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У Росії встановлять черговий пам’ятник Сталіну

пам’ятник Йосипу Сталіну у Вологді

В Росії встановлять черговий пам'ятник Йосипу Сталіну, цього разу у Вологді. Губернатор Вологодської області РФ Георгій Філімонов заявив, що це "запит з боку громадськості".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Пам'ятник буде встановлено на території будинку-музею, в якому Сталін мешкав у засланні з грудня 1911 року до лютого 1912 року.

За даними на 2023 рік (пізнішої інформації немає), в Росії було встановлено 110 пам'ятників радянському диктатору Йосипу Сталіну. З них 95 встановлені за часи правління Путіна, причому темпи встановлення цих пам'ятників подвоїлися після окупації Криму в 2014 році. Лише 9% монументів збереглися з радянських часів. У 1990-ті роки в РФ було встановлено п'ять пам'ятників Сталіну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці та росіяни протилежним чином ставляться до Сталіна, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

У роки правління Сталіна жертвами масових репресій у СРСР стали мільйони людей. Після смерті диктатора багато репресованих було реабілітовано, а пов'язані зі Сталіним об'єкти, зокрема міста, - перейменовано. Знесли також пам'ятники.

Рік тому погруддя Сталіна встановили на місці поховання жертв масових репресій у Тверській області.

Автор: 

пам’ятник (931) росія (65800) Сталін (145)


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Топ коментарі
+17
Це не дивно. Той що *****, себе повністю з ним ассоціює. Хоче залишитися в історії як другий Сталін. І повністю особисто ненавидить цілий український народ прямо як Сталін, який за свідченням і на думку Солженіцина хотів виселити всіх українців у Сибір та Азію, але не встиг.

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12.10.2024 02:08
+16
Не треба повторювати кацапські наратив все у йоськи було, і роскішна жратва і купа держдач з охороною і навіть ппо
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12.10.2024 04:07
+13
Все у него было.
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12.10.2024 02:44
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Це не дивно. Той що *****, себе повністю з ним ассоціює. Хоче залишитися в історії як другий Сталін. І повністю особисто ненавидить цілий український народ прямо як Сталін, який за свідченням і на думку Солженіцина хотів виселити всіх українців у Сибір та Азію, але не встиг.

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12.10.2024 02:08 Відповісти
Е нє. Не повністю і не асоціює.

У Сталіна не було особистих вілл, яхт, поїздів та ППО.

***** ні за що не погодиться мати тілтки стару шинелку і люльку.
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12.10.2024 02:17 Відповісти
Все у него было.
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12.10.2024 02:44 Відповісти
Коли сталін відвідав свою матір в Грузії вона запитала ким він працює. Сталін відповів "я у них там царем". А царю, як відомо, належало все до останнього шеляга в кацапській імперії. Читайте Прайса "Власність і свобода".
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12.10.2024 02:47 Відповісти
А мати відповіла йому, краще б ти став священником.
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12.10.2024 08:31 Відповісти
Ліпше я зробила аборт
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12.10.2024 11:14 Відповісти
Тут діло в іншому.
Після перевороту більшовиків до влади прийшов Ленін.
І ВСІ у Світі та в самій імперії вважали його наступним ЦАРЕМ - про це багато писала пресса як місцева так і західна.
Люди в імперії були безграмотні і вважати інакше як Ленін - наступний цар - не могли, бо ідеї комунізму були для них чимось невідомим та незрозумілим.
Ну а сралін - відповідно був наступний цар - саме так він говорив простим людям.
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12.10.2024 11:35 Відповісти
Не треба повторювати кацапські наратив все у йоськи було, і роскішна жратва і купа держдач з охороною і навіть ппо
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12.10.2024 04:07 Відповісти
Це точно
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12.10.2024 09:55 Відповісти
Самий показовий фільм початку розвалу совка: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0,_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D1%81%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным"
Про те як розбійник налєтчік грузинських доріг прибрав лєніна та став маньяком.
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12.10.2024 11:41 Відповісти
Солженіцин така ж тварюка, як і всі лаптеногі. Його ''думки'' були використані при проведенні референдумів в бамбасії. Саме цього сексота уйло часто цитував перед вторгненням. Про ''теорію'' одіннарот було сказано в першому інтерв'ю сексота , після повернення в лаптестан в 1994 році. Ця тварюка, сексот вєтров, зустрічалася з уйлом і отримувала привілеї. Шаламов і багато інших каторжан, які вціліли і повернулися з гулагу не бачили потреби мати справи з цим холуєм. І насамкінець згадаймо, що цей лапоть був лютим комуністом, який хотів в ''любой дєрєвні раиси знайти томік членіна і вивчати його''.
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12.10.2024 08:25 Відповісти
Я думаю пуйло бачить себе сраліним і гітлером в одній особі.
Черговий церетелі щось наваяє саме в такому вигляді. І це будепам'ятник пуйлу.
Може буде стояти посеред кладовища та розвалин.
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12.10.2024 08:41 Відповісти
....Ну як ви друзі не сідайте ху..ло залишиться ху...лом...-
Ще Крилов писав
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12.10.2024 09:58 Відповісти
Ну по перше, сталіна, як завгодно називали, і він був тираном, вбивцею, но ху...лом не був. А по друге він більше свій народ ненавидить і знищує його, ще побачимо як він Китаю віддасть Сибір. Да і в історії він вже залишиться як вбивця і Ху...ло.
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12.10.2024 09:54 Відповісти
Вже віддав. В Сибіру нема людського ресурсу для освоєння території. І вважає що він китайців "стратегічно перехитрував" бо зі зміною клімату (потепління) вічна мерзлота почне танути і навіть ті "дороги" які там є потонуть в болотах, а гнус та мошкара затулить сонце... Тому і хоче переселити своє різномастне бидло в Україну...
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12.10.2024 12:43 Відповісти
Навіщо далеко ходити --- аж до Солженіцина. Що, не всі чули Шойгу після "великого сидіння" на Алтаї з ******?
"Нам надо построить в Сибири несколько городов-миллионников..."
Ким він зібрався заселяти ті пустелі?? Все було вирешено з ****** ще до повномаштабного нападу.
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12.10.2024 11:34 Відповісти
хай живе ГУЛАГ.... в Россії ! 😂👍

людішек много, чьорной жижи всьо мєньше
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12.10.2024 15:08 Відповісти
Срал Сралін срєді розвалін
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12.10.2024 02:09 Відповісти
Навіть самі росіяни відзначають особисту ненависть ***** Путіна до цілого українського народу. Неважливо за кого він голосує, чи якою мовою говорить. ***** ненавидить всіх українців від малих до старих..
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12.10.2024 02:10 Відповісти
Ненависть одного лаптя є мімікрія або підлаштовування під болотних кікімор.
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12.10.2024 08:33 Відповісти
в домє-музєє, гдє рєзной палісад
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12.10.2024 02:11 Відповісти
Ну хворі тварини ці кацапи.

А новина дя того, щоб про це не забували в Україні?

Так в Україні тільки 3 категорії громадян:
1. ті, що знають та не забувають, що русня нелюди;
2. ті, що хочуть бути з руснею і їх влаштовує Сталін;
3. какаяразніца, котрій глибоко все пох.

Причому, останні дві групи складають більшість і тому змогли обрати ЗЄ президентом.

То кого ви хочете шокувати монументами Сталіна?
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12.10.2024 02:14 Відповісти
Тренд на популізм зараз типовий для Європи та навіть США. Більшість політиків ЄС чи США зараз популісти.

Люди в Україні платять страшну криваву ціну особливо за тягу до популізму.

Але в мене немає впевненості, що будь-який професійний український політик зміг би зарадити намаганням путіна погратися у сталіна.

Тільки якби не гаяли час на всю ту маячню 1990-х, а одразу йшли б у НАТО тоді б не було б війни. А так - "маємо, що маємо"...
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12.10.2024 02:22 Відповісти
Маячня. Якби темпи озброєння ЗСУ збереглись з 19-го року, в 22-му ніхто б не напав. Пиня напав, бо бачив слабкість
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12.10.2024 08:23 Відповісти
Темпи озброєння? Чи роззброєння? У 2015-2018 роках ***** знищив в Україні майже всі великі склади ***********. І їх виробництво налагоджене не було.
Тому темпи-не темпи, а снарядів нам у будь-якому випадку вистачало максимум на 2 місяці бойових дій.
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12.10.2024 09:00 Відповісти
Тобто 2022 з 2019 ти не пов'язуєш
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12.10.2024 09:47 Відповісти
***** готувався до знищення України 20 років. І напав тоді, коли вирішив, що готовий. невже ви насправді вважаєте, що він не напав би при Порошенкові? Я можу погодитись тільки з тим, зо ***** скорійше за все не напав би тільки якщо б ми обрали б у 2019му Медведчука, бо нащо нападати, якщо при владі вже твоя людина?
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12.10.2024 10:05 Відповісти
Медведчук у 2019 не болотувався. А ти тоді за кого голосував і чому саме за нього?
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12.10.2024 10:24 Відповісти
За Гриценко я голосував. Тому, що у нього була найкраща команда, а не Герасімови і тп наволоч.
Зараз мабуть не голосував би, що Гриценко ніяк себе не проявив, хоча й не факт, що у нього були можливості.
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12.10.2024 10:31 Відповісти
Я б сказав, не останні дві, а третя.
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12.10.2024 12:17 Відповісти
кацапи звичяйні,
цю гілку недоразвинутих дідусь Дарвін не передбачав - а вона є.
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12.10.2024 02:22 Відповісти
Тупікова гілка...
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12.10.2024 02:34 Відповісти
сто відсотків.
тому Дарвін і пропустив їх в своїй теорії.
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12.10.2024 02:39 Відповісти
За життя Дарвіна "хомо совєтікус" ще не було.
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12.10.2024 02:51 Відповісти
життя вносить свої безжалістні коррективи в розвиток
скрепоносного народця-дегенератця.
навіть найсвітліші уми минулого не змогли передбачити такої деградації...
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12.10.2024 03:00 Відповісти
А гомо москаліс уже був…
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12.10.2024 08:16 Відповісти
Протоновороссуси існували "в глубінє вєков". І у них "особоє строєніє організЬма".

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12.10.2024 09:27 Відповісти
Це проміжна в еволюції між неандертальцями і людьми про яку дарвін не знав
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12.10.2024 06:56 Відповісти
Сталін вбив найбільше рузкіх в історії - і вони його найбільше *******. Відповідь - вбивати рузкіх це діло добре. Якщо їх вбити під 50 млн то вони тебе обожнюватимуть
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12.10.2024 03:21 Відповісти
Если на фото - памятник Сталину, то за такое "сходство" в 1937-м скульптора бы репрессировали )
Это не Джугашвили, а какой-то Михалков получился )
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12.10.2024 03:44 Відповісти
Вірно. Собача морда якогось мопса, а не обличчя.
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12.10.2024 08:54 Відповісти
все нормально, а якщо ця срано-статуя щє буде злеплена відомим якутським скульптором з неордінарного
оленячого і коровячого матеріалу? - то саме та зайва хромосома і буде.
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12.10.2024 03:47 Відповісти
Ніякого запиту громадськості там нема - поставили на території музею,
бо на вулиці Сталіну зразу головешку відіб'ють.
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12.10.2024 03:55 Відповісти
Рука, як у гопника, на пістолеті, схованому під верхнім одягом - класика жанру.
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12.10.2024 03:56 Відповісти
всім найкращого нового плана перемоги і 3го глобального саміту миру.
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12.10.2024 04:50 Відповісти
Ну що тут скажеш- нема спокою Ї#бонутим...
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12.10.2024 05:10 Відповісти
Половину присутні розстріляти, другу посадити і дати папір, щоб писали листи "таваріщ Сталін, проізошла чудовіщная ашибка!"
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12.10.2024 05:25 Відповісти
"этава, этава і этава, - расстрэлять!"

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12.10.2024 09:36 Відповісти
товарішч сталін,
ви бальшой учйоний,
в язикознанії познавший толк,
а я прастой кацапский ідіот,
лежу під Києвом 3 роки не живой....
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12.10.2024 05:28 Відповісти
лист кацапа до дому:
"мама, не волнуйся, лади-каліни не буде - я в кусках...
настюху нехай фьодор не їбе, фролу можна..
іду в паследній бой за нашу деревню - долбойобавку
не помінайте 2 неделі.
ваш опариш."
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12.10.2024 05:42 Відповісти
Що з кончених візьмеш. Там весь кацапський свинарник треба накрити однією великою могильною плитою.
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12.10.2024 06:09 Відповісти
Людоїди встановлять пам'ятник людоїду ...
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12.10.2024 06:22 Відповісти
Вообще интересно у них всё сочетается...

Поцеловали мощи, благодатным огнём погрелись, отпраздновали 100-летие комсомола, потом поплакали о невинно убиенном царе-батюшке, а на обратном пути цветочки товарищу Сталину возложили. И никакого когнитивного диссонанса. Почему так? (с)
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12.10.2024 06:24 Відповісти
Без коментарiю...😁😂👏
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12.10.2024 18:52 Відповісти
Сталин убил миллионы людей,худшего изверга не было в истории.То что делает Мордор в духе этого зверюки.
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12.10.2024 06:55 Відповісти
буба перед рамзаном, в свій чяс на коліна став за їбануту шютку - перед Українаю не став.
і це дуже просто - рамзана він боїться, а українців ніт...
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12.10.2024 06:59 Відповісти
От чесно: абсолютно до сраки, що там і де на росії встановлять!
Нам що: більше перейматись нема чим, га?
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12.10.2024 07:13 Відповісти
територія закінчених дегенератів!(
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12.10.2024 07:27 Відповісти
Коли вже Чікатилі пам'ятник поставлять...
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12.10.2024 07:32 Відповісти
Тысячи памятников и тысчи патриотических фильмов для поднятие скреп и воинского духа а на выходе ни один лапоть на курском направлении не взял в руки оружия.Страна безвольных и зашуганных баранов.
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12.10.2024 07:44 Відповісти
дядя Черчіль як завжди сказав правду, після перемоги 45.
здається ми не ту свиню зарізали....
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12.10.2024 07:56 Відповісти
Це і є рашиська ідеологія ,пам'ятник тому хто знищив мільйони громадян ,а народ жив в рабстві зате велічіє расеї чи як тоді ссср.
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12.10.2024 08:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=43GIk0Hgh_c
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12.10.2024 08:18 Відповісти
А в нас час встановити пам'ятник умовній Крупі з жирним боровом на ліжку вкраденого бабла.
Бажано в кожному місті і шоденним обмітанням всіма цього пам'ятника, щоб пилом не припав.
Бо в країні вже суцільна жирна Крупа, жопа - це вчорашній день! Нова реальність!
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12.10.2024 08:23 Відповісти
Пральна! И сралинские чистки провести. Бей своих, чтоб чужие боялись. Скрепно, кондово и сермяжно. Дидов стреляле.
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12.10.2024 08:39 Відповісти
Світлина обрізана - в лівиці валізка.
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12.10.2024 08:43 Відповісти
Та, якою зараз ***** користується для дефекацій?
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12.10.2024 09:01 Відповісти
Це в них спадкове.
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12.10.2024 09:53 Відповісти
Тоді вже треба і Малюте Скуратову і Бєріі а дал, кацапи, "диба" "чєтвєртаваніе" "плаха".
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12.10.2024 08:44 Відповісти
Здається, що скоро кацапи повернуть Волгограду його "ісконноє названіє" Сталінград.
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12.10.2024 09:00 Відповісти
Ох і жорстокий був царський режим, аж два місяці заслання за те що він встиг вже накоїти ...
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12.10.2024 10:24 Відповісти
Тепер росіякам залишається викопати мощі"батька народів" та занести назад до мавзолею, як було до 1961р...Хрущов, напевно, в труні перевертається..
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12.10.2024 11:10 Відповісти
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12.10.2024 12:56 Відповісти
резал он их пидоров резал,жалко что вообще не повырезал *****!сами рабы и саломазохисты и всех такими же сделать хотят!как же я ненавижу этих пидоров!!!!
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12.10.2024 13:15 Відповісти
Пусть такой же тиран и изверг разнесет всех любителей кровопиццы в пух и прах. Они этого заслувают. Все будет УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.10.2024 13:47 Відповісти
Сталин сдох и пусть дальше ПОДЫХАЕТ. ссср сдох и пусть дальше ПОДЫХАЕТ. Пусть любители ссср и сталина подохнут . Тем быстрее тем лучше. СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.10.2024 13:48 Відповісти
 
 