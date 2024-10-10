Оператори БПЛА роти "Башкорт" спалили російську САУ "Мста-С" на покровському напрямку. ВIДЕО

Оператори безпілотників із роти "Башкорт" уразили російську САУ "Мста-С" на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Оператори БПЛА роти "Башкорт" спалили російську САУ МСТА-С на Покровському напрямку Донецької області. Добровольці з Башкортостану з 2022 року воюють у складі ЗСУ проти Росії. Бійці стверджують, що допомагаючи сьогодні українцям вони готуються до своєї головної битви – за вільний Башкортостан", - зазначає у коментарі автор публікації.

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