. Бійці стверджують, що допомагаючи сьогодні українцям вони готуються до своєї головної битви – за вільний Башкортостан", - зазначає у коментарі автор публікації.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Dmitry Begemotovich
показати весь коментар10.10.2024 12:16 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Calvados
показати весь коментар10.10.2024 12:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар10.10.2024 12:24 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Ruslan Sender
показати весь коментар10.10.2024 12:46 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар10.10.2024 13:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ruslan Sender
показати весь коментар10.10.2024 14:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alex Alexey #587034
показати весь коментар10.10.2024 21:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль