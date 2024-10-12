У Росії встановлять черговий пам’ятник Сталіну

В Росії встановлять черговий пам'ятник Йосипу Сталіну, цього разу у Вологді. Губернатор Вологодської області РФ Георгій Філімонов заявив, що це "запит з боку громадськості".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Пам'ятник буде встановлено на території будинку-музею, в якому Сталін мешкав у засланні з грудня 1911 року до лютого 1912 року.

За даними на 2023 рік (пізнішої інформації немає), в Росії було встановлено 110 пам'ятників радянському диктатору Йосипу Сталіну. З них 95 встановлені за часи правління Путіна, причому темпи встановлення цих пам'ятників подвоїлися після окупації Криму в 2014 році. Лише 9% монументів збереглися з радянських часів. У 1990-ті роки в РФ було встановлено п'ять пам'ятників Сталіну.

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У роки правління Сталіна жертвами масових репресій у СРСР стали мільйони людей. Після смерті диктатора багато репресованих було реабілітовано, а пов'язані зі Сталіним об'єкти, зокрема міста, - перейменовано. Знесли також пам'ятники.

Рік тому погруддя Сталіна встановили на місці поховання жертв масових репресій у Тверській області.