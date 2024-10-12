У Росії встановлять черговий пам’ятник Сталіну
В Росії встановлять черговий пам'ятник Йосипу Сталіну, цього разу у Вологді. Губернатор Вологодської області РФ Георгій Філімонов заявив, що це "запит з боку громадськості".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Пам'ятник буде встановлено на території будинку-музею, в якому Сталін мешкав у засланні з грудня 1911 року до лютого 1912 року.
За даними на 2023 рік (пізнішої інформації немає), в Росії було встановлено 110 пам'ятників радянському диктатору Йосипу Сталіну. З них 95 встановлені за часи правління Путіна, причому темпи встановлення цих пам'ятників подвоїлися після окупації Криму в 2014 році. Лише 9% монументів збереглися з радянських часів. У 1990-ті роки в РФ було встановлено п'ять пам'ятників Сталіну.
У роки правління Сталіна жертвами масових репресій у СРСР стали мільйони людей. Після смерті диктатора багато репресованих було реабілітовано, а пов'язані зі Сталіним об'єкти, зокрема міста, - перейменовано. Знесли також пам'ятники.
Рік тому погруддя Сталіна встановили на місці поховання жертв масових репресій у Тверській області.
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У Сталіна не було особистих вілл, яхт, поїздів та ППО.
***** ні за що не погодиться мати тілтки стару шинелку і люльку.
Після перевороту більшовиків до влади прийшов Ленін.
І ВСІ у Світі та в самій імперії вважали його наступним ЦАРЕМ - про це багато писала пресса як місцева так і західна.
Люди в імперії були безграмотні і вважати інакше як Ленін - наступний цар - не могли, бо ідеї комунізму були для них чимось невідомим та незрозумілим.
Ну а сралін - відповідно був наступний цар - саме так він говорив простим людям.
Про те як розбійник налєтчік грузинських доріг прибрав лєніна та став маньяком.
Черговий церетелі щось наваяє саме в такому вигляді. І це будепам'ятник пуйлу.
Може буде стояти посеред кладовища та розвалин.
Ще Крилов писав
"Нам надо построить в Сибири несколько городов-миллионников..."
Ким він зібрався заселяти ті пустелі?? Все було вирешено з ****** ще до повномаштабного нападу.
людішек много, чьорной жижи всьо мєньше
А новина дя того, щоб про це не забували в Україні?
Так в Україні тільки 3 категорії громадян:
1. ті, що знають та не забувають, що русня нелюди;
2. ті, що хочуть бути з руснею і їх влаштовує Сталін;
3. какаяразніца, котрій глибоко все пох.
Причому, останні дві групи складають більшість і тому змогли обрати ЗЄ президентом.
То кого ви хочете шокувати монументами Сталіна?
Люди в Україні платять страшну криваву ціну особливо за тягу до популізму.
Але в мене немає впевненості, що будь-який професійний український політик зміг би зарадити намаганням путіна погратися у сталіна.
Тільки якби не гаяли час на всю ту маячню 1990-х, а одразу йшли б у НАТО тоді б не було б війни. А так - "маємо, що маємо"...
Тому темпи-не темпи, а снарядів нам у будь-якому випадку вистачало максимум на 2 місяці бойових дій.
Зараз мабуть не голосував би, що Гриценко ніяк себе не проявив, хоча й не факт, що у нього були можливості.
цю гілку недоразвинутих дідусь Дарвін не передбачав - а вона є.
тому Дарвін і пропустив їх в своїй теорії.
скрепоносного народця-дегенератця.
навіть найсвітліші уми минулого не змогли передбачити такої деградації...
Это не Джугашвили, а какой-то Михалков получился )
оленячого і коровячого матеріалу? - то саме та зайва хромосома і буде.
бо на вулиці Сталіну зразу головешку відіб'ють.
ви бальшой учйоний,
в язикознанії познавший толк,
а я прастой кацапский ідіот,
лежу під Києвом 3 роки не живой....
"мама, не волнуйся, лади-каліни не буде - я в кусках...
настюху нехай фьодор не їбе, фролу можна..
іду в паследній бой за нашу деревню - долбойобавку
не помінайте 2 неделі.
ваш опариш."
Поцеловали мощи, благодатным огнём погрелись, отпраздновали 100-летие комсомола, потом поплакали о невинно убиенном царе-батюшке, а на обратном пути цветочки товарищу Сталину возложили. И никакого когнитивного диссонанса. Почему так? (с)
і це дуже просто - рамзана він боїться, а українців ніт...
Нам що: більше перейматись нема чим, га?
здається ми не ту свиню зарізали....
Бажано в кожному місті і шоденним обмітанням всіма цього пам'ятника, щоб пилом не припав.
Бо в країні вже суцільна жирна Крупа, жопа - це вчорашній день! Нова реальність!